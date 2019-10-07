25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многогранная история и архитектурные контрасты В советскую эпоху революционная история Иванова практически канонизировалась, а все не связанное с пролетарской идеей — активно демонизировалось. На прогулке мы займемся разрушением стереотипов и посмотрим на Иваново с разных ракурсов: вы увидите ивановские «Кремли» — текстильные фабрики, архитектуру знаменитого «ивановского конструктивизма», особняки фабрикантов, старинные храмы, памятники революционерам, святым и шансонье. Вы увидите, как органично и причудливо в городе сочетаются дореволюционные промышленные здания, советские постройки и современная архитектура. А в результате — убедитесь, что колорит и история малых городов может помочь раскрыть глубину всей нашей большой страны.
Иваново в лицах и судьбах Говоря об истории города, нельзя обойти вниманием его знаковых жителей. Вы услышите о самой «роковой» ивановской невесте — Апполинарии Сусловой — и её роли в судьбе и творчестве гениев русской культуры Достоевского и Розанова. Поймете, что связывает французскую писательницу Натали Саррот и графа Петра Петровича Шереметьева с городом. А кроме того, узнаете, кем были «Ситцевые короли», как много в современном Иванове невест и где их можно встретить.
Знакомство с «брендами» Иванова Я расскажу вам об особенностях местного текстиля, которым Иваново славится на всю Россию, и дам несколько советов, где найти и купить лучшие сувениры: домашний текстиль, льняную одежду с традиционной вышивкой, иконы и лаковую миниатюру Палеха и Холуя, а также авторские работы мастера лоскутного шитья.
Что вас ожидает
За дополнительную плату программу можно дополнить посещением музеев: историко-краеведческого им Д.Г. Бурылина; музея Ситца; музея им В.М. Зайцева (несколько залов в музее Ситца); Семьи Цветаевых; Художественного или музея Первого Совета.
При желании, чтобы сэкономить время и силы, часть пути мы можем проехать на городском автобусе.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ У Т/Ц "ВОЗДВИЖЕНКА".
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета , со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своего родного города, убеждена, что могу помочь путешественникам увидеть красоту и уникальность Иванова. Я всю жизнь тяготела к изучению истории — это мое большое увлечение, которое я несу с собой на протяжении всей жизни. Темы для моих экскурсий — фабричное и революционное прошлое города, особенности архитектуры, истории из жизни знаменитых ивановцев. Из мелочей состоит жизнь, из краеведения — история всей страны. Нет незначительных деталей, событий или городов: показать большое в малом — и есть моя задача как гида и мое мировоззрение в этой профессии.
Вера Александровна - профессионал своего дела. Экскурсия очень интересная, содержательная и пролетает на одном дыхании. Информация усваивается легко. Создается четкое представление об истории города и его характерных чертах. Рекомендую всем гостям Иванова!
Алла
4 октября 2019
24.09.2019 были с друзьями на экскурсии "Иваново — фабричный и советский". Нашим гидом была Вера Шамкова. Очень знающий экскурсовод, интересно рассказывала, 2,5 часа пролетели незаметно.
Не думали, что Иваново - город с такой интересной историей. Спасибо Вере.
екатерина
12 сентября 2019
Когда-то училась в Иваново, и вот захотелось снова приехать посмотреть на город. Благодаря Вере 3 часа пролетели незаметно. Пожалела, что не заказали сразу экскурсию и внутри музея бурылина.
Понравилось:
1 гид сразу располагает к себе и внешне и манерой разговора
2 компетентен
3 чувствует настрой клиента и гибко подстраивает свой рассказ под его интересы
4 однозначно любит свое дело
5 Дала несколько советов, что еще посмотреть вокруг. Кроме экскурсии по Иванову может проводить экскурсии по Шуе, Плесу, Палеху, жаль, что их нельзя заказать тут!
Обязательно вернусь еще!
Сергей
19 августа 2019
Большое спасибо за экскурсию. Без нее понимание и восприятие города было бы совсем неполным и неверным.
Ирина
19 августа 2019
Экскурсовод Вера. Огромное спасибо !!!!!!. Я ранее посещала город Иваново. В юности училась. В настоящее время - так, по магазинам текстиля.. И вдруг, для меня открылся ГОРОД. Совсем другой!!!. ГОРДОСТЬ !!!!! Гордость за город ИВАНОВО - просто город. Пусть не большой, но он был городостью РОССИИ. Об этом нам рассказала ПРОСТ ЭКСКУРСОВОД. Человек, знающий ВСЕ !!! И так, поскриптум. В связи с дождями, нам пришлось неоднократно переносить время экскурсии.. НАША ВЕРА поняла нас, меняла время встречи по ситуации. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!.
Илья
14 августа 2019
Очень понравилась экскурсия и сама гид - Вера. Очень приятный в общении человек, любящий свой край и прекрасно знающий его историю, культуру, понимающий его дух и способный влюбить в него других. Большое спасибо, искренне рекомендую ее экскурсию!
Сергей
9 августа 2019
Экскурсия хорошая. Экскурсовод Вера отличный специалист. Тема экскурсии "Иваново — фабричный и советский" раскрыта полностью. Экскурсия особенно подойдет взрослым людям интересующимся нашим революционным и советским прошлым.
Светлана
26 июля 2019
Первый раз встречаем экскурсовода, с которым ни минуты не было скучно. Профессионально, комфортно и очень интересно! Вера, спасибо за прекрасную прогулку!
Сергей
25 июля 2019
Отличная обзорная экскурсия. Много узнали о городе.
Петр
20 июля 2019
Несмотря на дождь экскурсия пролетела незаметно, было очень интересно
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Как только не именовали Иваново: он и город невест, и город студентов, и «Красный Манчестер». Вы увидите всё самое знаковое в городе в ходе автомобильной экскурсии и сможете собрать это в единый контрастный образ. Монастыри и места революционной славы, мощные здания университетов и торговые центры с местным текстилем, проспекты, бульвары и набережные. Вы узнаете, как менялся город с течением времени, чем был знаменит в разные периоды и какую роль играл в истории страны.
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Иваново — город молодой, промышленный, но и о нем есть, что рассказать. Почему Иваново называли Чертовым болотом? Остается ли он самым советским городом — и текстильным цехом страны? Как связан с графами Шереметевыми, Достоевским, Вячеславом Зайцевым и блатным шансоном? Вы осмотрите ключевые места Иваново и узнаете много любопытного о городе невест.