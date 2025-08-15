На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
Насладиться видами Байкала, посетить «Тальцы» и увидеть, как жили различные народы
Устроить себе перезагрузку на берегу самого глубокого озера планеты — отличная идея для уикенда.
На 3 дня вы окажетесь среди первозданных пейзажей Байкала, прогуляетесь по живописной Листвянке и побываете в уникальном читать дальше
этнографическом музее-заповеднике «Тальцы».
Здесь деревянные избы, башни и часовни поведают о жизни народов Прибайкалья так, как не расскажет ни один учебник.
Желающие смогут подняться по канатной дороге на вершину камня Черского, чтобы увидеть панораму слияния Ангары и Байкала, побывать в Байкальском музее, чья экспозиция познакомит с флорой, фауной и геологией озера, заглянуть в нерпинарий и на местный рынок, где продают свежие деликатесы. Плюс — неспешные прогулки и тишина с запахом воды и хвои — и выходные удались!
Рекомендуем взять с собой: – Удобную обувь и тёплые носки – Тёплую куртку и брюки – Свитер или толстовку – Головной убор (от солнца или холода) – Солнцезащитные очки и крем.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Листвянку, размещение в гостинице, свободное время
Встречаемся и отправляемся на берег Байкала — в посёлок Листвянка. После прибытия вас ждёт размещение в гостинице. Вторая половина дня будет предоставлена для самостоятельного знакомства с достопримечательностями: вы сможете побывать в Байкальском музее, чья экспозиция рассказывает о флоре, фауне и геологии озера, подняться камень Черского, куда ведёт кресельный подъёмник, работающий круглый год, а также заглянуть в нерпинарий и на местный рынок, где продают свежие деликатесы и сувениры.
2 день
Экскурсия в этнографический музей «Тальцы», свободное время
После завтрака отправимся на экскурсию в знаменитый парк-музей «Тальцы», расположенный на берегу Ангары. В этом уникальном комплексе под открытым небом воссоздана атмосфера жизни различных народов Прибайкалья — от русских старожилов до бурят и эвенков. Вы прогуляетесь по улицам, зайдёте в избы, часовни и хозяйственные постройки, узнаете, как обустраивали быт в 19 веке.
Продолжительность экскурсии — около 3 часов. Во второй половине дня — возвращение в гостиницу, свободное время.
3 день
Обратный путь в Иркутск
Утром после завтрака — отправление из Листвянки в Иркутск. Если ваш рейс запланирован на вечер, есть возможность заказать дополнительную экскурсию по городу или окрестностям, чтобы с пользой провести оставшееся время.
При размещении в номерах "стандарт" в гостинице "Байкальский кедр" стоимость тура составит 40 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
Завершение: Иркутск, с 10:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!
Кадыров
15 авг 2025
Была командировка в Иркутск и захотел увидеть Байкал. Галина предложила различные варианты досуга, проконсультировала по всем вопросам. Подобрала и забронировала экскурсию по трем красивейшим бухтам Байкала. Все прошло на высшем уровне. Спасибо!