Из Избербаша в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Уникальная экскурсия в Дагестан: прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и сделайте фото на бархане Сарыкум. Новые ракурсы ждут вас
Экскурсия из Избербаша к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум предлагает уникальные виды и незабываемые впечатления.

Участники смогут насладиться жемчужными водами каньона, посетить Чиркейское водохранилище и Миатлинскую ГЭС. Песчаное царство Сарыкум станет идеальным местом для фото. Путешествие включает услуги гида и трансфер на комфортном автомобиле. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Дагестан с необычных ракурсов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Прогулка на катере по каньону
  • 📸 Фото на бархане Сарыкум
  • 🌊 Жемчужные воды каньона
  • 🏞️ Вид с Дубков
  • 🚗 Комфортный трансфер
Из Избербаша в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Избербаша в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Избербаша в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Миатлинская ГЭС
  • Сарыкум

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • жемчужные воды Сулакского каньона
  • Чиркейское водохранилище
  • Миатлинскую ГЭС
  • живописные окрестности со смотровой площадки в посёлке Дубки
  • песчаное царство Сарыкум

На экскурсии гид расскажет о каньоне, бархане и других местах по пути следования, а также об обычаях и традициях местных жителей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Vellfire, Honda Elysion, Toyota Alphard или аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются билет на бархан — 200 ₽ за человека, обед в форелевом хозяйстве — 700 ₽ за человека, катание на катере — от 5000 ₽ за группу
  • Дорога до первой локации займёт примерно 1 час 15 минут
  • Можем провести экскурсию для больших групп. Стоимость для компании 5–6 человек — 17 000 ₽, для компании 7–10 человек — 30 000 ₽
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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