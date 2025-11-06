Программа тура по дням
Экскурсия по Москве
Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в гостиницу «Космос» г. Москва, пр. Мира, 150.
Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете добраться любым удобным транспортом.
Обращаем внимание: размещение в гостинице «Космос 3*» г. Москва возможно после 14:00.
Раннее заселение возможно только за дополнительную плату при наличии свободных номеров.
На время проведения программы багаж можно оставить в камере хранения гостиницы.
08:45 Сбор туристов у стойки регистрации гостей в гостинице «Космос» (пр. Мира, 150).
09:00 Отправление на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по г. Москве.
Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления.
Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.
В программе автобусной части экскурсии:
- Проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей: Садового и Бульварного колец, Тверской улицы и Кутузовского проспекта, Большого и Малого театров, набережной Москвы-реки, Манежа, Сталинских высоток, золотых куполов Храма Христа Спасителя, небоскрёбов Москвы-Сити и много другого.
- Фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».
Обед(при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
В программе пешеходной части экскурсии:
- Пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.
- Посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий.
- Пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Александровский сад — символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона.
Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).
Парк «Зарядье» — это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.
Свободное время в «Зарядье» это:
- уникальная возможность прогуляться по Парящему мосту, откуда открываются захватывающие виды на Кремль и Москву-реку;
- посетить Ледяную пещеру, где даже в летний зной царит настоящая зима;
- прогуляться по «Старой улице», воссоздающей исторический облик московского Китай-города;
- «Зарядье» предлагает интерактивные экспозиции. Здесь можно узнать об истории Москвы, климате России, полетать над столицей — «Полеты над Москвой»;
- вечером парк преображается в волшебное место, озаренное тысячами огней, идеальное для романтических прогулок и незабываемых впечатлений.
Возвращение в гостиницу. Заселение.
Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).
Свободное время.
Продолжение знакомства с Москвой: ВДНХ
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия по ВДНХ.
ВДНХ — крупный экспозиционный и музейный комплекс, город в городе, где сохранилось 49 памятников культурного наследия. ВДНХ — это 325 га с историческими павильонами, арками, музеями, парками и аллеями, фонтанами и скульптурами.
Каждый павильон — отдельная глава в истории страны, запечатленная в монументальных фасадах, изящных барельефах и удивительных скульптурах.
В программе знакомство с историей создания ВДНХ и легендами, связанные с этим замечательным местом, и осмотр символов ВДНХ и Москвы:
- арка Главного входа с памятником трактористу и колхознице — символ Выставки на протяжении многих лет;
- аллеи, утопающие в зелени, ведущие к фонтанам «Дружба народов» и «Каменный цветок», шедеврам фонтанного искусства, пленяющим своей красотой и символизмом;
- парадные павильоны республик и регионов СССР.
После пешеходной экскурсии рекомендуем провести свое свободное время на территории ВДНХ.
В распоряжении (по желанию за доплату на месте): Москвариум, колесо обозрения «Солнце Москвы», Союзмультпарк, Павильоны «Атом», «Космос», «Макет Москвы», многочисленные рестораны и кафе и прочее.
Обед(при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
Свободное время на ВДНХ, или рекомендуем посетить (за дополнительную плату на месте):
- Государственная Третьяковская галерея с филиалами на Кадашевской набережной и «Новой Третьяковкой», где собрано порядка 200 тыс экспонатов, среди которых такие известные картины, как «Чёрный квадрат» Малевича, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Богатыри» Васнецова и многие другие.
- Музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас».
- Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» (Полет над Москвой 2.0).
- Музей «Атом» на ВДНХ.
Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).
Троице-Сергиева Лавра, Переславль-Залесский, Ростов Великий
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
07:45 Сбор группы на стоянке справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.
08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры.
Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
В программе экскурсии:
- Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
- Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
- Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Рекомендуем посетить во время повторного визита в г. Сергиев Посад (самостоятельно, за дополнительную плату на месте): Музей «Сергиевская кухмистерская» и гастрономическое пространство «Троицкие блины».
Отправление в г. Переславль-Залесский.
Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо». Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей.
Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля — Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.
Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор (внешний осмотр), заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Рекомендуем посетить (по возможности, самостоятельно, за дополнительную плату на месте): Спасо-Преображенский собор XII в.
Обед (при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Обзорная экскурсия по г. Ростову Великому (внешний осмотр достопримечательностей):
- крепостные валы и озеро Неро;
- Спасо-Яковлевский монастырь;
- Конюшенный двор;
- купеческие усадьбы XVIII–XIX веков и др.
Посещение территории Ростовского кремля (осмотр архитектурного ансамбля).
Осмотр достопримечательностей: Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Рекомендуем посетить (по возможности, самостоятельно, за дополнительную плату на месте): Музей «Ростовская финифть».
