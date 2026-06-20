Приглашаю отправиться на комфортабельном джипе к главным природным достопримечательностям Дагестана.
Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!
Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!
Описание экскурсии
Сулакский каньон — гордость Дагестана
Вы полюбуетесь с высоты завораживающими видами Сулакского каньона. Только представьте: свежий горный воздух, парящие в небе орлы и чистейшая бирюзовая вода незамерзающей реки Сулак в глубине каньона. Это невероятное зрелище! Кроме того, со смотровых площадок вы увидите разрушенное землетрясением село Зубутли и две знаменитые ГЭС: Чиркейскую и Миатлинскую.
Бархан Сарыкум
Насладившись видами каньона, мы отправимся исследовать Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Я подробно расскажу о его особенностях: дюнах, специфическом климате и редких птицах. А также поясню значимость бархана для любителей природы. Вы сделаете множество инопланетных фото на фоне песчаных ландшафтов и увидите места из фильма «Белое солнце пустыни».
Организационные детали
- Экскурсию можно также начать в Каспийске или Махачкале
- Экскурсия проходит на джипе Toyota Land Cruiser Prado. Есть детское кресло и бустер.
- Входные билеты на бархан Сарыкум не включены в стоимость — 250 ₽ за чел.
- На обед мы останавливаемся в живописном ресторане с виноградной лозой и персиковым садом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- В тёплое время года мы можем добавить в программу катание на катере, пещеру Нохъо, тарзанку и зиплайн. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Мы можем дополнительно предоставить 2 места для детей до 10 лет с доплатой 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 953 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан. Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики. Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве. Имею большой опыт личных путешествий по миру. Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири. Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 19 июн 2026
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана----- время пролетело незаметно и остались великолепные воспоминания и фото/видео на память. Кстати, Идрис прекрасно
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П
Экскурсия с Идрисом превзошла все наши ожидания! Сам гид очень приятный и интересный человек, очень много интересного рассказал про культуру, историю, жизнь в Дагестане! Порекомендовал разные полезные интересные места для
+1
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Добрый день.
Нам понравилось всё!!!!
Идрис очень воспитанный, интеллигентный, интересный человек. Сертифицированный гид! Отличная, удобная машина. По пути предложил купить вкуснейших персиков и винограда. Мы купили. Цены смешные, вкус бомба. Прекрасный маршрут самой экскурсии. Рекомендуем всем!!! Это действительно индивидуальный тур!!!
Нам понравилось всё!!!!
Идрис очень воспитанный, интеллигентный, интересный человек. Сертифицированный гид! Отличная, удобная машина. По пути предложил купить вкуснейших персиков и винограда. Мы купили. Цены смешные, вкус бомба. Прекрасный маршрут самой экскурсии. Рекомендуем всем!!! Это действительно индивидуальный тур!!!
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Понравилось все. Ездили с 7-летним мальчишкой. Идрис с первой минуты нашел с ним контакт)). Очень внимательно и заинтересованно подстроил маршрут под наши возможности. Обедать заехали в великолепнейший ресторан! Идрис посоветовал,
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В
Великолепный отдых в Дагестане завершили экскурсией на бархан и в Сулакский каньон. Огромное спасибо нашему замечательному гиду Идрису! Путешествие с ним было очень комфортное и интересное! Обязательно вернёмся в Дагестан)
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Идрис - отличный гид! Интересный рассказчик, приятный собеседник и заботливый о группе. Места где мы побывали - шикарные!
Всем рекомендую.
Всем рекомендую.
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