1 отзыв оставили туристы

Иваново сквозь столетия Вы погуляете по главным улицам и площадям города и увидите все его знаковые достопримечательности: Свято-Введенский женский монастырь, храм Казанской Божьей матери и старинную Щудровскую палатку. Познакомитесь с ивановской эпохой авангарда и рассмотрите необычные конструктивистские здания в виде подковы, корабля и птицы. Кроме того, услышите о современной жизни города, посетите арт-сквер и оцените модные урбанистические проекты.
«Текстильный цех страны» Я расскажу о главном бренде Иванова, актуальном и сегодня. Вы узнаете о мастеровых «капиталистых» крестьянах, создававших мануфактуры еще до отмены крепостного права, увидите краснокирпичные корпуса текстильных фабрик. И между тем, проведете удивительные параллели между лоскутным шитьем и историей 📖 нашего края, «сотканной» из множества удивительных событий.
Организационные детали
В целях экономии времени и сил можно частично перемещаться на городском транспорте
По желанию можно включить в маршрут интересующие вас музеи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить еще в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елене Альбертовне за такое невероятное знакомство с Иваново. Чувствуется её любовь к городу. Мы были приятно удивлены историей и осталось приятное чувство, чтобы вернуться туда снова.