1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Иваново сквозь столетия

Вы увидите самое древнее каменное строение Иванова — приказную избу управляющего князей Черкасских — и сохранившиеся здания мануфактур Фокина, Сокова и Куваевых. А также рассмотрите усадьбы и особняки местных купцов и фабрикантов и православные храмы: Святой Троицы, Казанской иконы Божией Матери и Свято-Введенского монастыря. Поговорим мы и о революционном прошлом региона и о людях, чьи имена носят улицы города: Фрунзе, Батурине, Варенцове, Рябинине и Ноздрине.

Ивановский конструктивизм

Помимо главных достопримечательностей 🏛️, вы увидите интересные здания дома Совета, гостиницы «Центральная», банка России и Химико-технологического университета, спроектированные основоположниками стиля «советский конструктивизм». Оцените заложенный в позапрошлом веке тенистый бульвар на Старой Волостной улице и пройдете по необычному с архитектурной точки зрения университетскому кварталу. В завершение я подскажу, где провести свободное время, вкусно поесть, послушать живую музыку и приобрести текстильные изделия и сувениры 🎁.

Организационные детали

Я открыт к диалогу и с радостью отвечу на все ваши вопросы.