25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Иваново - старинный русский город с богатой историей и множеством загадок. Экскурсия поможет разрушить стереотипы о Городе невест и увидеть настоящий Иваново. Вы посетите древние храмы, особняки фабрикантов, текстильные фабрики читать дальшеуменьшить
и памятники. Узнаете о знаменитых жителях города и их влиянии на русскую культуру. Также получите советы по покупке лучших сувениров из местного текстиля. Иваново - это украшение Золотого кольца России, которое стоит увидеть
В советскую эпоху революционная история Иванова практически канонизировалась, а все не связанное с пролетарской идеей — активно демонизировалось. На прогулке мы займемся разрушением стереотипов и посмотрим на Иваново с разных ракурсов: вы увидите ивановские «Кремли» — текстильные фабрики, архитектуру знаменитого «ивановского конструктивизма», особняки фабрикантов, памятники революционерам и шансонье. Вы увидите, как органично и причудливо в городе сочетаются дореволюционные промышленные здания, советские постройки и современная архитектура. А в результате — убедитесь, что колорит и история малых городов может помочь раскрыть глубину всей нашей большой страны.
Иваново в лицах и судьбах
Говоря об истории города, нельзя обойти вниманием его знаковых жителей. Вы услышите о самой «роковой» ивановской невесте — Аполлинарии Сусловой — и её роли в судьбе и творчестве гениев русской культуры Достоевского и Розанова. Поймете, что связывает французскую писательницу Натали Саррот и графа Петра Петровича Шереметьева с городом. А кроме того, узнаете, кем были «Ситцевые короли», как много в современном Иванове невест и где их можно встретить.
Знакомство с «брендами» Иванова
Я расскажу вам об особенностях местного текстиля, которым Иваново славится на всю Россию, и дам несколько советов, где найти и купить сувениры: домашний текстиль, иконы и лаковую миниатюру Палеха и Холуя.
Организационные детали
Экскурсия ориентирована на взрослых. Будет интересна для детей 12+.
За дополнительную плату программу можно дополнить посещением музеев (билеты вы заказываете самостоятельно): историко-краеведческого им Д. Г. Бурылина; Ситца; Семьи Цветаевых; Художественного или музея Первого Совета.
Если вы приехали в наш город на машине, мы можем сделать экскурсию пешеходно-автомобильной и увидеть гораздо больше
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1380 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своего читать дальшеуменьшить
родного города, убеждена, что могу помочь путешественникам увидеть красоту и уникальность Иванова. Я всю жизнь тяготела к изучению истории — это моё большое увлечение. Темы для моих экскурсий — фабричное и революционное прошлое города, особенности архитектуры, истории из жизни знаменитых ивановцев. Из мелочей состоит жизнь, из краеведения — история всей страны. Нет незначительных деталей, событий или городов: показать большое в малом — и есть моя задача как гида и моё мировоззрение в этой профессии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла
Знакомство с незнакомым городом лучше всего начинать с экскурсии с местным гидом. Мы стараемся следовать этому правилу, и оно нас еще ни разу не подводило. Мы выбрали именно эту экскурсию, чтобы читать дальшеуменьшить
сразу максимально погрузиться в историю места. Иваново - это город с непростой, но интересной судьбой, переживший немало взлетов и падений. Это и промышленный кластер, и родина первого совета, и "город невест", и точка на маршруте Золотого кольца… Огромное спасибо гиду Вере за насыщенный рассказ и продуманный маршрут. За два часа, не перегружая нас информацией, но при этом акцентируя внимание на самом главном, Вера смогла нам рассказать всю историю Иваново от первого упоминания и до наших дней, и просто влюбить нас в свой родной город. Вера - непревзойденный рассказчик, тонко чувствующий аудиторию, и что немаловажно - с прекрасным чувством юмора. Однозначно рекомендую!
+2
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Н
Наталья
Иваново - не самый очевидный туристический город. Однако Вера очень душевно рассказала об истории города и людях, которые эту историю творили. Подобная экскурсия - отличное дополнение к шикарному музею Ивановского ситца.
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Ю
Юлия
Дата посещения: 5 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Узнали про город и он открылся еще больше! Это была пешая прогулка по исторической части города Вера рассказывала с большим «аппетитом», а мы с большим интересом слушали Об истории и становлении города Иваново Город открылся с другого ракурса Время пролетело незаметно Спасибо большое за такую экскурсию!
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Полина
Посетили экскурсию мини-группой, было очень интересно и полезно углубиться в культурные слот города вместе с Верой. Однозначно рекомендуем😊
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А
Александр
Не много мешал дождь,но мы были на машине и увидели больше чем планировалось. Отличный экскурсовод.
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А
Алексей
Посмотрели большую часть архитектурных и исторических зданий. О каждом была подробно рассказана история.
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