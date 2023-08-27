Ноябрьские праздники на Волге
В нашей программе много интересных самобытных музеев, посещение театра, а также увлекательная экскурсия и показ коллекции льняной одежды. Ну что, собирайте чемодан, отправляемся в путешествие!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в Кинешму
Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.
10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Обзорная автобусная экскурсия по городу Иваново.
Этогород уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!
«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!
А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.
Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века, а также самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.
Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили — от барокко до модерна.
Обед в ресторане.
Посещение государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина — одного из лучших в России коллекционных музеев.
В его собрании с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции "редкостей и древностей", собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным — известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.
Музей промышленности и искусства, имеющий вековую историю, насчитывает в своих фондах более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности.
Это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. Музей по праву считается одним из лучших музеев провинциальной России.
Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.
Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой).
Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.
Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Экскурсия по Кинешме, музеи, Кинешемский театр
После завтрака мы пригласим вас на обзорную пешеходную экскурсию по историческому центру города с посещением Успенского собора.
Мы прогуляемся по его уютным улицам, полюбуемся на исторические постройки 19 века.
Посадская площадь, Дворянское собрание, Красные торговые ряды, дом Поленовых-Тихомировых… Каждое здание, имеет свой неповторимый архитектурный стиль.
Прогуляемся по Волжскому бульвару вы познакомитесь с его историей, увидите места, где известный драматург А. Н. Островский писал бессмертную пьесу «Бесприданница». Именно здесь в Кинешме в 1936 году проходили съемки одноименного фильма.
Посетим художественный и исторический музеи с уникальной для небольшого поволжского города коллекцией русских художников: Коровина, Айвазовского, Савицкого, а также уникальными экспонатами эпохи Смутного времени и золотого века кинешемского купечества.
Кинешма — один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья. Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка.
Обед.
Посещение частного Музея валенок.
«Чтоб зимою не болеть, надо валенки надеть». Вам расскажут и покажут как ручным способом изготавливаются валенки.
В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.
Здесь вы сможете купить для себя и своих близких тёплую обувь на зиму, это не только красиво и модно, но и очень удобно.
Возвращение в отель.
Свободное время.
А вечером мы приглашаем Вас на спектакль в Кинешемский театр — один из старейших в стране. Он был основан горожанами в 1898 году в память о великом драматурге А. Н. Островском.
Изучение фольклора, быта, диалекта Кинешемского уезда дало драматургу богатейший фактический материал для его произведений, таких как: «Волки и овцы», «На бойком месте», «Гроза» и другие.
Ужин за дополнительную плату (600 рублей).
Экскурсия по Шуе, экскурсия "От монастырской вышивки до наших дней" с показом коллекции "Русский лен", отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Переезд в Шую.
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.
Шуя — древний город, с его именем связана одна из ветвей суздальских князей Шуйских и легендарное имя Дмитрия Пожарского.
Шуя знаменита купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города, где вы познакомитесь с памятниками архитектуры, относящимися к 18-19 векам. Колокольня Воскресенского собора высотой 106 метров- одна из самых высоких в России.
Интересными памятниками классической архитектуры являются торговые ряды и павильон Возовых весов.
Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских настоек.
Среди многочисленных центров русских художественных ремесел Шуя занимает особое место. Она является с древних времен центром русской промышленности, торговли, развития различных народных промыслов.
Вышивка Шуи ведет свое происхождение с древних времен. Существуя ранее как домашнее занятие, она одна из первых превратилась в ремесло, а потом — и в промысел, благодаря тесным связям с городской средой.
Помимо строчки в Шуе широкое распространение в это время получила тамбурная и гладьевая вышивка «белым по белому».
В конце нашей программы мы пригласим вас на интересную экскурсию «От монастырской вышивки до наших дней» с показом коллекции «Русский лен», изготовленной на Шуйской строчевышивальной фабрике.
Это предприятие народных художественных промыслов основано в 1934 году. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.
Все изделия предприятия оформлены традиционной вышивкой, которая отличается тонким вкусом и высоким мастерством. Для выпуска изделий используются в основном натуральные льняные ткани.
У вас также будет возможность приобрести продукцию данного предприятия.
18:45 Переезд на ж/д вокзал в г. Шуя.
Рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:35.
Трансфер в Иваново на ж/д вокзал.
Отправление в Москву самостоятельно.
Рекомендуемый поезд из Иваново — №740 «Ласточка». Отправление в 19:04, прибытие в Москву в 22:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Кинешме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|“Садко”
|18 300
|2 000
|“Мирная пристань”
|19 900
|4 000
Варианты проживания
Отель «Садко»
Гостиница «Садко» расположена в городе Кинешма. Приветливые сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут с размещением и ответят на любой интересующий вопрос.
В номерах Вас ожидает шкаф для хранения одежды, бесплатные косметические принадлежности, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
По предварительной договорённости допускается проживание с домашними питомцами. Для удобства гостей предоставляется парковка для личного авто. В числе дополнительных услуг имеется бильярд.
Предусмотрен завтрак, который оплачивается отдельно, на территории работает одноимённый ресторан. Поблизости есть продуктовый магазин, а во дворе обустроена зона для приёма пищи.
Рядом находится ПКиО им. 35-летия победы и спортивный комплекс Волжанин, а ближе к Волге художественно-исторический и краеведческий музеи. Расстояние до автовокзала и Ж/Д станции всего 4,5 км.
Отель «Мирная пристань»
Гостиница "Мирная Пристань" занимает плавучий дом на Волжском бульваре, в 5 минутах ходьбы от центра города Кинешмы, и располагает рестораном, в котором подают блюда русской и европейской кухонь.
На территории предусмотрена частная парковка. Все номера гостиницы "Мирная Пристань" включают в себя телевизор, бесплатный Wi-Fi и собственную ванную комнату с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро сервируют завтрак. В баре гостиницы подают закуски и напитки.
Гостиница расположена в 400 метрах от Успенско-Троицкого собора и в 5 минутах ходьбы от художественной галереи Кинешмы.
До местного железнодорожного вокзала - 1,2 км, а до автобусного вокзала - 10 минут езды на машине.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостиница “Садко” (5 номеров) или в отеле “Мирная пристань” (8 номеров)
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Экскурсионная программа
- Работа сопровождающего и гидов
- Входные билеты в музеи
- Дегустации
- Страховка
- Что не входит
- Ж/д билеты до Иваново и из Шуи или Иваново
- Питание, не указанное в программе, в т. ч 1 ужин — 600 рублей
- Билеты на спектакль в Кинешемском театре
- Место начала и завершения?
- Иваново, железнодорожный вокзал
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
- На чем можно приехать и уехать?
Прибытие: рекомендуемый поезд из Москвы – № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48. Отъезд: рекомендуемый поезд из Шуи – №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву 22:35. Рекомендуемый поезд из Иваново – №740 «Ласточка», отправление в 19:04, прибытие в Москву в 22:45.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.