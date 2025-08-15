После завтрака отправимся на экскурсию в знаменитый парк-музей «Тальцы», расположенный на берегу Ангары. В этом уникальном комплексе под открытым небом воссоздана атмосфера жизни различных народов Прибайкалья — от русских старожилов до бурят и эвенков. Вы прогуляетесь по улицам, зайдёте в избы, часовни и хозяйственные постройки, узнаете, как обустраивали быт в 19 веке.

Продолжительность экскурсии — около 3 часов. Во второй половине дня — возвращение в гостиницу, свободное время.