Отправление в г. Ярославль.
Размещение в гостинице «ЯрОтель Центр 3*» г. Ярославль.
Резервные гостиницы в г. Ярославле: «Которосль», «Ярославское подворье», «Cosmos Yaroslavl Hotel», «Royal Hotel Spa and Wellness», «Ring Premier Hotel» и др.
Возможно размещение в гостинице г. Костромы (примеры гостиниц: «Снегурочка», «Сусанин Парк-отель», «Волга», «Я-Отель» и др.).
Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).
Ярославль и Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Ярославлю, который заслуженно считается «Столицей Золотого кольца».
В программе (внешний осмотр достопримечательностей):
- стрелка рек Волги и Которосли, место, откуда начинался Ярославль;
- живописная Волжская набережная и воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужины – церкви XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
- знакомство с историей появления первого Русского театра;
- проезд по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря.
Экскурсия по территории (осмотр архитектурного ансамбля) основной городской достопримечательности с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем».
Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Рекомендуем посетить (по возможности, самостоятельно, за дополнительную плату на месте): экспозиции Ярославского музея-заповедника: «Слово о полку Игореве», «Сокровища Ярославля», «Церковь Ильи Пророка».
Отправление в г. Кострому.
Обед (при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
Посещение знаменитого Ипатьевского монастыря, главного символа г. Костромы (осмотр архитектурного ансамбля).
В его стенах Михаил Романов был благословлён на царство. С тех пор обитель по праву считалась «Колыбелью династии Романовых». Члены императорской фамилии почитали монастырь, как свою семейную святыню. В разное время обитель посещали Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца. Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В программе (внешний осмотр достопримечательностей):
- Пожарная каланча XIX века, выдающийся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор;
- широкая набережная реки Волги;
- воссозданный Костромской кремль, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Рекомендуем посетить во время повторного визита в г. Кострому (самостоятельно, за дополнительную плату на месте): Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей сыра, Музей ювелирного искусства «Золотая аллея».
Размещение в гостинице «Снегурочка 3*» г. Кострома.
Резервные гостиницы в г. Костроме: «Сусанин Парк-отель», «Волга», «Я-Отель» и др.
Возможно размещение в г. Ярославле (примеры гостиниц: «ЯрОтель Центр», «Которосль», «Ярославское подворье», «Cosmos Yaroslavl Hotel», «Royal Hotel Spa and Wellness», «Ring Premier Hotel» и др.).
Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).
Иваново и Суздаль
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Отправление в г. Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново, который славится своими текстильными традициями, архитектурными памятниками и неповторимым духом образцового социалистического города, рай для любителей «конструктивизма».
В программе:
- железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
- площадь Революции — центральная площадь города;
- памятник Якову Петровичу Гарелину, одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
- постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего;
- Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.
Отправление в г. Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много, и город очень популярен. Суздаль по настоящее время привлекает много туристов, и по праву многие его считают любимым городом на знаменитом маршруте «Золотое кольцо».
Обед (при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Суздалю.
В программе:
- Главная достопримечательность Суздаля — Суздальский кремль (внешний осмотр архитектурного ансамбля). По мнению археологов кремль в Суздале построили в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились его основные строения.
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
- Спасо-Евфимиев монастырь (внешний осмотр архитектурного ансамбля) с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
- Музей Деревянного зодчества (обзорная экскурсия по территории) с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Размещение в гостинице ГТК «Суздаль» 3* г. Суздаль.
Резервные гостиницы: «Княжий двор», «Ажур» и др.
Возможно размещение в г. Владимире («Амакс Золотое кольцо», «Русская деревня», «Левитанъ» и др.).
Свободное время.
Вечерняя прогулка по Суздалю — это отличный способ увидеть его в новом свете. Вечер — прекрасное время, чтобы оценить красоту, тишину и уникальность древнего города.
Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).
Свободный день в Суздале, Кидекша
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Свободное время. Возможность посетить многочисленные музейные выставки города. Погулять по его улочкам или отправиться на мастер-класс.
Рекомендуем посетить (самостоятельно, за дополнительную плату на месте):
- Музей «Щурово городище», уникальное место, где можно почувствовать себя жителем Древней Руси. Одним из доказательств красоты и аутентичности музея является тот факт, что здесь снимали фильм Павла Лунгина — «Царь»: настолько достоверно передан быт и архитектура того времени.
- «Нескучный музей» с театрализованной программой «Трактирные истории». Театрализованная экскурсия дарит возможность перенестись в Суздаль 19 века и представим себя посетителем самобытного русского трактира.
Обед (при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
Знакомство с историей села Кидекша.
Осмотр церкви Бориса и Глеба (внешний осмотр), заложенной по велению суздальского князя Юрия Долгорукого в 1152 году.
