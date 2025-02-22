Марина — ваш гид в Иваново

Провела экскурсии для 653 туристов

В Иванове живу всю жизнь. Экскурсоводом работаю больше 30 лет. И мне постоянно приходится опровергать распространенное мнение об Иванове как о городе скучном и неинтересном. Мне есть что показать и рассказать. Доброжелательна, внимательна, готова отвечать на вопросы и прислушаться к вашим пожеланиям.