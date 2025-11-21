1 день

Сбор группы и знакомство с островом Ольхоном

Рекомендуем прилетать за день, чтобы отдохнуть после долгого перелета и привыкнуть к разнице во времени.

До 10:00 сбор и выезд к острову Ольхон. По пути посетим Этно комплекс Золотая орда. Здесь нас встретят красочным обрядом освящения огнем, послушаем национальное горловое пение и игру на хомусе, завершим совместным обрядовым танцем и получим благопожелания в бурятских традициях. По приезду в поселок Хужир заселимся в нашу уютную гостиницу, после чего отправимся смотреть закат на мысе Бурхан. Загадаем там желание и побурханим, мы научим вас как это делать. Возвращение в гостиницу и ужин.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086