Согласно легенде, именно здесь в 1015 году на пути в Киев встретились князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, впоследствии первые русские святые. Церковь является одной из самых ранних белокаменных построек на Руси.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы (при выборе программы «завтраки, обеды и ужины»).
Боголюбово и Владимир
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Отправление в с. Боголюбово.
Cело Боголюбово — когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского. Сегодня на ее территории находится один из старейших российских монастырей — Боголюбский монастырь (внешний осмотр архитектурного ансамбля).
Достопримечательности с. Боголюбово входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружения часто перестраивались, но частично сохранились земляные валы, рвы и нижние части стен, также часть легендарной резиденции — знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.
Прогулка по Боголюбскому лугу к церкви Покрова на Нерли, памятнику белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей.
Согласно летописи строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры». Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.
Обращаем ваше внимание: прогулка состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.
Отправление в г. Владимир.
Экскурсия по г. Владимиру, древней столице Северо-Восточной Руси.
Осмотр достопримечательностей XII века:
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации) — символ величия и мощи Древней Руси.
- Дмитриевский собор (внешний осмотр) — памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода.
- Успенский собор (посещение) — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв., жемчужина — знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
Рекомендуем посетить (по возможности, самостоятельно, за дополнительную плату на месте): музей «Старая аптека», Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков.
Обед (при выборе программы «завтраки и обеды», «завтраки, обеды и ужины»).
Отправление в г. Москву.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека на заезды май-сентябрь (сезон): руб:
|Даты заездов
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание: 5 обедов + 4 завтрака + 4 ужина
|Май-сентябрь
|46 900
|54 800
|61 900
|Заезд 9-15 июня
|56 900
|64 800
|91 900
Доплата за одноместный номер – 12 750 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 1 200 руб. (3 человека в номере).
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Космос» 3*, г. Москва
Гостиница «Cosmos Moscow VDNH» расположена на северо-востоке Москвы, рядом с ВДНХ и одноименной станцией метро. Гостей, остановившихся здесь, ждет непревзойденное качество обслуживания, комфортабельные номера, множество разнообразных услуг.
Номерной фонд представлен номерами разных категорий вместимости: «Стандарт», «Люкс», «Бизнес», апартаменты и другие. В каждом из них есть удобные спальные места, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, гардероб, мини-холодильник.
В проживание включен завтрак по системе «шведский стол» и ужин. На территории работает несколько заведений: кафе, ресторан европейской кухни и пивной ресторан. Имеется услуга заказа блюд в номер.
Гости «Cosmos Moscow VDNH» могут разнообразить свой отдых в обустроенном фитнес-центре с бассейном, получить СПА-процедуры в салоне красоты, провести вечер в ночном клубе, заказать экскурсии по столице.
Рядом находится Музей Космонавтики, Останкинская башня, Космопарк. Расстояние до Рижского железнодорожного вокзала — 3,8 км, до аэропорта «Шереметьево» — 30 км.
Отель «ЯрОтель Центр» 3*, г. Ярославль или аналогичный
«Yarhotel Centre» - современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Отель «Yarhotel Centre» - один из лучших отелей города Ярославля в сегменте «три звезды», идеально подходящий гостям, которые ценят комфорт и качество отдыха во время своего путешествия.
Отель «Снегурочка» 3*, г. Кострома или аналогичный
Гостиница Снегурочка в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте.
Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году.
К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Отель «Суздаль» 3*, г. Суздаль или аналогичный
Туристический комплекс «Суздаль» находится в живописных районах одноименного города, вблизи речки Каменка. Отдалённость от столичной Москвы и Нижнего Новгорода составляет около 250 километров. Здесь вас ждет прекрасный сервис, ресторан, бассейн и множество услуг на любой вкус.
К заселению подготовлены просторные номера, расположенные в историческом здании. Также для размещения доступны уютные танхаусы с красивым видом на побережную зону.
Постояльцы могут посетить работающие на территории рестораны. Также свои двери открывают летнее кафе и бар с разнообразными напитками. По утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол».
В свободное время отдыхающие могут расслабиться в СПА-центре, где предусмотрено множество оздоровительных процедур. Любители погорячее могут посетить сауну, а для желающих охладиться работает бассейн. На территории туристического комплекса также обустроена зона бильярда, боулинга и караоке. На праздники и в выходные дни для посещения открывается кинозал и детская комната. А провести время на свежем воздухе можно в ухоженном саду комплекса.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 12 750 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Что необходимо знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Нужны ли платок и юбка при посещении храма?
В храм могут пустить и без платка, юбка также не является обязательным условием, это на личное усмотрение. На месте выдаются платки для общего пользования.