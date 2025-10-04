За один день путешественники смогут насладиться видами Сулакского каньона, увидеть Чиркейскую ГЭС и прогуляться на катере по Чиркейскому водохранилищу.После вкусного обеда на базе отдыха, который включён в стоимость, участники отправятся

к бархану Сарыкум, крупнейшему в Европе. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе, а также возможны дополнительные активности, такие как катание на квадроциклах или верхом. Это идеальный тур для взрослых и детей от 5 лет

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Чтобы полностью прочувствовать грандиозность Сулакского каньона, вы взглянете на него с разных ракурсов. С высоты посёлка Дубки вам откроются захватывающие виды на Чиркейскую ГЭС — вторую по высоте плотину в России.

Чиркейское водохранилище

Этот живописный водоём простирается на 37 км в длину и достигает 7 км в ширину. Здесь вас ждёт прогулка на катере. Во время путешествия вдоль берегов вы полюбуетесь скалистыми ущельями, скрытыми пещерами и уединёнными бухтами.

Обед и активный отдых

На базе отдыха для вас приготовят хинкал или свежевыловленную форель, запечённую на гриле. После обеда у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть, погонять на квадроцикле или отправиться на прогулку верхом. По желанию группы можем также посетить таинственную пещеру Нохъо.

Бархан Сарыкум

Завершающим аккордом путешествия станет посещение крупнейшего песчаного бархана Европы. Вы узнаете, как здесь образовались неподвижные дюны, почему климат этого места особенный и каких краснокнижных животных здесь можно встретить.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, Volkswagen или Ford

В стоимость включено: трансфер, обед

Программа подходит взрослым и детям с 5 лет

Просим вас с уважением относиться к традициям региона и выбирать закрытую одежду, соответствующую местным нормам. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

