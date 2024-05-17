Индивидуальный тур на машине в Аршан и на Байкал: природа и культура Бурятии
Сакральная природа, необыкновенная энергетика, атмосферные места для проведения фотосессий и чайной церемонии, полноценный отдых от городской суеты — всё это и многое другое за два дня тура «Заповедный Байкал и аутентичный Аршан». Это путешествие в потаённую природу и знакомство с её нетронутыми уголками.
Ближайшие даты:
17
мая
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18
мая
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19
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20
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21
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Что вас ожидает:
- КБЖД в Култуке
- Целебные источники курорта Аршан
- Потухший вулкан
- Водопад мраморного каньона реки Кынгарга
- Бальнеологический курорт с горячими источниками в п. Жемчуг
- Тункинская долина
- Восточный Саян
- Храм-дацан «Бодхидха́рма» у подножия горы Мундарга
- Мараловая ферма
- Монгольский и рыбный рынок
- Мраморный вокзал в Слюдянке
- Музей минералов в Слюдянке
- Байкал
- Визит-центр «Байкал заповедный»
- Баргузинский соболь
- Экологическая тропа: "Кедровая аллея", "Верховое болото", "Путь к Байкалу"
- Прогулка по Танхойской версте
Описание
Что вас ожидает: День 1 Наше путешествие проходит по живописной дороге Култукского тракта, история появления которого уходит своими корнями в далекие времена освоения Сибири и Дальнего востока. Параллельно тракту простирается железнодорожной линия Транссибирской магистрали. Обширное нагорье, вековые реликтовые хвойные леса, яркое солнце и белоснежные облака — великолепные виды, сопровождающие наш вояж. Следуя в Аршан вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины, Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан. Мы посетим источники и бюветы с минеральной водой. Совершим небольшой треккинг вдоль реки Кынгарга до горного водопада. На обратной дороге заглянем на монгольский рынок, где можно приобрести тёплые вещи из верблюжьей шерсти, изделия из бересты, лекарственные травы, кедровые орехи, плиточный зелёный чай. Замечательным продолжением нашего тура станет экскурсия на мараловую ферму, где познакомимся с оленями, которых завезли в Тункинскую долину для развития пантового хозяйства; покормим животных с руки, сделаем чудесные фотографии. Заключительным пунктом первого дня будет поездка в посёлок Жемчуг, где на берегу реки Иркут находится бальнеологический курорт с горячими источниками. Искупаться в открытом метановом или углекислом бассейне, взбодриться под струями гидромассажного минерального душа — всё это доступно для посетителей оздоровительного комплекса. В течение дня мы непременно попробуем бурятскую национальную кухню — буузы, шулэн, хушууры, познакомимся с культурой, традициями и бытом бурятского народа. День 2 Второй день начнём с посещения буддийского храма-дацана. В колоритном месте у подножия горы Мундарга, недалеко от поселка находится буддийский дацан «Бодхидхарма». Вы осмотрите уютный храм-монастырь, услышите об особенностях вероисповедания бурят и некоторых ритуальных обрядах. Один из которых — гороо сможете совершить сами, пройдя вокруг субурганов. А дальше мы отправимся к восточным берегам Байкала. Проезжая Слюдянку, посетим красивое мраморное здание вокзала, включая интерактивную экспозицию об озере; побываем на экскурсии в музее минералов. Прибывая в Танхой, Вас ждёт Байкальский государственный природный биосферный заповедник, где на самом берегу озера Байкал расположен уютный современный информационный и познавательный комплекс — «Визит-Центр», в котором представлены различные экспозиции и интерактивные площадки, места для отдыха и смотровые. Историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», вольерный комплекс «Баргузинский соболь», — будут отличным дополнением к информационно-экологической составляющим нашей экскурсии. На территории центра можно ознакомиться с рельефным макетом Байкала, с горными системами и реками, с историей образования озера, флорой и фауной Байкальского региона. Увлекательная пешеходная прогулка по экологической тропе, оборудованной деревянным настилом, станет приятным продолжением дня. Таёжный кедровый лес, высокогорная тундра и альпийские луга, верховое болото — байкальские природные ландшафты, которые вы встретите на своём пути здесь. В завершение дня пройдемся вдоль живописного побережья озера по «Танхойской версте». На её протяжении вас ожидают информационные стенды с любопытными фактами о природе и историческом наследии Южного Байкала, об истории поселка Танхой, как стратегическим пунктом Транссибирской магистрали. Важная информация:
- Рекомендуемый период проведения экскурсии с первого мая по сентябрь месяц включительно • Маршрут проходит по извилистой автомобильной дороге по гористой местности. При плохой переносимости (физическое недомогание) необходимо иметь при себе препараты от укачивания.
- С собой теплую одежду на случай ветреной погоды в летний период времени, солнцезащитные очки, крем защитный от солнца, удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- КБЖД в Култуке
- Целебные источники курорта Аршан
- Потухший вулкан
- Водопад мраморного каньона реки Кынгарга
- Бальнеологический курорт с горячими источниками в п. Жемчуг
- Тункинская долина
- Восточный Саян
- Храм-дацан «Бодхидха́рма» у подножия горы Мундарга
- Мараловая ферма
- Монгольский и рыбный рынок
- Мраморный вокзал в Слюдянке
- Музей минералов в Слюдянке
- Байкал
- Визит-центр «Байкал заповедный»
- Баргузинский соболь
- Экологическая тропа: "Кедровая аллея", "Верховое болото", "Путь к Байкалу"
- Прогулка по Танхойской версте
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты в национальный парк
- Входные билеты в музеи, на экспозиции и платные зоны
- Обед в кафе не входит в стоимость экскурсии
- Проживание в гостинице
Место начала и завершения?
Иркутск (место проживания туристов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Рекомендуемый период проведения экскурсии с первого мая по сентябрь месяц включительно
- Маршрут проходит по извилистой автомобильной дороге по гористой местности. При плохой переносимости (физическое недомогание) необходимо иметь при себе препараты от укачивания
- С собой теплую одежду на случай ветреной погоды в летний период времени, солнцезащитные очки, крем защитный от солнца, удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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