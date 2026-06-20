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Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша

Посетить визитные карточки Дагестана и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Приглашаю отправиться на комфортабельном джипе к главным природным достопримечательностям Дагестана.

Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!
5
7 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша

Описание экскурсии

Сулакский каньон — гордость Дагестана

Вы полюбуетесь с высоты завораживающими видами Сулакского каньона. Только представьте: свежий горный воздух, парящие в небе орлы и чистейшая бирюзовая вода незамерзающей реки Сулак в глубине каньона. Это невероятное зрелище! Кроме того, со смотровых площадок вы увидите разрушенное землетрясением село Зубутли и две знаменитые ГЭС: Чиркейскую и Миатлинскую.

Бархан Сарыкум

Насладившись видами каньона, мы отправимся исследовать Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Я подробно расскажу о его особенностях: дюнах, специфическом климате и редких птицах. А также поясню значимость бархана для любителей природы. Вы сделаете множество инопланетных фото на фоне песчаных ландшафтов и увидите места из фильма «Белое солнце пустыни».

Организационные детали

  • Экскурсию можно также начать в Каспийске или Махачкале
  • Экскурсия проходит на джипе Toyota Land Cruiser Prado. Есть детское кресло и бустер.
  • Входные билеты на бархан Сарыкум не включены в стоимость — 250 ₽ за чел.
  • На обед мы останавливаемся в живописном ресторане с виноградной лозой и персиковым садом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В тёплое время года мы можем добавить в программу катание на катере, пещеру Нохъо, тарзанку и зиплайн. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Мы можем дополнительно предоставить 2 места для детей до 10 лет с доплатой 1000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис
Идрис — ваш гид в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 953 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан. Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики. Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве. Имею большой опыт личных путешествий по миру. Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири. Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Дата посещения: 19 июн 2026
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана----- время пролетело незаметно и остались великолепные воспоминания и фото/видео на память. Кстати, Идрис прекрасно
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фотографирует и знает точки, где получится отличный кадр.
Мы очень хотели прокатиться по Сулакскому каньону и это было мегавесело!!!
А впереди ждал зиплайн над каньоном и чудесные виды Дагестана.
Для нас было очень важно, что гид учитывал все наши пожелания по маршруту , но не навязывал никаких услуг и лишних разговоров и изменял программу по нашему желанию, также он предложил для обеда несколько локаций и сориентировал нас по меню.
Безусловно советуем выбрать этого гида.
Идрис, спасибо огромное за чудесно проведенное время!

Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана-----
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана-----
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана-----
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана-----
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана-----
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П
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много интересного рассказал про культуру, историю, жизнь в Дагестане! Порекомендовал разные полезные интересные места для
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посещения! Экскурсия очень насыщенная, с потрясающими, просто нереальными видами, все продумано до мелочей!!! Обязаьельно бронируйте катание на катерах по каньону, мы сначала сомневались из-за ребенка, думали испугается, решились уже только в сам день экскурсии, но лучше делать это заранее, чтобы под вас к моменту приезда уже были забронированы места на катере, у нас заранее забронировано не было, пришлось немного подождать, но благодаря опыту, общительности и организаторским способностям нашего замечательного гида мы все же попали на катер! Это было непередаваемо классное катание, безумно красивые виды, экстрим в меру, эмоции, впечатления, очень красивые виды и захватывающие видео! Обед в отличном, очень красивом семейном парке отдыха Главрыба и Бархан Сарыкум как завершающая локация - всё было просто чудесно, мы очень устали, но эта усталость была очень приятная! 😊 Огромное спасибо Идрису, мы очень рады, что выбрали поехать именно с ним! Всем рекомендуем 100% 👍👍👍

Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много+1
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много
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Вероника
Добрый день.
Нам понравилось всё!!!!
Идрис очень воспитанный, интеллигентный, интересный человек. Сертифицированный гид! Отличная, удобная машина. По пути предложил купить вкуснейших персиков и винограда. Мы купили. Цены смешные, вкус бомба. Прекрасный маршрут самой экскурсии. Рекомендуем всем!!! Это действительно индивидуальный тур!!!
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
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Елена
Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно и заинтересованно подстроил маршрут под наши возможности. Обедать заехали в великолепнейший ресторан! Идрис посоветовал,
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что выбрать - того барашка долго еще будем помнить!)))
Поскольку были с мальчишкой, заехали покататься на катерах в Главрыбу — ух!))))
Мы высоко оценили рассказ Идриса об истории Дагестана. Великолепная логика повествования с привязкой к современности. Некоторые факты мы не знали, появилось желание почитать подробнее.
Что касается Сулакского каньона — красота невероятная! Но это было ожидаемо. А вот бархан Сарыкум потряс совсем неожиданно своим величием и безмятежностью. Спасибо за такое идеальное сочетание локаций!
Очень рекомендую Идриса как организатора!
Идрис, искренне желаю Вам успеха и процветания в туристическом бизнесе!

Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно
Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно
Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно
Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно
Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно
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В
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному гиду Идрису! Путешествие с ним было очень комфортное и интересное! Обязательно вернёмся в Дагестан)
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному
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Алексей
Идрис - отличный гид! Интересный рассказчик, приятный собеседник и заботливый о группе. Места где мы побывали - шикарные!
Всем рекомендую.
Идрис - отличный гид! Интересный рассказчик, приятный собеседник и заботливый о группе. Места где мы побывали - шикарные!
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