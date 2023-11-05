Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша

Посетить визитные карточки Дагестана и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом

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Приглашаю отправиться на комфортабельном джипе к главным природным достопримечательностям Дагестана.

Вы полюбуетесь грандиозным Сулакским каньоном протяжённостью 53 км и услышите историю его образования. А также погуляете по золотистым дюнам бархана Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни». Приготовьтесь удивляться и восхищаться!
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сулакский каньон — гордость Дагестана

Вы полюбуетесь с высоты завораживающими видами Сулакского каньона. Только представьте: свежий горный воздух, парящие в небе орлы и чистейшая бирюзовая вода незамерзающей реки Сулак в глубине каньона. Это невероятное зрелище! Кроме того, со смотровых площадок вы увидите разрушенное землетрясением село Зубутли и две знаменитые ГЭС: Чиркейскую и Миатлинскую.

Бархан Сарыкум

Насладившись видами каньона, мы отправимся исследовать Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Я подробно расскажу о его особенностях: дюнах, специфическом климате и редких птицах. А также поясню значимость бархана для любителей природы. Вы сделаете множество инопланетных фото на фоне песчаных ландшафтов и увидите места из фильма «Белое солнце пустыни».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипе Toyota Land Cruiser Prado. Есть детское кресло и бустер.
  • Входные билеты на бархан Сарыкум не включены в стоимость — 200 руб. с человека
  • На обед мы останавливаемся в живописном ресторане с виноградной лозой и персиковым садом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В тёплое время года мы можем добавить в программу катание на катере, пещеру Нохъо, тарзанку и зиплайн. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Сулакский каньон
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