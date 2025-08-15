Мои заказы

На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера

Насладиться видами Байкала, посетить «Тальцы» и увидеть, как жили различные народы
Устроить себе перезагрузку на берегу самого глубокого озера планеты — отличная идея для уикенда.

На 3 дня вы окажетесь среди первозданных пейзажей Байкала, прогуляетесь по живописной Листвянке и побываете в уникальном
этнографическом музее-заповеднике «Тальцы».

Здесь деревянные избы, башни и часовни поведают о жизни народов Прибайкалья так, как не расскажет ни один учебник.

Желающие смогут подняться по канатной дороге на вершину камня Черского, чтобы увидеть панораму слияния Ангары и Байкала, побывать в Байкальском музее, чья экспозиция познакомит с флорой, фауной и геологией озера, заглянуть в нерпинарий и на местный рынок, где продают свежие деликатесы. Плюс — неспешные прогулки и тишина с запахом воды и хвои — и выходные удались!

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
– Удобную обувь и тёплые носки
– Тёплую куртку и брюки
– Свитер или толстовку
– Головной убор (от солнца или холода)
– Солнцезащитные очки и крем.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Листвянку, размещение в гостинице, свободное время

Встречаемся и отправляемся на берег Байкала — в посёлок Листвянка. После прибытия вас ждёт размещение в гостинице. Вторая половина дня будет предоставлена для самостоятельного знакомства с достопримечательностями: вы сможете побывать в Байкальском музее, чья экспозиция рассказывает о флоре, фауне и геологии озера, подняться камень Черского, куда ведёт кресельный подъёмник, работающий круглый год, а также заглянуть в нерпинарий и на местный рынок, где продают свежие деликатесы и сувениры.

Встреча, переезд в Листвянку, размещение в гостинице, свободное время
2 день

Экскурсия в этнографический музей «Тальцы», свободное время

После завтрака отправимся на экскурсию в знаменитый парк-музей «Тальцы», расположенный на берегу Ангары. В этом уникальном комплексе под открытым небом воссоздана атмосфера жизни различных народов Прибайкалья — от русских старожилов до бурят и эвенков. Вы прогуляетесь по улицам, зайдёте в избы, часовни и хозяйственные постройки, узнаете, как обустраивали быт в 19 веке.

Продолжительность экскурсии — около 3 часов. Во второй половине дня — возвращение в гостиницу, свободное время.

Экскурсия в этнографический музей «Тальцы», свободное время
3 день

Обратный путь в Иркутск

Утром после завтрака — отправление из Листвянки в Иркутск. Если ваш рейс запланирован на вечер, есть возможность заказать дополнительную экскурсию по городу или окрестностям, чтобы с пользой провести оставшееся время.

Обратный путь в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • Обеды, ужины и питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽ ("эконом"), 8000 ₽ ("стандарт")
  • При размещении в номерах "стандарт" в гостинице "Байкальский кедр" стоимость тура составит 40 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
Завершение: Иркутск, с 10:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Кадыров
Кадыров
15 авг 2025
Была командировка в Иркутск и захотел увидеть Байкал. Галина предложила различные варианты досуга, проконсультировала по всем вопросам. Подобрала и забронировала экскурсию по трем красивейшим бухтам Байкала. Все прошло на высшем уровне. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Иркутска

