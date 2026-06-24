1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Иваново яркий и предприимчивый

Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Экскурсия по Иваново позволит вам узнать, как село стало городом Иваново-Вознесенск. Погуляйте по главным улицам, посетите Свято-Введенский монастырь и храм Казанской Божьей матери. Оцените архитектуру авангарда, включая здания в виде подковы и корабля. Погрузитесь в историю текстильной индустрии, узнав о мануфактурах и краснокирпичных фабриках. Откройте для себя удивительные факты о лоскутном шитье и судьбе ивановских невест
5
74 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Иваново
  • 🏙️ Посетить знаковые места
  • 🧵 Погрузиться в текстильное прошлое
  • 🏺 Оценить архитектуру авангарда
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый

Что можно увидеть

  • Свято-Введенский женский монастырь
  • Храм Казанской Божьей матери
  • Щудровская палатка
  • Дом-корабль

Описание экскурсии

Иваново сквозь столетия

Вы погуляете по главным улицам и площадям города и увидите все его знаковые достопримечательности: самое старое каменное сооружение города, Щудровскую палатку, промышленно-жилую усадьбу Зубковых-Фокиных начала 19 века, а также здание мещанской управы, где в 1905 году заседал первый общегородской совет рабочих депутатов, а сейчас размещается Музей первого Совета. Познакомитесь с ивановской эпохой авангарда и рассмотрите необычные конструктивистские здания в виде трактора, подковы, корабля и птицы. Кроме того, услышите о современной жизни города, увидите грандиозный ансамбль зданий Ивановского химико-технологического института, научной библиотеки и Политехнического университета, построенных в стиле «красной дорики».

«Текстильный цех страны»

Я расскажу о главном бренде Иванова, актуальном и сегодня. Вы узнаете о мастеровых «капиталистых» крестьянах, создававших мануфактуры еще до отмены крепостного права, увидите краснокирпичные корпуса текстильных фабрик. И между тем, проведете удивительные параллели между лоскутным шитьем и историей нашего края, «сотканной» из множества удивительных событий.

Организационные детали

  • В целях экономии времени и сил можно частично перемещаться на городском транспорте
  • По желанию можно включить в маршрут интересующие вас музеи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Арт-сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 692 туристов
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить ещё в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
3
2
1
елена
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы хотели увидеть - везде съездили, много нового узнали.
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!

Честно говоря, даже не хотелось расставаться – настолько увлекательно, подробно и душевно всё рассказали и показали.

Казалось бы, Иваново не такой богатый
читать дальшеуменьшить

на историю город, как другие города Золотого кольца, но Елена смогла удивить, заинтересовать и вдохновить.

Благодаря ей я увидела Иваново совершенно с другой стороны и уже порекомендовала всем, кому можно.

Если ещё раз окажусь в Иваново, обязательно запишусь на экскурсию.

Благодарю от души! 🙏

Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
У Трипстер мы встречали только интересных грамотных экскурсоводов, но Елена — уникальна как рассказчик и собеседник, уровень её знаний и эрудиция поражают… Лена, целую ручки!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Большое спасибо!! Приезжайте еще, у нас в области много интересных мест!!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Иваново. Нам очень понравилось. Рекомендуем!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо вам!! Гастрономических приятностей вам в Иваново сегодня и насладиться красотой плесских пейзажей завтра!!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Очень благодарны Елене за экскурсию: интересно, динамично, много информации при этом не перегружено деталями. Осталось потрясающее впечатление и отличное настроение!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо!! Хороших впечатлений в Шуе и Палехе. Приезжайте к нам в Плес, Юрьевец, Гаврилов Посад, все покажем, расскажем!!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Елену хотелось слушать и слушать, я бы с удовольствием походила с ней по городу ещё раз! Узнали много интересного и необычного, рекомендую!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо!! Приезжайте, у нас много всего интересного и в Ивановской области тоже.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иваново

Похожие экскурсии на «Иваново яркий и предприимчивый»

Иваново: обзорная экскурсия в поисках прошлого и настоящего
На машине
2 часа
391 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: обзорная экскурсия в поисках прошлого и настоящего
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5400 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
2 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 12:00
10 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
2 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иваново
от 4500 ₽ за экскурсию