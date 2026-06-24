1 отзыв оставили туристы

Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Экскурсия по Иваново позволит вам узнать, как село стало городом Иваново-Вознесенск. Погуляйте по главным улицам, посетите Свято-Введенский монастырь и храм Казанской Божьей матери. Оцените архитектуру авангарда, включая здания в виде подковы и корабля. Погрузитесь в историю текстильной индустрии, узнав о мануфактурах и краснокирпичных фабриках. Откройте для себя удивительные факты о лоскутном шитье и судьбе ивановских невест
Вы погуляете по главным улицам и площадям города и увидите все его знаковые достопримечательности: самое старое каменное сооружение города, Щудровскую палатку, промышленно-жилую усадьбу Зубковых-Фокиных начала 19 века, а также здание мещанской управы, где в 1905 году заседал первый общегородской совет рабочих депутатов, а сейчас размещается Музей первого Совета. Познакомитесь с ивановской эпохой авангарда и рассмотрите необычные конструктивистские здания в виде трактора, подковы, корабля и птицы. Кроме того, услышите о современной жизни города, увидите грандиозный ансамбль зданий Ивановского химико-технологического института, научной библиотеки и Политехнического университета, построенных в стиле «красной дорики».
«Текстильный цех страны»
Я расскажу о главном бренде Иванова, актуальном и сегодня. Вы узнаете о мастеровых «капиталистых» крестьянах, создававших мануфактуры еще до отмены крепостного права, увидите краснокирпичные корпуса текстильных фабрик. И между тем, проведете удивительные параллели между лоскутным шитьем и историей нашего края, «сотканной» из множества удивительных событий.
Организационные детали
В целях экономии времени и сил можно частично перемещаться на городском транспорте
По желанию можно включить в маршрут интересующие вас музеи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Арт-сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 692 туристов
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить ещё в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
3
–
2
–
1
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елена
Очень нам понравилась экскурсия и город Иваново. Елена интересно и объемно рассказывает. Все учла, что мы хотели увидеть - везде съездили, много нового узнали.
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Ксения
Хочу выразить слова благодарности за невероятно интересную экскурсию по Иваново!
Честно говоря, даже не хотелось расставаться – настолько увлекательно, подробно и душевно всё рассказали и показали.
Казалось бы, Иваново не такой богатый читать дальшеуменьшить
на историю город, как другие города Золотого кольца, но Елена смогла удивить, заинтересовать и вдохновить.
Благодаря ей я увидела Иваново совершенно с другой стороны и уже порекомендовала всем, кому можно.
Если ещё раз окажусь в Иваново, обязательно запишусь на экскурсию.
Благодарю от души! 🙏
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Ю
Юрий
У Трипстер мы встречали только интересных грамотных экскурсоводов, но Елена — уникальна как рассказчик и собеседник, уровень её знаний и эрудиция поражают… Лена, целую ручки!
Елена
Ответ организатора:
Большое спасибо!! Приезжайте еще, у нас в области много интересных мест!!
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П
Петр
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Иваново. Нам очень понравилось. Рекомендуем!
Елена
Ответ организатора:
Спасибо вам!! Гастрономических приятностей вам в Иваново сегодня и насладиться красотой плесских пейзажей завтра!!
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Анастасия
Очень благодарны Елене за экскурсию: интересно, динамично, много информации при этом не перегружено деталями. Осталось потрясающее впечатление и отличное настроение!
Елена
Ответ организатора:
Спасибо!! Хороших впечатлений в Шуе и Палехе. Приезжайте к нам в Плес, Юрьевец, Гаврилов Посад, все покажем, расскажем!!
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Екатерина
Отличная экскурсия, время пролетело незаметно. Елену хотелось слушать и слушать, я бы с удовольствием походила с ней по городу ещё раз! Узнали много интересного и необычного, рекомендую!
Елена
Ответ организатора:
Спасибо!! Приезжайте, у нас много всего интересного и в Ивановской области тоже.
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