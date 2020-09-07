1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Иваново яркий и предприимчивый

Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Иваново
Вы узнаете, как село Иваново стало городом Иваново-Вознесенск и почему наш край ассоциируется с лоскутным одеялом.

А также раскроете, откуда взялись и куда пропали ивановские невесты, почему некоторые улицы названы именем одного и того же человека, как здесь подружились советский техник и французский летчик и куда плывет Дом-корабль.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый

Что вас ожидает

Иваново сквозь столетия
Вы погуляете по главным улицам и площадям города и увидите все его знаковые достопримечательности: Свято-Введенский женский монастырь, храм Казанской Божьей матери и старинную Щудровскую палатку. Познакомитесь с ивановской эпохой авангарда и рассмотрите необычные конструктивистские здания в виде подковы, корабля и птицы. Кроме того, услышите о современной жизни города, посетите арт-сквер и оцените модные урбанистические проекты.

«Текстильный цех страны»
Я расскажу о главном бренде Иванова, актуальном и сегодня. Вы узнаете о мастеровых «капиталистых» крестьянах, создававших мануфактуры еще до отмены крепостного права, увидите краснокирпичные корпуса текстильных фабрик. И между тем, проведете удивительные параллели между лоскутным шитьем и историей 📖 нашего края, «сотканной» из множества удивительных событий.

Организационные детали

  • В целях экономии времени и сил можно частично перемещаться на городском транспорте
  • По желанию можно включить в маршрут интересующие вас музеи
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый
Иваново яркий и предприимчивый

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить еще в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

7 сентября 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елене Альбертовне за такое невероятное знакомство с Иваново. Чувствуется её любовь к городу. Мы были приятно удивлены историей и осталось приятное чувство, чтобы вернуться туда снова.

Еще несколько необычных экскурсий в Иваново

Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
2 500
2 часа
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
74 отзыва
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Иваново — фабричный и советский
2 600
2 часа
Иваново — фабричный и советский
36 отзывов
Отделить историю города от мифов, отыскать ивановских невест и погрузиться в местный колорит
Иваново: мифы и реальность
2 500
2 часа
Иваново: мифы и реальность
7 отзывов
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Ивановские сюжеты
2 000
2 часа
Ивановские сюжеты
3 отзыва
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Знакомьтесь, Иваново!
скидка10%
2500
2 250
2 часа
Знакомьтесь, Иваново!
1 отзыв
Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска.
2 500
2 часа
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска.