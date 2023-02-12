Тур на остров Ольхон: волшебство зимнего Байкала Добро пожаловать на Ольхон — самый загадочный и мистический остров Байкала, окружённый легендами и сокровищами природы! Зимой Байкал превращается в ледяное королевство: кристально прозрачный лёд с фантастическими узорами трещин, белоснежные наледи, гигантские торосы и сверкающие гроты создают пейзажи, которых нет больше нигде в мире. Мы отправимся в увлекательное путешествие по льду Байкала: прокатимся по официальной ледовой трассе на УАзах, исследуем ледяные пещеры и гроты, сделаем сотни уникальных фотографий и услышим загадочные звуки, которые издаёт замёрзшее озеро. В туре вас ждёт:

знакомство с культурой и традициями коренных народов Прибайкалья в этнопарке «Золотая Орда»;

дегустация национальной кухни;

обзорная экскурсия к святыне Байкала — мысу Бурхан (скале Шаманка);

поездка на мыс Хобой — крайняя северная точка Ольхона;

экскурсия на остров Огой со Ступой Просветления;

прогулки по ледяным гротам и пещерам;

встреча с гигантскими торосами и знаменитыми байкальскими пузырьками;

обед прямо на льду Байкала;

катание на коньках по самому большому природному катку в мире;

проживание в уютных гостиницах;

золотые закаты и волшебные рассветы над Байкалом. Этот тур подарит вам полную перезагрузку, сотни впечатлений и яркие эмоции. Байкал навсегда останется в вашем сердце и будет звать вернуться снова! Даты тура: 19.02.2026 - 22.02.2026 26.02.2026 – 01.03.2026 05.03.2026 – 08.03.2026 19.03.2026 – 22.03.2026.

