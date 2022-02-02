Магия Байкальского льда

В январе на Байкале замерзает первый лёд и начинается настоящая магия

5
3 отзыва
В январе на Байкале замерзает первый лёд и начинается настоящая магия! Кристально чистый, еще никем не тронутый байкальский лёд, прозрачные как стекло торосы, удивительно красивые пещеры.

Слушать дыхание Байкала, видеть как образуются неповторимые байкальские узоры, ощущать свободу и невероятную энергию озера! Это действительно непередаваемые эмоции, которые можно испытать, путешествуя по первому льду.
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Магия Байкальского льда
Ближайшие даты:
3
янв
13
янв
20
янв

Что вас ожидает 🤩

Самый чистый Байкальский лед
Самый чистый Байкальский лед
Станем первооткрывателями байкальского льда и увидим еще никем не тронутый лед
Потрясающие фото ледовых гротов
Потрясающие фото ледовых гротов
Сделаем уникальные фотографии голубых льдов Байкала, ледовых пещер и гротов
Незабываемая поездка на Хивусе
Незабываемая поездка на Хивусе
Прокатимся по льду Байкала на воздушной подушке ("Хивусе")

Описание

По запросу возможно проведение тура в другие даты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, остров Ольхон, п. Хужир

Добро пожаловать!

Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.

По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами нац. кухни.

Еще немного – и мы увидим самый первый байкальский лед!

Он совсем молод и образовался в заливах и на Малом Море всего пару недель назад.

Чтобы попасть на остров Ольхон, проедем на катере на воздушной подушке («Хивусе») 10-15 минут через пролив (оплачивается отдельно) и затем пересядем на УАЗы, чтобы добраться до посёлка Хужир.

Приезжаем, заселяемся.

После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к знаменитой скале Шаманка.

Лед здесь такой прозрачный, что можно увидеть камни на дне!

Встретим наш первый закат прямо на льду.

Встретив закат и погуляв, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.

Встреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. Хужир
2 день

Путешествие по льду к мысу Хобой

Ледовые приключения начинаются!

Отправляемся на север Ольхона, дорога пройдет на УАЗах-буханках, которые являются неотъемлемым символом острова.

В начале января маршрут проходит по самому острову, увидим скалистые обрывистые берега мыса Хобой и Три брата и посмотрим на Байкал с высоты.

В доступных местах сделаем выход на лед, чтобы посмотреть пещеры и сделать крутые фотографии (с нами будет фотограф).

В конце января маршрут проходит по льду Байкала.

Увидим ледяные пещеры и гроты на мысе Сагаан Хушун, а также голубые торосы в северной части острова.

Нас ждет настоящая ледовая магия и самые чистые эмоции!

Вечером возвращение на базу, ужин.

Путешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу Хобой
3 день

Остров Огой. Отъезд в Иркутск

Сегодня мы продолжим исследовать байкальский лед и проедем на Хивусе по проливу Малое Море.

Будем искать красивые ледовые локации, крутые пещеры и гроты.

Одна из наших основных локаций сегодня – остров Огой.

Остров – излюбленное место фотографов и путешественников.

Мы прогуляемся вокруг острова, а также поднимемся к знаменитой буддийской ступе.

Здесь можно почувствовать особую тишину и спокойствие, а еще загадать заветное желание!

После экскурсии возвращаемся на базу, обедаем.

После обеда отправляемся в Иркутск.

Приезд в Иркутск, размещение в гостинице.

Ужинаем в одном из ресторанов города, делимся впечатлениями.

Ледовые приключения заканчиваются, но воспоминания остаются!

Остров Огой. Отъезд в ИркутскОстров Огой. Отъезд в ИркутскОстров Огой. Отъезд в ИркутскОстров Огой. Отъезд в Иркутск
4 день

Отъезд

Завтракаем и отправляемся в аэропорт.

Мы желаем вам ярких эмоций и новых интересных путешествий!

Проживание

В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне и в отеле в Иркутске.

Доплата за одноместное проживание 9 000 рублей.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Отель «Байкал Терра»

2 ночи

Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер.

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Отель «Байкал Терра»Отель «Байкал Терра»Отель «Байкал Терра»Отель «Байкал Терра»

Отель «Ибис»

1 ночь

Размещение в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер.

Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Иркутске
  • Трансфер Иркутск – Хужир
  • Размещение в отеле на Ольхоне: двухместный номер стандарт (2 ночи)
  • Экскурсия на скалу Шаманка
  • Экскурсия на УАЗе на север Ольхона, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
  • Услуги фотографа во 2-й день тура (либо в 3й день тура в зависимости от погодных условий)
  • Экскурсия на Хивусе по Малому Морю (остров Огой, мыс Хоргой и Кобылья голова)
  • Трансфер МРС – Иркутск на микроавтобусе
  • Размещение в отеле в Иркутске: двухместный номер стандарт (1 ночь)
  • Питание по программе: 1 день – обед и ужин 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин 3 день – завтрак, обед, ужин 4 день – завтрак
  • 1 день – обед и ужин
  • 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день – завтрак, обед, ужин
  • 4 день – завтрак
  • Трансфер в аэропорт
  • Сопровождение гида на протяжении тура
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Ледовая переправа между материком и о. Ольхон на Хивусе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Предусмотрены ли скидки?

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 фев 2022
Незабываемое путешествие на Байкал - место необыкновенной энергетической силы, окутанное тайнами и легендами. В январе - очень красиво!!! Каждый из дней тура был полон интереснейшей информацией от нашего гида Анны, яркими событиями и впечатлениями: это и экскурсии на север и юг о. Ольхон, передвижения на Хивусах и "буханках" (последний вид транспорта немного на любителя, учитывая рельеф местности, но водители классные), блюда национальной кухни и вкуснейшая уха из омуля во время веселого пикника, фотосессии от Рене, катание на коньках по Байкальскому льду. И, конечно же, общение с членами группы из разных уголков нашей страны. Дополнительно побаловали себя русской банькой.
Е
28 июня 2022
По туру ездила мама. Вернулась в восторге. Организация тура, гид, гостиницы-все прекрасно. Но самое главное-потрясающие виды, природа и местный калорит!
Е
28 июня 2022
Организация отличная, ни разу не возникало вопросов, очень довольны, спасибо!

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