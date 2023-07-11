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Отправление из Москвы. Дмитров, Калязин и Углич

07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Волжское путешествие»).

Отъезд в Дмитров. Один из самых древних городов в Московской области, история которого насчитывает более 8 столетий. Дмитров является важным городом-портом, расположенном на канале имени Москвы на расстоянии 65 км от столицы.

Экскурсионная программа:экскурсия в Дмитровский Кремль — это уникальный памятник оборонного зодчества, а также посетим Успенский кафедральный собор XVI века.

Отправление в Калязин — это один из древнейших русских городов на Верхней Волге. Здесь останавливался великий путешественник Афанасий Никитин во время своего путешествия в Индию. Калязин обожал Петр I, частенько навещая город во время своих потешных речных походов. На всю Россию славились калязинские кузнецы, сапожники, валяльщики и кружевницы.

Калязин — это, в первую очередь, возможность увидеть уникальную колокольню Николаевского Собора. Во время строительства Угличского водохранилища все строения, которые были рядом с колокольней, затопило, а она осталась стоять у самой кромки водной глади.

Кажется, будто бы колокольня парит над поверхностью воды. Эта постройка стала визитной карточкой города.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбли Введенской и Вознесенской церквей, пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом на набережную к затопленной колокольне Николаевского собора.

Переезд в Углич — исконно русский город на берегу изгиба Волги.

Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города. Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.

Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Успенская площадь. Архитектура Угличского кремля, Храм Дмитрия-на-крови. Церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.