Групповая
до 18 чел.
Лучший выборИз Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
2900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборСулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Избербаша)
Самые впечатляющие природные локации Дагестана за 1 день - из Избербаша
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИсследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Избербаша)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Советской
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
10 авг в 07:15
2950 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИз Избербаша - в удивительный Дербент
Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
Завтра в 10:45
11 авг в 10:45
3100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: Ул. Буйнакского 113
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 авг в 07:10
3900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от 13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборХунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДербент и экраноплан «Лунь» из Избербаша
Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У вашего отеля
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от 13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборСулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:15
10 авг в 07:15
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 авг в 07:15
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Избербаша
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3850 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 авг в 07:15
3800 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Лучший выборПремиум-тур Сулакский каньон и пещеры Нохъо из Избербаша (всё включено)
Начало: Улица Буйнакского, 113
Расписание: Каждый понедельник, среду и пятницу в 07:30
10 авг в 07:30
12 авг в 07:30
4899.60 ₽
5444 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Избербаша - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Избербаша
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Советская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:15
10 авг в 07:15
12 авг в 07:15
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
от 19 015 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Избербаша
Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
10 авг в 07:15
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
от 19 015 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Премиум Сулакский каньон, прогулка на катере до плачущих водопадов и Нохъо
Начало: Г. Избербаш улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
Завтра в 07:00
10 авг в 07:15
5300 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша
Главные природные места Дагестана (обед включён, прогулка на катере и посещение пещеры по желанию)
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00
Завтра в 09:00
11 авг в 07:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПлато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)
Побывать в сердце пустыни, прокатиться на катере по лазурным водам и оценить масштаб ГЭС
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
3800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзахское и Матласское плато - из Избербаша
Насладиться горными пейзажами с водопадами, орлами и активностями
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша: серпантинные дороги, бирюзовая река, прогулка на катере и обед с форелью. Незабываемые впечатления для всей семьи
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
Завтра в 10:45
11 авг в 10:45
3200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
Начало: У южного выезда из города
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Главные достопримечательности гостеприимного Грозного
Познакомиться с городом, его историей и чеченскими традициями (из Избербаша)
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
2900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Б
Дата посещения: 3 авг 2026
Все очень понравилось, очень интересная экскурсия, прекрасный гид
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С
Дата посещения: 28 июл 2026
Отлично!!!
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М
Дата посещения: 19 июн 2026
Выбрали индивидуальную экскурсию с Идрисом и не ошиблись. Удобная машина, эрудированный умный гид, великолепные локации Дагестана----- время пролетело незаметно и
+1
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Ю
Дата посещения: 4 окт 2025
Отличная экскурсия. Гид Галим очень вежливый, позитивный. Водителю Гасану,отдельная благодарность, дорога была не простой🙌 Ездили из Избербаша. Было жарковато в автобусе, а так, в целом,рекомендуем однозначно👍Спасибо ребята
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Н
Дата посещения: 19 сен 2025
Замечательная экскурсия. Яркие впечатления от катания на катере по Сулакскому каньону. Очень внимательное отношение гида к каждому туристу. Спасибо!!!
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И
Дата посещения: 7 авг 2025
Спасибо за чудесную поездку!Все очень понравилось Хочу отметить работу менеджера,очень внимательную и отзывчивую девушку!
Транспорт,водитель-гид,локации,обед-все на,высоте!Будем рекомендовать Вашу фирму другим!
Транспорт,водитель-гид,локации,обед-все на,высоте!Будем рекомендовать Вашу фирму другим!
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А
Дата посещения: 20 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Благодаря гиду Татьяне узнали много нового и интересного.
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Спасибо Большое аргонизаторам и гиду за Чудесную экскурсию. . Все прошло Великолепно, дети остались в восторге от катера, Это Вау!!!! А так же пондравилось на зиплайне, тоже Круто. Ну и все остальные локации тоже здорово… Вообщем Все Довольны… Спасибо
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Ю
Экскурсия шикарная, все очень понравилось! Наш гид Адиль - замечательный человек, добрый, отзывчивый. Всю дорогу было комфортно и интересно, вкусно и сытно покормили в кафе. Спасибо, за насыщенный день!
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Ю
Экскурсия очень понравилась, все интересно, много новой информации узнали. Локации шикарные и фоточки сочные получились) Рекомендуем данное направление!
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Всего 1225 отзывов в Избербаше
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Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу
Самые популярные экскурсии в Избербаше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона;
- Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Избербаша);
- Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Избербаша);
- Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша;
- Из Избербаша - в удивительный Дербент.
Что посмотреть в Избербаше
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2026
Сейчас в Избербаше можно забронировать 97 экскурсий и билетов от 2200 до 33 999 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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