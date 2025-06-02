После завтрака переедем в Листвянку. Переоденемся в экипировку: снегоходные комбинезоны, шлемы, перчатки, сапоги. Нас доставят прямиком на лёд Байкала, а там, после технического инструктажа, мы пересядем на снегоходы. Вам расскажут, как его заводить, правильно поворачивать, включать заднюю передачу.

Маршрут пройдёт вдоль Кругобайкальской железной дороги с остановками на пикник и горячий чай. А ещё пробурим во льду лунки, нальём туда домашние настойки и выпьем. Это местное посвящение! Всего проедем около 80 км.

Заселимся в отель в Выдрино. После ужина попаримся в баньке.