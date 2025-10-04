Чтобы полностью прочувствовать грандиозность Сулакского каньона, вы взглянете на него с разных ракурсов. С высоты посёлка Дубки вам откроются захватывающие виды на Чиркейскую ГЭС — вторую по высоте плотину в России.
Чиркейское водохранилище
Этот живописный водоём простирается на 37 км в длину и достигает 7 км в ширину. Здесь вас ждёт прогулка на катере. Во время путешествия вдоль берегов вы полюбуетесь скалистыми ущельями, скрытыми пещерами и уединёнными бухтами.
Обед и активный отдых
На базе отдыха для вас приготовят хинкал или свежевыловленную форель, запечённую на гриле. После обеда у вас будет свободное время — чтобы отдохнуть, погонять на квадроцикле или отправиться на прогулку верхом. По желанию группы можем также посетить таинственную пещеру Нохъо.
Бархан Сарыкум
Завершающим аккордом путешествия станет посещение крупнейшего песчаного бархана Европы. Вы узнаете, как здесь образовались неподвижные дюны, почему климат этого места особенный и каких краснокнижных животных здесь можно встретить.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, Volkswagen или Ford
В стоимость включено: трансфер, обед
Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
Просим вас с уважением относиться к традициям региона и выбирать закрытую одежду, соответствующую местным нормам. Шорты и майки, к сожалению, не подойдут
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты — 200 ₽
Прогулка на катере — 500 ₽
Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут — 1200 ₽
Катание на лошадях (по желанию): 10 минут — 200 ₽
Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 ₽
Мурад — ваша команда гидов в Избербаше
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись читать дальше
с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.