Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой.
Начинаем наше путешествие на Байкал!
Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).
По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.
После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.
Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала!
Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты.
Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров.
Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.
В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале.
Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.
После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю.
Мы увидим, как огромное озеро просыпается и постепенно освобождается ото льда.
Уникальное и завораживающее зрелище – следовать за уходящим льдом Байкала и наблюдать пробуждение природы!
Огромные льдины, громкоголосые птицы, прозрачное небо и чистейшая байкальская вода вокруг – это незабываемо!
Почувствуйте невероятную силу и энергетику, которые хранит в себе древнее озеро.
Возможно, здесь вы найдете вдохновение и ответы на многие вопросы.
После обеда на свежем воздухе вернемся в поселок, прогуляемся и немного отдохнем.
Вечером нас ждет еще одно увлекательное занятие – катание на каяках и сап-бордах среди байкальских льдин!
С нами будет фотограф, чтобы сделать для вас фото и видеосъемку.
Программа 2-го дня тура зависит от погодных условий. Если в это время будет недостаточно открытой воды, то экскурсия на катере будет заменена на тур по северной части Ольхона на машинах, по самым живописным местам.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Мы проедем по степной части острова Ольхон, заедем в укромные заливы и на обзорные площадки с панорамным видом на Байкал.
Вы увидите, насколько разнообразна и обширна природа острова посреди Байкала.
Мы сделаем остановку на скальном комплексе, который получил название «Трезубец».
На свежем воздухе устроим обед-пикник, чтобы насладиться тишиной и потрясающими видами.
После обеда мы прибудем на паром, где нас будет ждать микроавтобус для трансфера в Иркутск.
Приезд в Иркутск, размещение в отеле.
Сегодня мы заканчиваем наше небольшое путешествие.
После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.
Желаем вам новых интересных поездок!
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон и в г. Иркутске.
В акции кешбэка участвуют гостиницы: Ангара, мини-отель Байкал.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|39 000
|5 000
Рекомендуем иметь:
Стандартное место и время встречи:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наша компания оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса).
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет