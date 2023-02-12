Откройте для себя магию зимнего Байкала на острове Ольхон! Вас ждут голубые льды и ледяные гроты, священные места Бурхан и Хобой, загадочный остров Огой со Ступой Просветления, катание на коньках по самому большому катку в мире и знакомство с культурой Прибайкалья. Этот тур подарит вам сотни впечатлений и фотографии, которые останутся с вами навсегда!
Описание тура
Тур на остров Ольхон: волшебство зимнего Байкала Добро пожаловать на Ольхон — самый загадочный и мистический остров Байкала, окружённый легендами и сокровищами природы! Зимой Байкал превращается в ледяное королевство: кристально прозрачный лёд с фантастическими узорами трещин, белоснежные наледи, гигантские торосы и сверкающие гроты создают пейзажи, которых нет больше нигде в мире. Мы отправимся в увлекательное путешествие по льду Байкала: прокатимся по официальной ледовой трассе на УАзах, исследуем ледяные пещеры и гроты, сделаем сотни уникальных фотографий и услышим загадочные звуки, которые издаёт замёрзшее озеро. В туре вас ждёт:
- знакомство с культурой и традициями коренных народов Прибайкалья в этнопарке «Золотая Орда»;
- дегустация национальной кухни;
- обзорная экскурсия к святыне Байкала — мысу Бурхан (скале Шаманка);
- поездка на мыс Хобой — крайняя северная точка Ольхона;
- экскурсия на остров Огой со Ступой Просветления;
- прогулки по ледяным гротам и пещерам;
- встреча с гигантскими торосами и знаменитыми байкальскими пузырьками;
- обед прямо на льду Байкала;
- катание на коньках по самому большому природному катку в мире;
- проживание в уютных гостиницах;
золотые закаты и волшебные рассветы над Байкалом. Этот тур подарит вам полную перезагрузку, сотни впечатлений и яркие эмоции. Байкал навсегда останется в вашем сердце и будет звать вернуться снова! Даты тура: 19.02.2026 - 22.02.2026 26.02.2026 – 01.03.2026 05.03.2026 – 08.03.2026 19.03.2026 – 22.03.2026.
золотые закаты и волшебные рассветы над Байкалом. Этот тур подарит вам полную перезагрузку, сотни впечатлений и яркие эмоции. Байкал навсегда останется в вашем сердце и будет звать вернуться снова! Даты тура: 19.02.2026 - 22.02.2026 26.02.2026 – 01.03.2026 05.03.2026 – 08.03.2026 19.03.2026 – 22.03.2026.
·золотые закаты и волшебные рассветы над Байкалом. Этот тур подарит вам полную перезагрузку, сотни впечатлений и яркие эмоции. Байкал навсегда останется в вашем сердце и будет звать вернуться снова! Даты тура: 19.02.2026 - 22.02.2026 26.02.2026 – 01.03.2026 05.03.2026 – 08.03.2026 19.03.2026 – 22.03.2026
Даты тура: 19.02.2026 – 22.02.2026; 26.02.2026 – 01.03.2026; 05.03.2026 – 08.03.2026; 19.03.2026 – 22.03.2026.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Бурхан (Шаманка)
- Урочище Песчаное
- Остров Харанцы
- Мыс Саган-Хушун
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Остров Огой
- Мыс Дракон
- Мыс Хоргой
- Бурятские столбы «барисаны»
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида
- Проживание в отеле
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Питание по программе: завтрак, обед во время экскурсий, ужин
Что не входит в цену
- Питание в придорожном кафе
- Личные расходы экскурсанта
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту и/или на ж/д вокзале в Иркутске
Завершение: Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 19.02.2026 – 22.02.2026; 26.02.2026 – 01.03.2026; 05.03.2026 – 08.03.2026; 19.03.2026 – 22.03.2026.
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 фев 2023
Хотим поблагодарить всех за отличный отдых, теплые и дружеские отношения! Особое спасибо хотели высказать нашему Павлу за организацию экскурсий, душевный подход, необычный выбор локаций и отличные фотографии! И отдельную благодарность хозяюшке Дарье и её помощнице Катерине за теплый прием и домашнее питание!
Е
Елена
2 янв 2023
Огромная благодарность Павлу и Наталье за невероятные эмоции от тура. Мы сами являемся гидами, поэтому оценили ребят еще и с профессиональной точки зрения 😉 Работа команды "Байкал Про" - это профессионально, безопасно и комфортно!!! СПАСИБО! ❤
Тур входит в следующие категории Иркутска
