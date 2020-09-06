1 отзыв оставили туристы

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Знакомьтесь, Иваново!

Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Иваново
Иваново — русский Манчестер, город 🏙️ невест, родина Первого совета и советского фастфуда.

Вы узнаете, соответствует ли он всем этим брендам, погуляете по историческому центру и увидите старинные храмы, особняки, фабричные строения и район университетского кампуса.

А также услышите о людях, прославивших наш город.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 25002 250 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Знакомьтесь, Иваново!
Знакомьтесь, Иваново!

Что вас ожидает

Иваново сквозь столетия
Вы увидите самое древнее каменное строение Иванова — приказную избу управляющего князей Черкасских — и сохранившиеся здания мануфактур Фокина, Сокова и Куваевых. А также рассмотрите усадьбы и особняки местных купцов и фабрикантов и православные храмы: Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря. Поговорим мы и о революционном прошлом региона и о людях, чьи имена носят улицы города: Фрунзе, Батурине, Варенцове, Рябинине и Ноздрине.

Ивановский конструктивизм
Помимо главных достопримечательностей 🏛️, вы увидите интересные здания дома Совета, гостиницы «Центральная», банка России и Химико-технологического университета, спроектированные основоположниками стиля «советский конструктивизм». Оцените заложенный в позапрошлом веке тенистый бульвар на Старой Волостной улице и пройдете по необычному с архитектурной точки зрения университетскому кварталу. В завершение я подскажу, где провести свободное время, вкусно поесть, послушать живую музыку и приобрести текстильные изделия и сувениры 🎁.

Организационные детали

Я открыт к диалогу и с радостью отвечу на все ваши вопросы.

Начало и место завершения
🚩 у гостиницы Амакс Турист
Знакомьтесь, Иваново!
Знакомьтесь, Иваново!
Знакомьтесь, Иваново!
Знакомьтесь, Иваново!
Знакомьтесь, Иваново!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, в Иванове я живу с раннего детства. 13 лет проработал на ведущих текстильных предприятиях области. После учреждения Ивановской телевизионной и радиовещательной компании (филиал ВГТРК) стал в ней корреспондентом, редактором, а потом уже продюсером и директором дирекции телепрограмм. Несколько лет провожу экскурсии по Иванову для моих друзей и коллег, живущих в разных точках России и дальнего зарубежья. Готов рассказать не только о городе, но и о прославивших его людях. С некоторыми из них я был знаком лично и общался в эфирах — могу поделиться своими впечатлениями.
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1 отзыв оставили туристы

6 сентября 2020
Очень благодарны Александру за подробную и содержательную экскурсию по Иваново. Он сам необыкновенно эрудирован, патриот и знаток своего города. Рекомендуем на все сто.

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