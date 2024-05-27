Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум

за всё до 4 чел.

от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты

Индивидуальная

10 часов 1 отзыв

Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции Начало: По договоренности с туристом «Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон»

Расписание: Каждый день в удобное для вас время