1 день

Экскурсия по Москве

Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в гостиницу «Космос» г. Москва, пр. Мира, 150.

Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете добраться любым удобным транспортом.

Обращаем внимание: размещение в гостинице «Космос 3*» г. Москва возможно после 14:00.

Раннее заселение возможно только за дополнительную плату при наличии свободных номеров.

На время проведения программы багаж можно оставить в камере хранения гостиницы.

08:45 Сбор туристов у стойки регистрации гостей в гостинице «Космос» (пр. Мира, 150).

09:00 Отправление на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по г. Москве.

Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления.

Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.

В программе автобусной части экскурсии:

Проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей: Садового и Бульварного колец, Тверской улицы и Кутузовского проспекта, Большого и Малого театров, набережной Москвы-реки, Манежа, Сталинских высоток, золотых куполов Храма Христа Спасителя, небоскрёбов Москвы-Сити и много другого. Фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».

Обед(при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).

В программе пешеходной части экскурсии:

Пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей. Посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий. Пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Александровский сад — символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона.

Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).

Парк «Зарядье» — это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.

Свободное время в «Зарядье» это:

уникальная возможность прогуляться по Парящему мосту, откуда открываются захватывающие виды на Кремль и Москву-реку;

посетить Ледяную пещеру, где даже в летний зной царит настоящая зима;

прогуляться по «Старой улице», воссоздающей исторический облик московского Китай-города;

«Зарядье» предлагает интерактивные экспозиции. Здесь можно узнать об истории Москвы, климате России, полетать над столицей — «Полеты над Москвой»;

вечером парк преображается в волшебное место, озаренное тысячами огней, идеальное для романтических прогулок и незабываемых впечатлений.

Возвращение в гостиницу. Заселение.

Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160