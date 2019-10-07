25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как любой старинный русский город, Иваново хранит богатую и непростую историю, которая за сотни лет дополнилась загадками и мифами. Цель моей экскурсии — помочь вам разрушить стереотипы о Городе невест и увидеть настоящий Иваново, в истории и облике которого переплелись эпохи, символы и настроения. Вы увидите древние храмы и особняки фабрикантов, услышите истории роковых ивановских невест и «Ситцевых королей», а после прогулки убедитесь, что Иваново — украшение Золотого кольца России, которое точно стоит рассмотреть!

Что вас ожидает

Многогранная история и архитектурные контрасты

В советскую эпоху революционная история Иванова практически канонизировалась, а все не связанное с пролетарской идеей — активно демонизировалось. На прогулке мы займемся разрушением стереотипов и посмотрим на Иваново с разных ракурсов: вы увидите ивановские «Кремли» — текстильные фабрики, архитектуру знаменитого «ивановского конструктивизма», особняки фабрикантов, старинные храмы, памятники революционерам, святым и шансонье. Вы увидите, как органично и причудливо в городе сочетаются дореволюционные промышленные здания, советские постройки и современная архитектура. А в результате — убедитесь, что колорит и история малых городов может помочь раскрыть глубину всей нашей большой страны.

Иваново в лицах и судьбах

Говоря об истории города, нельзя обойти вниманием его знаковых жителей. Вы услышите о самой «роковой» ивановской невесте — Апполинарии Сусловой — и её роли в судьбе и творчестве гениев русской культуры Достоевского и Розанова. Поймете, что связывает французскую писательницу Натали Саррот и графа Петра Петровича Шереметьева с городом. А кроме того, узнаете, кем были «Ситцевые короли», как много в современном Иванове невест и где их можно встретить.

Знакомство с «брендами» Иванова

Я расскажу вам об особенностях местного текстиля, которым Иваново славится на всю Россию, и дам несколько советов, где найти и купить лучшие сувениры: домашний текстиль, льняную одежду с традиционной вышивкой, иконы и лаковую миниатюру Палеха и Холуя, а также авторские работы мастера лоскутного шитья.

Что вас ожидает