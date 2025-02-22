Иваново - это город, который вдохновляет на развитие и творчество.
Здесь можно увидеть купеческие особняки, отражающие расцвет текстильной промышленности, и шедевры советского модернизма, которые стали символами новой эпохи.
Прогулка по Иваново -
Здесь можно увидеть купеческие особняки, отражающие расцвет текстильной промышленности, и шедевры советского модернизма, которые стали символами новой эпохи.
Прогулка по Иваново -
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🧵 История текстильной промышленности
- 🚂 Самый большой вокзал конструктивизма
- 🎭 Дворец искусств и его история
- 🕍 Удивительные церкви и особняки
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Дворец искусств
- Фабрика БИМ
- Особняки семьи Бурылиных
- Краеведческий музей
- Дома-метафоры
- Ивановский ж/д вокзал
- Введенская церковь
- Ансамбль зданий для Политеха
- Красно-кирпичный перекресток
- Памятник Аркадию Северному
- Щудровская палатка
Описание экскурсии
- Площадь Революции расскажет о рождении первого в России Совета рабочих депутатов
- Дворец искусств, построенный в 30-е годы как дом-трактор. Стал третьим по величине театром в стране
- Фабрика БИМ — ивановский «замок». Вы поразмышляете, есть ли у неё будущее
- Особняки семьи Бурылиных и краеведческий музей. Услышите удивительную историю фабриканта-коллекционера
- Дома-метафоры эпохи конструктивизма: дом-пуля, дом-корабль и дом-птица
- Ивановский ж/д вокзал — самый большой вокзал в стиле конструктивизма на Северной железной дороге. Вы раскроете, почему в Иванове всё такое большое
- Введенская церковь в русско-византийском стиле. Поищете колокольню
- Ансамбль зданий для ивановского Политеха. Разберётесь в особенностях «красной дорики»
- Красно-кирпичный перекрёсток. Поймёте, в чём секрет «обрезанного» здания
- Памятник поэту и барду Аркадию Северному. Узнаете, почему на нём нет подписи
- Уникальная Щудровская палатка 17 века
А также выясните, почему Иваново называют:
- Родиной Первого совета
- Русским Манчестером
- Самым советским городом
- Родиной русского авангарда
- Городом невест
- Городом студентов
- Столицей российского текстиля, несмотря на все перипетии 90-х годов прошлого века
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте (машине или автобусе). В нём должно быть место для гида (я присоединюсь к вам и буду сопровождать на всём маршруте)
- По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 40 человек, также на вашем транспорте)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 653 туристов
В Иванове живу всю жизнь. Экскурсоводом работаю больше 30 лет. И мне постоянно приходится опровергать распространенное мнение об Иванове как о городе скучном и неинтересном. Мне есть что показать и рассказать. Доброжелательна, внимательна, готова отвечать на вопросы и прислушаться к вашим пожеланиям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
22 фев 2025
Марина поделилась информацией интересно и доступно. За достаточно короткое время компактная информация о городе с большой историей.
Валентина
21 янв 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод грамотно построил маршрут, многое мы узнали из его рассказа. Марина ответила на наши вопросы, посоветовала, что ещё можно посетить в Иванове. Мы рекомендуем этого экскурсовода другим группам.
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