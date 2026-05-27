Описание экскурсииГород Иваново-Вознесенск возник из слияния двух населённых пунктов – старинного торгово-промышленного села Иваново и молодого Вознесенского Посада. Во время прогулки вы узнаете чем стал для Российской империи и её экономики город Иваново-Вознесенск, кто ковал славу «Русского Манчестера». Мы постараемся найти ответ на вопрос, почему именно Иваново стало «текстильным цехом страны», «городом-фабрикой», «ситцевым царством». В финале вас ждёт посещение заброшенной фабрики БИМ.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пушкина
- Дом-метафора «Бульдозер, трактор»
- Фабричный комплекс ситце-платочной фабрики Фокиных
- Памятник М.В. Фрунзе
- Ивановский цирк
- Музей Промышленности и искусства Д.Г. Бурылина
- Литературный сквер и памятник Бурылину
- Дома фабрикантов Витова
- Маракушева
- Бурылина
- Фабрика БИМ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иваново, площадь Пушкина, дом 2, у фонтана
Завершение: Иваново, Ул. Батурина, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
