Познакомитесь с местной религией, традициями, попробуйте бурятскую кухню и сходите попариться в сибирскую баню. Увидите кристальный лед Байкала, ледяные торосы и заснеженные гольцы Саянских гор.
А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тункинской долине, сосновому лесу, и купанию в горячих источниках под открытым небом.
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - Листвянка
Прибытие в Иркутск.
Сбор группы в 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город. В 9:00-9:30 на ж/д вокзале у выхода в город.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. В каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти и окунуться в атмосферу тех времен.
Затем продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Узнаем легенду о любви Ангары и Енисея.
Посетим Байкальский музей, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения. Дегустация байкальской рыбы и домашней настойки.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благоустроенный номер).
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).
Малое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосы
Завтрак.
Отправляемся на маршрутном микроавтобусе на Малое Море (250 км).
По пути вы сможете полюбоваться сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков. Так же встретятся памятники (Орел, Бродяга), с которыми связаны интересные истории и легенды.
Прибытие на базу отдыха, размещение.
Обед.
Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка».
Едем на Большой Байкал – смотреть торосы и гладкий зеркальный лед.
Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.
А еще берем с собой коньки, у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Возвращаемся на базу отдыха.
Ужин.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак на базе отдыха.
Свободный день.
За дополнительную плату вы можете заказать экскурсии на выбор: (авто, хивус, квадроциклы).
- Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей;
- Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала;
- Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой;
- Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями (февраль, март);
- Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (февраль, март);
- Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель).
Возможные варианты трансфера во время экскурсий: автомобиль, хивус, квадроциклы.
А вечером, вас будет ждать самая настоящая сибирская баня с вениками и чаем на байкальских травах.
Свободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в Иркутск
Завтрак на базе отдыха.
Свободное время.
Вы можете посетить дополнительные экскурсии, на которые не успели вчера или просто погулять по льду Байкала.
Обед.
Трансфер в Иркутск.
Прибытие и размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).
Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.
Курорт «Аршан» – горноклиматический. Высокое стояние солнца и потрясающий воздух. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан.
Обед.
На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые буузы.
Размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах.
Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Экскурсия проходит до первого водопада. Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
Посещение буддийского дацана «Бодхидхарма».
Здесь проводятся службы и обучаются послушники. Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.
Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Аршану и ужин (не входит в программу).
Горячие источники Тункинской долины - Иркутск
Завтрак.
Отправление в пос. Жемчуг.
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут. Сейчас источник самоизливается, температура воды +38 градусов.
При желании можно искупаться в источнике.
Принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, когда на улице мороз и снег, оставят незабываемое впечатление об этом месте, расположенном в сердце Тункинской долины.
Трансфер в Иркутск, размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску. Обед и ужин не входят в программу.
Окончание программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость – 1 200 рублей / легковой автомобиль, или такси: 500 рублей)
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-х/3-х местных благоустроенных номерах в гостиницах и на турбазе. Точное место проживание будет известно за несколько дней до начала тура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|57 380
|79 430
Варианты проживания
Гостиница «Яковлев» или аналогичные
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Среди удобств номеров — телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
База отдыха «Ветер Странствий» или аналогичные
Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон. Номера с удобствами.
Гостиница «Иркут» или аналогичные
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера. В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча аэропорт/жд вокзал
- Проживание в номерах с удобствами (2-3-местное размещение)
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2-3 день - завтрак, обед, ужин4-5 день - завтрак, обед6-7 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2-3 день - завтрак, обед, ужин
- 4-5 день - завтрак, обед
- 6-7 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городуэкскурсия в «Тальцы» музей Байкала и Листвянкаавтоэкскурсия в бухте Змеиная. Гладкий лед и торосыАршан: водопад на Кынгарге и Хойморский дацанэкскурсия в Жемчуг на горячие источники
- Обзорная экскурсия по городу
- Экскурсия в «Тальцы»
- Музей Байкала и Листвянка
- Автоэкскурсия в бухте Змеиная. Гладкий лед и торосы
- Аршан: водопад на Кынгарге и Хойморский дацан
- Экскурсия в Жемчуг на горячие источники
- Входные билеты в музеи Тальцы, музей Байкала
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа и/или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Аренда коньков
- Дополнительные экскурсии (цены не утверждены, будут известны ближе к началу сезона)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- для детей свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования.
Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- средства личной гигиены;
- аптечка (личная).
Для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Необходимые одежда и обувь
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (с капюшоном);
- теплые непродуваемые брюки;
- шапка непродуваемая, с мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом);
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные и хлопковые носки;
- сменное белье;
- купальные принадлежности (для посещения термальных источников).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет со мной в группе?
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.
Как я найду гида?
Вас встретит гид с табличкой «Зимнее Байкальское путешествие» (время встречи 8:00-8:30 в аэропорту, в 9:00-9:30 на ж/д вокзале).
Какая будет погода?
Средние температуры зимы -21°. Сильные морозы, до -35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35-40°. После замерзания озера температура стабилизируются и не опускаются днем ниже -20°.
Я путешествую один. Как будет организовано мое проживание?
Вы можете выбрать: жить с кем-то из нашей группы, кто тоже путешествует самостоятельно, или выкупить весь номер и жить одному.
Мы предоставляем подселение в 2-х / 3-х местные номера без дополнительной оплаты.
Доплата за одноместное размещение: 16 000 рублей.
Есть ли возрастные ограничения?
Для комфортного путешествия мы приглашаем в поездку детей от 7 лет.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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