Приглашаю отправиться на комфортабельном джипе к главным природным достопримечательностям Дагестана. Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сулакский каньон — гордость Дагестана

Вы полюбуетесь с высоты завораживающими видами Сулакского каньона. Только представьте: свежий горный воздух, парящие в небе орлы и чистейшая бирюзовая вода незамерзающей реки Сулак в глубине каньона. Это невероятное зрелище! Кроме того, со смотровых площадок вы увидите разрушенное землетрясением село Зубутли и две знаменитые ГЭС: Чиркейскую и Миатлинскую.

Бархан Сарыкум

Насладившись видами каньона, мы отправимся исследовать Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Я подробно расскажу о его особенностях: дюнах, специфическом климате и редких птицах. А также поясню значимость бархана для любителей природы. Вы сделаете множество инопланетных фото на фоне песчаных ландшафтов и увидите места из фильма «Белое солнце пустыни».

Организационные детали