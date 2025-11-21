Мои заказы

Зимний Байкал: Ольхонские каникулы

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ в самое сердце Сибири
Описание тура

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ в самое сердце Сибири - озеро Байкал. В феврале лед становится самым прозрачным и крепким за всю зиму. И это лучшее время для зимней поездки. Говорят, что здесь можно увидеть больше 50 видов льда! Проверим? А ещё посетим необыкновенные пещеры, посмотрим на трещины и торосы, послушаем как говорит лед. Впечатляет? Тогда вперед осуществлять свою мечту

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы и знакомство с островом Ольхоном

Рекомендуем прилетать за день, чтобы отдохнуть после долгого перелета и привыкнуть к разнице во времени.

До 10:00 сбор и выезд к острову Ольхон. По пути посетим Этно комплекс Золотая орда. Здесь нас встретят красочным обрядом освящения огнем, послушаем национальное горловое пение и игру на хомусе, завершим совместным обрядовым танцем и получим благопожелания в бурятских традициях. По приезду в поселок Хужир заселимся в нашу уютную гостиницу, после чего отправимся смотреть закат на мысе Бурхан. Загадаем там желание и побурханим, мы научим вас как это делать. Возвращение в гостиницу и ужин.

2 день

Исследование острова на буханках

Сегодня мы отправимся исследовать остров Ольхон на знаменитой буханке. Сначала поднимемся на смотровую, откуда открывается чудесный вид на Малое море и село Хужир. Далее нам предстоит пересечь остров до самой северной его точки - мыс Хобой. Со смотровой можно увидеть причудливые узоры трещин и торосов на льду. Потом отправимся на мыс любви и к арт-объекту Хранитель Байкала. На обед сварим для вас уху из омуля на свежем воздухе. Довольные отправимся в отель отдыхать.

3 день

Путешествие на хивусе

В 10:00 отправляемся на хивусе на противоположный берег к Мысу Зама.

По пути мы заедем на горный источник, посмотрим становую трещину и огромные торосы, а на самом мысе мы увидим красивейшую пещеру с удивительными пушистыми наростами.

Далее едем к северной точке острова Ольхон. Там мы посетим мыс Хобой, и скалы 3 брата.

И, не забывайте, коньки у нас всегда с собой, чтобы в любой момент можно было насладиться полетом над льдом. Возвращение в гостиницу около 16:00

4 день

Катание на коньках на рассвете

Сегодня мы отправимся встречать рассвет к Ольхонским воротам.

Покатаемся на коньках в лучах восходящего солнца. Далее посетим остров Огой и отправимся обратно в Хужир. У вас будет еще достаточно времени чтобы купить сувениры, погулять по острову, а может взять в прокат велосипед и прокатиться по льду.

5 день

Путь в Иркутск

Сегодня мы возвращаемся в Иркутск. Можно взять авиабилеты с вылетом после 15:00 или остаться и посмотреть Иркутск, а улететь на следующий день.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и переезды, предусмотренные программой тура
  • Проживание в гостинице Olkhon hill (4 ночи)
  • Завтраки и ужины в отеле, обеды на свежем воздухе
  • Все экскурсии предусмотренные программой тура
  • Аренда коньков
  • Фотосопровождение от гидов на протяжении всей программы
  • Плата за нахождение на территории Нац парков
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в Иркутск и обратно
  • Обед в 1й день и последний
  • Личная страховка (по желанию)
  • Доп расходы на сувениры и т. п
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Обожаю горы и путешествия. Впервые побывала в горах в 2018 году и через год переехала жить на Кавказ. Взошла на вершину Эльбруса 10 раз, поднималась на Казбек с севера и юга,
восходила на Арарат и Фишт, проехала на машине всю Турцию и Грузию, ходила в трекинги в Непале. В России была на Алтае, Камчатке, Кольском полуострове, Карелии, Байкале, Кавказе, Калмыкии и готова показывать вам эти места. Мой самый любимый регион - Камчатка. Не могу сказать почему, но если вы там побываете, то обязательно меня поймете. Моя главная миссия в проекте - это организаторская работа. За всей романтикой горных путешествий стоит огромная рутина подготовительных работ. Забронировать гостиницу и трансфер, найти выгодные авиабилеты, оформить пропуски или страховку, ответить на все вопросы, помочь с выбором направления и позже проконсультировать по выбору снаряжения и другим не менее важным вопросам. Кроме организаторской работы я вожу походы, трекинги, наслаждаюсь завораживающими видами, изучаю культуры разных мест, поэтому рядом со мной вы не останетесь равнодушными к тому, что будет нас окружать в туре. Я за уникальные нетипичные локации, неспешное любование, вкусные пикники на природе, изменение программы в зависимости от обстоятельств во благо участникам и против жестких таймингов. Если вам откликается моя позиция, то добро пожаловать в наши туры!

