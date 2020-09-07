1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Иваново сквозь столетия

Вы погуляете по главным улицам и площадям города и увидите все его знаковые достопримечательности: Свято-Введенский женский монастырь, храм Казанской Божьей матери и старинную Щудровскую палатку. Познакомитесь с ивановской эпохой авангарда и рассмотрите необычные конструктивистские здания в виде подковы, корабля и птицы. Кроме того, услышите о современной жизни города, посетите арт-сквер и оцените модные урбанистические проекты.

«Текстильный цех страны»

Я расскажу о главном бренде Иванова, актуальном и сегодня. Вы узнаете о мастеровых «капиталистых» крестьянах, создававших мануфактуры еще до отмены крепостного права, увидите краснокирпичные корпуса текстильных фабрик. И между тем, проведете удивительные параллели между лоскутным шитьем и историей 📖 нашего края, «сотканной» из множества удивительных событий.

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