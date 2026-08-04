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остались великолепные воспоминания и фото/видео на память. Кстати, Идрис прекрасно фотографирует и знает точки, где получится отличный кадр.

Мы очень хотели прокатиться по Сулакскому каньону и это было мегавесело!!!

А впереди ждал зиплайн над каньоном и чудесные виды Дагестана.

Для нас было очень важно, что гид учитывал все наши пожелания по маршруту , но не навязывал никаких услуг и лишних разговоров и изменял программу по нашему желанию, также он предложил для обеда несколько локаций и сориентировал нас по меню.

Безусловно советуем выбрать этого гида.

Идрис, спасибо огромное за чудесно проведенное время!