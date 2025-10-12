25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

и памятники. Узнаете о знаменитых жителях города и их влиянии на русскую культуру. Также получите советы по покупке лучших сувениров из местного текстиля. Иваново - это украшение Золотого кольца России, которое стоит увидеть

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Многогранная история и архитектурные контрасты

В советскую эпоху революционная история Иванова практически канонизировалась, а все не связанное с пролетарской идеей — активно демонизировалось. На прогулке мы займемся разрушением стереотипов и посмотрим на Иваново с разных ракурсов: вы увидите ивановские «Кремли» — текстильные фабрики, архитектуру знаменитого «ивановского конструктивизма», особняки фабрикантов, памятники революционерам и шансонье. Вы увидите, как органично и причудливо в городе сочетаются дореволюционные промышленные здания, советские постройки и современная архитектура. А в результате — убедитесь, что колорит и история малых городов может помочь раскрыть глубину всей нашей большой страны.

Иваново в лицах и судьбах

Говоря об истории города, нельзя обойти вниманием его знаковых жителей. Вы услышите о самой «роковой» ивановской невесте — Аполлинарии Сусловой — и её роли в судьбе и творчестве гениев русской культуры Достоевского и Розанова. Поймете, что связывает французскую писательницу Натали Саррот и графа Петра Петровича Шереметьева с городом. А кроме того, узнаете, кем были «Ситцевые короли», как много в современном Иванове невест и где их можно встретить.

Знакомство с «брендами» Иванова

Я расскажу вам об особенностях местного текстиля, которым Иваново славится на всю Россию, и дам несколько советов, где найти и купить сувениры: домашний текстиль, иконы и лаковую миниатюру Палеха и Холуя.

Организационные детали