В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)

Погрузитесь в мир Дагестана: захватывающие виды каньона, прогулка на катере и уникальный бархан Сарыкум ждут вас
За один день путешественники смогут насладиться видами Сулакского каньона, увидеть Чиркейскую ГЭС и прогуляться на катере по Чиркейскому водохранилищу.

После вкусного обеда на базе отдыха, который включён в стоимость, участники отправятся
к бархану Сарыкум, крупнейшему в Европе.

Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе, а также возможны дополнительные активности, такие как катание на квадроциклах или верхом. Это идеальный тур для взрослых и детей от 5 лет

5
2 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Прогулка на катере по водохранилищу
  • 🏞️ Захватывающие виды Сулакского каньона
  • 🍽️ Вкусный обед на базе отдыха
  • 🏜️ Посещение бархана Сарыкум
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)© Мурад
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)© Мурад
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)© Мурад
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейская ГЭС
  • Бархан Сарыкум

Описание водной прогулки

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Чтобы полностью прочувствовать грандиозность Сулакского каньона, вы взглянете на него с разных ракурсов. С высоты посёлка Дубки вам откроются захватывающие виды на Чиркейскую ГЭС — вторую по высоте плотину в России.

Чиркейское водохранилище

Этот живописный водоём простирается на 37 км в длину и достигает 7 км в ширину. Здесь вас ждёт прогулка на катере. Во время путешествия вдоль берегов вы полюбуетесь скалистыми ущельями, скрытыми пещерами и уединёнными бухтами.

Обед и активный отдых

На базе отдыха для вас приготовят хинкал или свежевыловленную форель, запечённую на гриле. После обеда у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть, погонять на квадроцикле или отправиться на прогулку верхом. По желанию группы можем также посетить таинственную пещеру Нохъо.

Бархан Сарыкум

Завершающим аккордом путешествия станет посещение крупнейшего песчаного бархана Европы. Вы узнаете, как здесь образовались неподвижные дюны, почему климат этого места особенный и каких краснокнижных животных здесь можно встретить.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, Volkswagen или Ford
  • В стоимость включено: трансфер, обед
  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
  • Просим вас с уважением относиться к традициям региона и выбирать закрытую одежду, соответствующую местным нормам. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 200 ₽
  • Прогулка на катере — 500 ₽
  • Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут — 1200 ₽
  • Катание на лошадях (по желанию): 10 минут — 200 ₽
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 ₽

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Избербаше
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись
с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Юлия
4 окт 2025
У нас был гид Амир. Все очень понравилось!
Анастасия
Анастасия
20 фев 2025
Уже не в первый раз путешествую с этими ребятами, поэтому без сомнений забронировала очередную экскурсию.

Если вы хотите увидеть Сулакский каньон во всей его красе, прокатиться на катере с адреналином, сделать
эффектные фото в самых инстаграмных локациях и провести время интересно и познавательно — вам точно сюда!

Выехали рано утром в 07:30, так как зимой быстро темнеет, а вернулись домой в 19:00.

Обед был в живописном месте, где мы попробовали местную форель на углях и хинкал. Честно — кормили от души, было очень вкусно! 🍽️

Дополнительно заехали в пещеру Нохъо, где можно прыгнуть с тарзанки или прокатиться на зиплайне для полной дозы эмоций.

Рекомендую каждому попробовать это приключение и довериться именно этой команде!

Входит в следующие категории Избербаша

