Все экскурсии в Избербаше
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Избербаше на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальный тур
10ч
13 000₽
за 1-6 чел.
Индивидуальный тур в Самурский лес
Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта...
По договорённости
Индивидуальный тур
10ч
12 000₽
за 1-6 чел.
Индивидуальный тур в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-6 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, - Гамсутль
По договоренности