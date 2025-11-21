Описание тура
Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ в самое сердце Сибири - озеро Байкал. В феврале лед становится самым прозрачным и крепким за всю зиму. И это лучшее время для зимней поездки. Говорят, что здесь можно увидеть больше 50 видов льда! Проверим? А ещё посетим необыкновенные пещеры, посмотрим на трещины и торосы, послушаем как говорит лед. Впечатляет? Тогда вперед осуществлять свою мечту
Программа тура по дням
Сбор группы и знакомство с островом Ольхоном
Рекомендуем прилетать за день, чтобы отдохнуть после долгого перелета и привыкнуть к разнице во времени.
До 10:00 сбор и выезд к острову Ольхон. По пути посетим Этно комплекс Золотая орда. Здесь нас встретят красочным обрядом освящения огнем, послушаем национальное горловое пение и игру на хомусе, завершим совместным обрядовым танцем и получим благопожелания в бурятских традициях. По приезду в поселок Хужир заселимся в нашу уютную гостиницу, после чего отправимся смотреть закат на мысе Бурхан. Загадаем там желание и побурханим, мы научим вас как это делать. Возвращение в гостиницу и ужин.
Исследование острова на буханках
Сегодня мы отправимся исследовать остров Ольхон на знаменитой буханке. Сначала поднимемся на смотровую, откуда открывается чудесный вид на Малое море и село Хужир. Далее нам предстоит пересечь остров до самой северной его точки - мыс Хобой. Со смотровой можно увидеть причудливые узоры трещин и торосов на льду. Потом отправимся на мыс любви и к арт-объекту Хранитель Байкала. На обед сварим для вас уху из омуля на свежем воздухе. Довольные отправимся в отель отдыхать.
Путешествие на хивусе
В 10:00 отправляемся на хивусе на противоположный берег к Мысу Зама.
По пути мы заедем на горный источник, посмотрим становую трещину и огромные торосы, а на самом мысе мы увидим красивейшую пещеру с удивительными пушистыми наростами.
Далее едем к северной точке острова Ольхон. Там мы посетим мыс Хобой, и скалы 3 брата.
И, не забывайте, коньки у нас всегда с собой, чтобы в любой момент можно было насладиться полетом над льдом. Возвращение в гостиницу около 16:00
Катание на коньках на рассвете
Сегодня мы отправимся встречать рассвет к Ольхонским воротам.
Покатаемся на коньках в лучах восходящего солнца. Далее посетим остров Огой и отправимся обратно в Хужир. У вас будет еще достаточно времени чтобы купить сувениры, погулять по острову, а может взять в прокат велосипед и прокатиться по льду.
Путь в Иркутск
Сегодня мы возвращаемся в Иркутск. Можно взять авиабилеты с вылетом после 15:00 или остаться и посмотреть Иркутск, а улететь на следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и переезды, предусмотренные программой тура
- Проживание в гостинице Olkhon hill (4 ночи)
- Завтраки и ужины в отеле, обеды на свежем воздухе
- Все экскурсии предусмотренные программой тура
- Аренда коньков
- Фотосопровождение от гидов на протяжении всей программы
- Плата за нахождение на территории Нац парков
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Иркутск и обратно
- Обед в 1й день и последний
- Личная страховка (по желанию)
- Доп расходы на сувениры и т. п