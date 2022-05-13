За уходящим льдом Байкала

Путешествие на Байкал в мае - уникальная возможность посмотреть, как огромное озеро просыпается от зимней спячки

5
3 отзыва
Путешествие на Байкал в мае – уникальная возможность посмотреть, как огромное озеро просыпается от зимней спячки и освобождается ото льда.

Просыпающаяся природа, степные и лесные пейзажи, расходящиеся льды, прозрачная вода Байкала и первые цветы – это приключение станет для вас незабываемым! Вам откроются секреты Тажеранской степи, древняя история байкальских жителей. Вы узнаете, как переплетаются религии и традиции на Байкале. А самое главное – почувствуете полное обновление природы вокруг, так и внутри себя!
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
Ближайшие даты:
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Увлекательное катание на сап-бордах
Увлекательное катание на сап-бордах
Покатаемся на каяках и сап-бордах среди байкальских льдин
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Будем следовать за уходящим льдом Байкала и наблюдать пробуждение природы!
Сочная национальная еда
Сочная национальная еда
Попробуем вкуснейшие блюда бурятской кухни

Программа тура по дням

1 день

Тажеранские степи. Ольхон. Скала Шаманка

Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой. 

Начинаем наше путешествие на Байкал! 

Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).

По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.

После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.

Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала! 

Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты. 

Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров. 

Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.

В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале. 

Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.

Тажеранские степи. Ольхон. Скала ШаманкаТажеранские степи. Ольхон. Скала ШаманкаТажеранские степи. Ольхон. Скала ШаманкаТажеранские степи. Ольхон. Скала Шаманка
2 день

Прогулка на катере по Малому морю

После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю. 

Мы увидим, как огромное озеро просыпается и постепенно освобождается ото льда. 

Уникальное и завораживающее зрелище – следовать за уходящим льдом Байкала и наблюдать пробуждение природы!

Огромные льдины, громкоголосые птицы, прозрачное небо и чистейшая байкальская вода вокруг – это незабываемо! 

Почувствуйте невероятную силу и энергетику, которые хранит в себе древнее озеро.

Возможно, здесь вы найдете вдохновение и ответы на многие вопросы. 

После обеда на свежем воздухе вернемся в поселок, прогуляемся и немного отдохнем. 

Вечером нас ждет еще одно увлекательное занятие – катание на каяках и сап-бордах среди байкальских льдин!

С нами будет фотограф, чтобы сделать для вас фото и видеосъемку. 

Программа 2-го дня тура зависит от погодных условий. Если в это время будет недостаточно открытой воды, то экскурсия на катере будет заменена на тур по северной части Ольхона на машинах, по самым живописным местам.

Прогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морю
3 день

Путешествие по юго-восточной части острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. 

Мы проедем по степной части острова Ольхон, заедем в укромные заливы и на обзорные площадки с панорамным видом на Байкал. 

Вы увидите, насколько разнообразна и обширна природа острова посреди Байкала. 

Мы сделаем остановку на скальном комплексе, который получил название «Трезубец». 

На свежем воздухе устроим обед-пикник, чтобы насладиться тишиной и потрясающими видами. 

После обеда мы прибудем на паром, где нас будет ждать микроавтобус для трансфера в Иркутск. 

Приезд в Иркутск, размещение в отеле.

Путешествие по юго-восточной части острова ОльхонПутешествие по юго-восточной части острова ОльхонПутешествие по юго-восточной части острова Ольхон
4 день

Отъезд

Сегодня мы заканчиваем наше небольшое путешествие. 

После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.

Желаем вам новых интересных поездок!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон и в г. Иркутске.

В акции кешбэка участвуют гостиницы: Ангара, мини-отель Байкал.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:

ДвухместноеДоплата за одноместное
39 0005 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск - остров Ольхон на джипах
  • Экскурсия по Тажеранским степям на джипах
  • Экскурсия к скале Шаманка
  • Размещение в отеле на острове Ольхон (2 ночи)
  • Прогулка на катере по Малому морю, катание на каяках и сап-бордах (по погодным условиям)
  • Экскурсия по южной части Ольхона (на УАЗах)
  • Трансфер остров паромная переправа - Иркутск на микроавтобусе
  • Размещение в отеле в Иркутске (1 ночь)
  • Трансфер в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Страховка
  • Питание по программе:1 день – обед и ужин2 день – завтрак, обед-пикник, ужин3 день – завтрак, обед-пикник, ужин4 день – завтрак.
  • 1 день – обед и ужин
  • 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно.
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

Наша компания оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса).

Есть ли скидки в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 мая 2022
Все хорошо
А
18 мая 2022
Удалось увидеть прозрачный лёд, ледоход и воды Байкала, полностью растаявшие ото льда. Посмотрел замечательные пейзажи утесов, гор и тажиранских степей. Прокатился на хивусе, попробовал бурятскую кухню и успел прогуляться по Иркутску. Столько впечатлений за короткое время - просто превосходно! В качестве пожеланий: чуть меньше локаций для осмотра на Ольхоне, но большее время на их осмотр и изучение.
В
14 мая 2022
Замечательные впечатления от посещения о. Ольхон и знакомства с Байкалом! И нам повезло, что гидом был Леонид, представитель коренного народа, очень образованный молодой человек, который с большой любовью рассказывал не только об истории, традициях и обычаях своего народа, но и имеет самые обширные познания в областях географии, религии, экономики, культуры Прибайкалья и в доступной и интересной форме доводит их до участников группы, ставшей за короткое время большой семьёй. Огромная ему благодарность от всех нас! На острове жили в гостинице Байкал-Терра, рядом с самым интересным и посещаемым местом - скалой Шаманка. В гостинице тепло, уютно, неплохое питание и доброжелательное отношение персонала. В номере лёгкий запах натурального дерева, как в деревенском доме, но со всеми городскими удобствами. За короткое время тура узнали много интересного об озере Байкал и острове Ольхон, остались очень довольны поездкой!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажиВодные развлечения🧒Можно с детьми🚙Джип-туры🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

Похожие туры в Иркутске

Сказка трёх озёр. Путешествие на Тёплые озёра
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Сказка трёх озёр. Путешествие на Тёплые озёра
Поездка на горных три озера, которых называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны
30 июня
3 июля
4 июля
7 июля
9 200 за всё до 4 чел.
Путешествие на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.9
90 отзывов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Сегодня
Завтра
30 июня
1 июля
от 9 750 за всё до 2 чел.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
12 отзывов
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь, налюбоваться
1 июля
2 июля
3 июля
10 июля
от 9 500 за всё до 4 чел.
Большое ледовое приключение
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Большое ледовое приключение
Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал
140 000 за 1 человека
Зимой по льду Байкала
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Зимой по льду Байкала
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал - это увлекательное путешествие ждет именно Вас
38 000 за 1 человека
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
69 000 за 1 человека
Байкал: путешествие на мыс Хобой
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
4.8
4 отзыва
Байкал: путешествие на мыс Хобой
С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон
Завтра
30 июня
4 500 за 1 человека
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
24 500 за всё до 4 чел.
Жаркий Байкал
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Жаркий Байкал
Байкал для большинства людей - это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня
59 000 за 1 человека
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
32 отзыва
Очень популярно сейчас
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
2 июля
4 июля
8 июля
13 июля
от 9 100 за всё до 2 чел.
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
38 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