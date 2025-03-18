Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Экскурсия из Избербаша к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум предлагает уникальные виды и незабываемые впечатления.
Участники смогут насладиться жемчужными водами каньона, посетить Чиркейское водохранилище и Миатлинскую ГЭС. Песчаное царство Сарыкум станет идеальным местом для фото. Путешествие включает услуги гида и трансфер на комфортном автомобиле. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Дагестан с необычных ракурсов
Участники смогут насладиться жемчужными водами каньона, посетить Чиркейское водохранилище и Миатлинскую ГЭС. Песчаное царство Сарыкум станет идеальным местом для фото. Путешествие включает услуги гида и трансфер на комфортном автомобиле. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Дагестан с необычных ракурсов
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Прогулка на катере по каньону
- 📸 Фото на бархане Сарыкум
- 🌊 Жемчужные воды каньона
- 🏞️ Вид с Дубков
- 🚗 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Миатлинская ГЭС
- Сарыкум
Описание экскурсии
Вы увидите:
- жемчужные воды Сулакского каньона
- Чиркейское водохранилище
- Миатлинскую ГЭС
- живописные окрестности со смотровой площадки в посёлке Дубки
- песчаное царство Сарыкум
На экскурсии гид расскажет о каньоне, бархане и других местах по пути следования, а также об обычаях и традициях местных жителей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Vellfire, Honda Elysion, Toyota Alphard или аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются билет на бархан — 200 ₽ за человека, обед в форелевом хозяйстве — 700 ₽ за человека, катание на катере — от 5000 ₽ за группу
- Дорога до первой локации займёт примерно 1 час 15 минут
- Можем провести экскурсию для больших групп. Стоимость для компании 5–6 человек — 17 000 ₽, для компании 7–10 человек — 30 000 ₽
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хабиб — Организатор в Избербаше
Мы молодая, динамично развивающаяся туристическая компания в республике Дагестан. Работаем на рынке с 2021 года и знаем, как сделать так, чтобы ваш отдых запомнился надолго! Организуем групповые, индивидуальные, авторские туры в самой южной части России. С удовольствием готовы принимать гостей на высшем уровне!Задать вопрос
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