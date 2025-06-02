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Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка

Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться на упряжке
Приглашаем в большое приключение — отправляемся на Байкал, который зимой превращается в настоящее ледяное царство.

Вы научитесь управлять снегоходом и промчите на нём по живописному маршруту вдоль Кругобайкальской железной дороги. Ещё
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покатаетесь на коньках по самому большому природному катку.

Вместе с опытными рыбаками устроим подлёдную рыбалку, а из свежего улова приготовим уху, расколодку и сагудай.

В туре будет много вкусного: попробуем традиционные сибирские блюда, согреемся травяным чаем местного сбора.

А ещё вас ждёт интерактивная экскурсия на станцию «Середина», путешествие на хивусе по главным местам Ольхона, фольклорное шоу и встреча с шаманом в этнопарке «Золотая орда».

5
1 отзыв
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Ближайшие даты:
3
фев17
фев3
мар10
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору.

Проживание. Будем жить в гостинице «Марриотт» 4* и в отеле «Байкал» в Листвянке, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайтов eastlandhotels.com и eastland-baikal.ru

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, будем пробовать национальную сибирскую и бурятскую кухню, а ещё сделаем уху, расколодку и сагудай из свежевыловленной байкальской рыбки.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль и хивус.

Уровень сложности. Для управления снегоходом понадобится хорошая физическая форма.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Иркутску

Встретим вас в аэропорту Иркутска и отвезём в отель. После завтрака и отдыха отправимся в ресторан Butin, где вас ждёт дегустация мясных деликатесов. После обеда проведём для вас обзорную экскурсию по Иркутску. Вы увидите Казанскую и Спасскую церкви, Московские ворота, памятник Александру III, сквер им. Кирова и ледокол «Ангара». Затем — ужин.

Встреча и экскурсия по ИркутскуВстреча и экскурсия по ИркутскуВстреча и экскурсия по ИркутскуВстреча и экскурсия по ИркутскуВстреча и экскурсия по Иркутску
2 день

Снегоходный тур

После завтрака переедем в Листвянку. Переоденемся в экипировку: снегоходные комбинезоны, шлемы, перчатки, сапоги. Нас доставят прямиком на лёд Байкала, а там, после технического инструктажа, мы пересядем на снегоходы. Вам расскажут, как его заводить, правильно поворачивать, включать заднюю передачу.

Маршрут пройдёт вдоль Кругобайкальской железной дороги с остановками на пикник и горячий чай. А ещё пробурим во льду лунки, нальём туда домашние настойки и выпьем. Это местное посвящение! Всего проедем около 80 км.

Заселимся в отель в Выдрино. После ужина попаримся в баньке.

Снегоходный турСнегоходный турСнегоходный турСнегоходный тур
3 день

Катание на упряжках и снегоходах

Позавтракаем и поедем в Мамай. Обед возьмём с собой в ланч-боксах, а ещё будем согреваться глинтвейном и чаем. Весь день посвятим катанию на собачьей упряжке и снегоходе. Поужинаем в кафе и вернёмся в отель.

Катание на упряжках и снегоходахКатание на упряжках и снегоходахКатание на упряжках и снегоходах
4 день

Путешествие на хивусах и интерактивная экскурсия на станцию «Середина»

После завтрака из Листвянки отправимся в путешествие на хивусах — судне на воздушной подушке. Будем делать остановки для фотографий. Прибудем на станцию «Середина», где для нас проведут интерактивную экскурсию. Вы узнаете, как осваивали берега Байкала, строили Кругобайкальскую железную дорогу и как на регион повлияла русско-японская война. А ещё увидите старинные инструменты и предметы быта и даже подержите в руках старинное оружие. Пообедаем на станции и к 16:00 вернёмся в Листвянку, поужинаем и заселимся в отель.

Путешествие на хивусах и интерактивная экскурсия на станцию «Середина»Путешествие на хивусах и интерактивная экскурсия на станцию «Середина»Путешествие на хивусах и интерактивная экскурсия на станцию «Середина»
5 день

Бурятский обед, катание на коньках и прибытие на Ольхон

Утром вновь на хивусах помчим в село Большое Голоустное. Здесь нам подадут роскошный сибирский обед с национальными бурятскими блюдами. Затем покатаемся по льду Байкала на коньках. Дальше переедем на остров Ольхон (около 3-4 часов в пути) и заселимся в отель.

Бурятский обед, катание на коньках и прибытие на ОльхонБурятский обед, катание на коньках и прибытие на ОльхонБурятский обед, катание на коньках и прибытие на ОльхонБурятский обед, катание на коньках и прибытие на ОльхонБурятский обед, катание на коньках и прибытие на ОльхонБурятский обед, катание на коньках и прибытие на Ольхон
6 день

Бухта Загли, мыс Кобылья голова и буддийская ступа

После завтрака на хивусах устроим экскурсию в бухту Загли, оттуда доберёмся до мыса Кобылья голова, увидим буддийскую ступу и прибудем в посёлок Хужир. Будем любоваться ледяными гротами, наплесками и пузырьками. По пути согреемся чаем из сибирских трав. В 16:00 вернёмся в отель и поужинаем.

Бухта Загли, мыс Кобылья голова и буддийская ступаБухта Загли, мыс Кобылья голова и буддийская ступаБухта Загли, мыс Кобылья голова и буддийская ступаБухта Загли, мыс Кобылья голова и буддийская ступа
7 день

Рыбалка и остров Огой

Сегодня вас ждёт подлёдная рыбалка на омуля с опытными рыбаками. Из свежего улова сварим уху, сделаем расколодку и сагудай. Пообедаем и отправимся на необитаемый остров Огой, где находится знаменитая Ступа Просветления. К вечеру вернёмся в отель и поужинаем.

Рыбалка и остров ОгойРыбалка и остров ОгойРыбалка и остров ОгойРыбалка и остров Огой
8 день

Фольклорное шоу в этнопарке «Золотая орда» и возвращение в Иркутск

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По дороге остановимся в этнопарке «Золотая орда», где для вас устроят фольклорное шоу, а местный шаман проведёт обряд. Заселимся в отель и поужинаем. Дальше — свободное время.

Фольклорное шоу в этнопарке «Золотая орда» и возвращение в ИркутскФольклорное шоу в этнопарке «Золотая орда» и возвращение в ИркутскФольклорное шоу в этнопарке «Золотая орда» и возвращение в Иркутск
9 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашим рейсам.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет188 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гида
  • Экскурсии и активности по программе
  • Катание на снегоходах и экипировка
  • Катание на коньках и собачьей упряжке
  • Билеты на экскурсии по программе
  • Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Личные расходы
  • После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору
  • Стоимость тура зависит от размера группы:
  • 11 чел. - 208 000 ₽ за 1 участника (2-местное размещение) и 250 000 (1-местное)
  • 16 чел. - 202 400 ₽ за 1 участника (2-местное размещение) и 246 000 (1-местное)
  • 21 чел. - 190 600 ₽ за 1 участника (2-местное размещение) и 232 000 (1-местное)
  • 25 чел. - 188 300 ₽ за 1 участника (2-местное размещение) и 229 000 (1-местное)
  • Во 2-й день снегоходы можно заменить на хивусы, в этом случае стоимость тура будет пересчитана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Иркутска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Е
2 июн 2025
Решили отдохнуть семьёй и выбрали данный тур по Байкалу!
Экскурсия была очень интересная! Это был незабываемые эмоции! Ребятам которые проверили тур хотел бы выразить огромную благодарность! Всем советую данную компанию!
Времени конечно прошло уже не мало, но решила оставить отзыв)

Тур входит в следующие категории Иркутска

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