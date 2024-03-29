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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога на остров Ольхон, Тажеранские степи
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
- Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра. Путь будет пролегать по местности с живописными видами. Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами. Гости часто называют этот отрезок пути «марсианским». Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Ольхон – это остров, и попадают на него в зимнее время, переправившись через ледовую переправу. После переправы, вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова – поселка Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Обязательно прогуляйтесь до скалы Шаманки и попробуйте почувствовать энергетику этого места и силу Байкала!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу. Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на север острова Ольхон
Сегодня вы отправитесь на экскурсию по Ольхону к его северной части к мысу Хобой. Встречаемся с группой после завтрака и отправляемся в путь. Сегодня Вас ждет настоящее приключение по легендарному байкальскому льду.
В пути вы увидите со льда очертания и удивительные образы Ольхонских скал, мраморные стены мыса Саган-Хушун. Дольше всего времени проведете у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). Со льда очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
В середине дня вас ждет обед-пикник на свежем воздухе, в окружении зимней байкальской красоты природы.
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память. Можно взять с собой коньки и покататься по льду Байкала (прокат коньков предоставляется по запросу, в стоимость не входит).
Вернувшись в гостиницу, вас ждет свободный вечер.
В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду будет заменена экскурсией по суше, то есть перемещение будет по земле без выезда на лед. Все заявленные по экскурсии локации будут посещены. Разница только в обзоре – со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше – перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Дорога в Иркутск. Завершение программы тура
Сегодня у вас завершается программа тура.
После завтрака в гостинице вас ждет дорога обратно в Иркутск через ледовую переправу на Байкале.
Вы познакомились с зимним Байкалом, его легендарным льдом! Мы очень надеемся, что за время тура наш край сможет завоевать ваше расположение, и точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!
При желании вы можете продлить свое незабываемое путешествие на Ольхоне и добавить экскурсию по югу. Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Байкале – на острове Огой. Здесь вы сможете увидеть буддийскую Ступу Просветления, посмотреть невероятные ледяные гроты Байкала, берега, украшенные многометровыми наплесками. За подробной информацией вам будет необходимо обратиться к вашему организатору тура.
*Экскурсия в стоимость тура не включена, оплачивается дополнительно.
Время окончания программы – около 20:00 по местному времени.
В стоимость включено: завтрак, обед по дороге в Иркутск, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание на острове Ольхон (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Стандарт
|Комфорт
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|29 000
|38 000
|39 000
|54 000
Типы размещения:
- Стандарт – удобства в самом номере;
- Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Усадьба Копыловых
База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.
Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.
Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.
Парковка на территории запрещена. Поблизости находятся музей им. Н. М. Ревякина, мыс Татайский. Расположение базы находится между проливом Малое Море и озером Байкалом. Отдыхающие могут заняться рыбалкой, катанием на лыжах, отдыхом на свежем воздухе.
Ольхон
Кемпинг «Ольхон» находится в Хужире. Сюда Вы сможете приехать и заселиться вместе со своим домашним животным. Для автовладельцев предоставлена частная парковка, которая бронируется по предварительному заказу.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких номерах есть телевизоры.
Вкусно и сытно поесть можно в местном ресторане, в котором подаются различные блюда из меню. На территории обустроена зона барбекю.
Здесь очень популярны рыбная ловля и верховая езда.
Усадьба Никиты Бенчарова
«Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир.
Гости могут отдохнуть на террасе.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
Алдартай
База отдыха расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. К услугам гостей детская игровая площадка, доступ в интернет, место на автомобильной парковке.
В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков. Рядом есть несколько кафе:"Кудесница","Омулевая бочка", где подаются блюда разнообразной кухни.
В нескольких минутах ходьбы расположены Хужирский Краеведческий музей и церковь имени Иконы Божьей Матери.
«Байкал Терра» 3
Отель «Baikal Terra» располагается в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Для заселения доступны уютные двухместные номера с удобными кроватями, ванной комнатой с душевой кабинкой, а также ЖК-телевизор и доступ к беспроводному интернету.
В отеле имеется кухонная зона, где гости могут самостоятельно приготовить любимые блюда.
Расположение открывает перед отдыхающими возможность пеших прогулок и наслаждения красивыми природными видами озера Байкал. В отеле есть настольный теннис, площадка для приготовления барбекю и организации пикника.
Доступна услуга заказа трансфера.
«Вилла Малина» 4
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка.
Порт Ольхон
Гостиничный комплекс «Порт Ольхон» расположен в посёлке городского типа Хужир, в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с которой открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове.
Вдохновение
На острове Ольхон в небольшом поселке Хужир располагаются дома для отпуска «Вдохновение». Здесь гости смогут отдохнуть от городской суеты и забот. На территории предусмотрены парковочные места. К услугам отдыхающих сауна, барбекю.
Номерной фонд представлен номерами различной вместимости и категорий. В каждом из которых постояльцев порадует уютная обстановка и современная техника. Общая или собственная ванная комната оснащена необходимой сантехникой и гигиеническими принадлежностями.
В шаговой доступности есть несколько магазинов, кафе быстрого питания.
В окрестностях популярна рыбная ловля, верховая езда, велоспорт. Сотрудники готовы предоставить актуальную туристическую информацию о местных достопримечательностях. За дополнительную оплату осуществляется трансфер от/до аэропорта.
BaikalWood Eco Lodge & amp; Spa
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.
Байкал Хан
Отель «Байкал Хан Ольхон» располагается в поселке Хужир Иркутская область на острове Ольхон. На всей территории работает бесплатный wi-fi. В распоряжении гостей терраса, бар, детская комната, баня. В шаговой доступности расположены достопримечательности: Сарайский пляж, скала Шаманка, музей.
Гостям предоставляются просторные и современные номера, которые располагают в себе кровати, тумбочки, шкаф и вся необходимая мебель для проживания. Wi-Fi доступен по всей территории. Из окон номера можно наблюдать шикарный вид на озеро Байкал. На террасе можно проводить хорошо время или на летней веранде, есть возможность посетить баню. Дети могут весело поиграть в детской комнате с игрушками.
На территории есть вкусный ресторан и бар с приветливым персоналом. В шаговой доступности есть магазины продуктов и кафе.
Поблизости находится Сарайский пляж, удивительная скала Шамана и Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер на протяжении всего тура
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 обед-пикник
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Есть ли скидки в туре?
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?
На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень рада, что выбрали путешествие через эту компанию, обязательно поеду летом❤️