Посетить визитные карточки Дагестана и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Приглашаю отправиться на комфортабельном джипе к главным природным достопримечательностям Дагестана.
Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!
Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!
Ближайшие даты:
5
ноя
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6
ноя
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7
ноя
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9
ноя
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10
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сулакский каньон — гордость Дагестана
Вы полюбуетесь с высоты завораживающими видами Сулакского каньона. Только представьте: свежий горный воздух, парящие в небе орлы и чистейшая бирюзовая вода незамерзающей реки Сулак в глубине каньона. Это невероятное зрелище! Кроме того, со смотровых площадок вы увидите разрушенное землетрясением село Зубутли и две знаменитые ГЭС: Чиркейскую и Миатлинскую.
Бархан Сарыкум
Насладившись видами каньона, мы отправимся исследовать Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Я подробно расскажу о его особенностях: дюнах, специфическом климате и редких птицах. А также поясню значимость бархана для любителей природы. Вы сделаете множество инопланетных фото на фоне песчаных ландшафтов и увидите места из фильма «Белое солнце пустыни».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на джипе Toyota Land Cruiser Prado. Есть детское кресло и бустер.
- Входные билеты на бархан Сарыкум не включены в стоимость — 200 руб. с человека
- На обед мы останавливаемся в живописном ресторане с виноградной лозой и персиковым садом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- В тёплое время года мы можем добавить в программу катание на катере, пещеру Нохъо, тарзанку и зиплайн. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Избербаше
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Идрис Магомедович. Я являюсь сертифицированным, аттестованным Гидом по Республике Дагестан. Родился и вырос в горах Дагестана, объездил все районы и хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики. Закончил МИУ в г. Москве, имею большой опыт личных путешествий по миру. Много лет работал в Москве, на Урале, Западной Сибири. Публикую статьи на разных сайтах и в соц. сетях. Также у меня есть гостевые дома, где я рад принимать путешественников. Добро пожаловать в необыкновенный Дагестан!
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