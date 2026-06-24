1 отзыв оставили туристы

Экскурсия по Иваново позволит вам узнать, как село стало городом Иваново-Вознесенск. Погуляйте по главным улицам, посетите Свято-Введенский монастырь и храм Казанской Божьей матери. Оцените архитектуру авангарда, включая здания в виде подковы и корабля. Погрузитесь в историю текстильной индустрии, узнав о мануфактурах и краснокирпичных фабриках. Откройте для себя удивительные факты о лоскутном шитье и судьбе ивановских невест

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Иваново сквозь столетия

Вы погуляете по главным улицам и площадям города и увидите все его знаковые достопримечательности: самое старое каменное сооружение города, Щудровскую палатку, промышленно-жилую усадьбу Зубковых-Фокиных начала 19 века, а также здание мещанской управы, где в 1905 году заседал первый общегородской совет рабочих депутатов, а сейчас размещается Музей первого Совета. Познакомитесь с ивановской эпохой авангарда и рассмотрите необычные конструктивистские здания в виде трактора, подковы, корабля и птицы. Кроме того, услышите о современной жизни города, увидите грандиозный ансамбль зданий Ивановского химико-технологического института, научной библиотеки и Политехнического университета, построенных в стиле «красной дорики».

«Текстильный цех страны»

Я расскажу о главном бренде Иванова, актуальном и сегодня. Вы узнаете о мастеровых «капиталистых» крестьянах, создававших мануфактуры еще до отмены крепостного права, увидите краснокирпичные корпуса текстильных фабрик. И между тем, проведете удивительные параллели между лоскутным шитьем и историей нашего края, «сотканной» из множества удивительных событий.

Организационные детали