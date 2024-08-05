Приглашаем вас в наш праздничный железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России.
Эти города хранят множество уникальных памятников и мы предлагаем вам познакомиться с ними в этом путешествии!
Программа тура по дням
Отправление с Ярославского вокзала г. Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 926/925 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
23:45 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация
Завтрак в поезде.
07:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.
08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по Ярославлю. На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.
Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми. Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли. Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.
Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город. В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.
Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.
Посещение Ярославского музея-заповедника с экскурсией по экспозиции «Слово о полку Игореве». Экскурсия рассказывает о шедевре древнерусской книжной культуры – поэме «Слово о полку Игореве», показывая ее в контексте духовной и материальной культуры, а также литературы своего времени.
Мастер-класс по росписи ярославского изразца. На мастер-классе вы узнаете историю ярославских изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, символику изображений. Вы сможете выбрать для себя именно тот, который будет более всего вам подходить и расписать его в традиционных техниках работы.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.
13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.
Отдых в поезде.
15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по городу с показом самым ярких достопримечательностей.
Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина. В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.
В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.
Экскурсия в Музей ивановского ситца – уникальный музей, что хранит традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края.
Вы увидите:
- манерные книги XIX века,
- различные техники нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати,
- коллекцию тканей с историей в 300 лет,
- узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново и их роли в мировой ткацкой истории.
Посещение Музея сыра с дегустацией – здесь можно попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра.
Ужин в кафе города.
Посещение магазина продуктов от местных производителей. Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.
Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.
Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма. Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду. Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.
Посадка в поезд с 22:30.
23:50 Отправление туристического поезда в г. Владимир.
Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль
Завтрак в поезде.
07:38 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Владимира.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер в г. Суздаль (с путевой информацией «Суздальское Ополье») – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет. Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде.
Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальных святынь города – Спасо-Евфимиев монастырь, насладитесь колокольным звоном.
Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке. Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Обед в кафе города.
Трансфер в г. Владимир.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.
По Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.
По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится. А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и берега реки Клязьма.
Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием. Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов. На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды. А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.
19:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.
22:24 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Обратите внимание: Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. График движения поезда (туристической программы) может измениться.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Взрослые
|Дети с местом
(0-9 лет включ.)
|Дети без места
(0-4 лет включ.)
|Четырехместное
|29990
|29390
|18900
|СВ
|38990
|37990
|18900
|СВ одноместное
|60500
|-
|-
|Люкс
|49160
|48960
|18900
|Люкс одноместное
|80 500
|-
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Страховка
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 12 400 руб
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая должна быть физподготовка?
На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия.
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на большие высоты не рекомендуется.
Какой должна быть одежда в туре?
Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.