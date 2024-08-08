Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Владимир и Боголюбово
Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
- в 07:45 – при отправлении в субботу;
- в 09:00 – при отправлении в понедельник.
Отправление в г. Владимир:
- в 08:00 – при отправлении в субботу;
- в 09:15 – при отправлении в понедельник.
Путевая экскурсионная программа.
Обедв кафе города.
Экскурсия по г. Владимиру - древняя столица Северо - Восточной Руси и один из наиболее посещаемых туристами городов Золотого кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.
В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.
Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода или Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
По желанию за дополнительную плату:
Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.
Переезд в с. Боголюбово.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле - Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).
Церковь Покрова на Нерли (архитектура) - по погодным условиям (дорога к церкви пешая, не предназначенная для автотранспорта. Так как церковь находится рядом с устьем реки Нерли могут быть затопления в период паводков, половодий (по причине дождей, снеготаяния во время оттепели). По зиме препятствием может быть обильный снегопад и ряд других причин).
Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Размещение в отеле ГТК "Суздаль" 3* г. Суздаль, (резервные отели: «Русская деревня 3*», г. Владимир, «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир, «Левитанъ 3*» г. Владимир). Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Суздаль. Переезд в Кострома и обзорная экскурсия в Иваново
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Суздалю - город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
По желанию за дополнительную плату:
Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Размещение в отеле «Азимут 3*» г. Кострома (Резервные отели: «Ярославское Подворье 3*», «Любим 3*», «Спорт 3*», «ЯрОтель Центр 3*» - г. Ярославль, «Азимут 3*» г. Ростов Великий, «Волга 3*», «Шелестов 3*», «Снегурочка 3*» - г. Кострома).
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Ярославль и Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в г. Ярославль.
Экскурсия по г. Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря - главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату:
Осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер - летом, экстерьер - зимой) - выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Переезд в г. Кострому.
Обед в кафе города.
Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца. Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома - колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь - главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Ростов, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Экскурсия в Ростовский кремль.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов. Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за дополнительную плату:
Экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы) - в летнее время, в зимнее -"Музей ростовской финифти".
Переезд в г. Переславль-Залесский.
Переславль-Залесский - был основан в 1152 г. князем Юрием Долгоруким.
Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков. Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился князь Александр Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (экстерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий. Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Размещение в отеле «Посадский 3*» г. Сергиев Посад (резервные отели: «Хантри 3*» г. Сергиев Посад, «Александров 3*» г. Александров, «Старая гостиница Лавры 3*» г. Сергиев Посад).
Ужин в ресторане отеля/ города (без трансфера, в радиусе 1 км).
Александров
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Свободное время.
Переезд в г. Александров.
Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля - резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
Вы не спеша сможете полюбоваться белокаменными церквями Александровской слободы, фантазируя на тему того, как когда-то Иван Грозный принимал здесь важные государственные решения и учреждал опричнину. В экскурсионную программу входит знакомство с архитектурным ансамблем музея-заповедника, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».
Обед в кафе города.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории стандарт (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека на заезды май-сентябрь (сезон):, руб:
|Заезды/Питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание: 5 обедов + 4 завтрака + 4 ужина
|Май-сентябрь
|27 990
|30 490
|32 490
Доплата за одноместный номер – 7 550 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 1 000 руб. (3 человека в номере).
Пакет экскурсионный (Ростов Великий - стены и переходы или музей финифти, Ярославль - Церковь Ильи Пророка (летом - интерьер, зимой - внешний осмотр), Суздаль - Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь, Владимир - Музей хрусталя и стекла или экспозиция «Старый Владимир») – 2 700 руб. на человека.
Выбор места в автобусе – 2 450 руб.
Доплата для тех, кто предпочитает комфорт, 15 750 рублей на человека (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории (Бизнес/Полулюкс/Люкс) в отелях 3*). Примеры отелей 4*: Владимир - «Честер 4*», «Вознесенская слобода 4*», Суздаль – «Пушкарская слобода 4*», «Сокол 4*», Кострома - «Я-отель 4*», «Золотое кольцо 4*», «Островский 4*», Ярославль –«Cosmos 4*», «Ринг Премьер 4*», «Royal 4*», Сергиев Посад - Бутик-отель «Русский дворик 4*», «Царская деревня 4*».
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
ГТК «Суздаль» 3*, г. Суздаль
Этот отель расположен в живописной долине реки Каменка, в 250 км от Москвы. К услугам гостей спа-центр с широким спектром оздоровительных процедур и программ релаксации. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Каждое утро в отеле «ГТК Суздаль» подают вкусный завтрак «шведский стол».
Все звукоизолированные номера оснащены телевизором с кабельными каналами и холодильником. В некоторых номерах обустроен уютный гостиный уголок. Гости могут бесплатно посещать бассейн и сауну в течение 1 часа в день. Кроме того, в отеле можно сыграть в боулинг и бильярд.
Отель «Азимут» 3*, г. Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Старая гостиница Лавры» 3*, г. Сергиев Посад
Гостиница расположилась в самом центре города, на территории монастыря, постройка здания которого относится к началу 19 века. При этом, современный ремонт и высокий уровень обслуживание делают данный вариант размещения особенным среди остальных. Стойка регистрации с приветливыми и доброжелательными администраторами работает круглосуточно, на ней можно узнать все подробности об экскурсиях в городе.
Номерной фонд представлен просторными и комфортабельными номерами, выполненными в классическом стиле в светлых тонах, в них есть все необходимое, что может понадобится во время отдыха.
В ресторане подаются блюда русской кухни. Каждое утро в нем накрывается вкусный и сытный завтрак.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 58 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер - 7 550 руб. (1 человек в номере)
- Пакет экскурсионный (Ростов Великий - стены и переходы или музей финифти, Ярославль - Церковь Ильи Пророка (летом - интерьер, зимой - внешний осмотр), Суздаль - Музей деревянного зодчества и Спасо-Ефимиев монастырь, Владимир - Музей "Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка" или экспозиция "Старый Владимир" или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах) - 2 700 руб. на человека
- Выбор места в автобусе - 2 450 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Влюбилась в города Суздаль и Ярославль, обязательно их посещу для более детального изучения.
Отдельная благодарность сопровождающему гиду Денису, который скрашивал