Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики. Вы отправитесь к ним на современном микроавтобусе Мерседес в группе до 20 человек. Насладитесь волшебными пейзажами словно с другой планеты и сделаете множество ярких фото.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах». Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере.
- Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом.
- Бархан Сарыкум. Здесь, в окружении бескрайних песков, мы встретим закат. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Кроме того, по пути вы увидите Миатлинскую ГЭС. А вкусно пообедать предлагаем в ресторане при форелевом хозяйстве на реке Сулак.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- В стоимость включено: транспорт, услуги гида-проводника, входной билет на Бархан Сарыкум, экскурсия и обед в форелевом хозяйстве «Глав рыба», прогулка на катере
- На экскурсию можно взять детей от 3-х лет
ежедневно в 07:10
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Буйнакского 151
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:10Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 1856 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
23 июля 2023
Экскурсия супер, гид Юля красотка много знает про Дагестан очень познавательно, водитель Эльбрус красавчик знает все тропы и виноградники мы получили удовольствие от экскурсии, всем советуем. Эльбрус ты супер!!!
Карелия рулит!!!
Карелия рулит!!!
Елена
18 июля 2023
Экскурсия была интересна своим маршрутом, сопровождение гидов ненавязчиво . Питание на 3 …
A
Anna
17 июля 2023
Всё очень понравилось!
Красивые места, интересные рассказы гида и водителя, мы остались довольны и наше сердце теперь в этих горах
Красивые места, интересные рассказы гида и водителя, мы остались довольны и наше сердце теперь в этих горах
Игорь
9 июля 2023
Отличная экскурсия, откройте для себя частичку Дагестана. Приехать туда и не съездить на эту экскурсию - многое потерять. Замечательные люди. Просто великолепные виды. На всех смотровых площадках забирались как можно выше. Покатались на катере по водохранилищу. Бирюзовая вода визуально кажется максимально теплой, но это не так. Будете на третьей точке экскурсии после поселка Дубки, обязательно поднимитесь на самый верх по холму от общей площадки, откроется просто потрясающий вид на 360. Подъем не простой, требует сил. Как только приехали, сразу лучше туда, иначе можно не успеть по времени. Не поленитесь пройти через пещеру Нохъо на подвесной мост, там очень красиво. Выпейте воды из родника, наберите с собой в дорогу, она Вам пригодится. Честно говоря, вкуснее родниковой воды я еще не пробовал. Я был удивлен.
По желанию и финансовым возможностям решитесь на прыжок вниз каньона (роуп-джампинг). Могут быть очереди и за час можно не успеть.
Вкусно и сытно пообедали. Прогуляйтесь по форелевому хозяйству. Весьма симпатичное местечко.
Последняя точка бархан Сарыкум, тоже не поленитесь подняться. Удивительное место. За один день сложилось впечатление, что побывал просто в абсолютно разных странах.
Очень круто. Рекомендую.
Конечно, лучше поехать на своем транспорте и задержаться на всех точках дольше, наделать кучу фотографий на память, пощелкать глазками, максимально насладиться и дополнительно покататься на катере по самой реке Сулак, внизу каньона. Правда, кажется, что мне бы дня и не хватило. Но, если вы на общественном транспорте, то данная экскурсия Вам в помощь.
И да, не присаживайтесь на самый последний ряд в автобусе, если есть свободные места. В дороге, когда начнется красота, вы пожалеете. Садитесь у окон. Лучше всего с левой стороны. И смотрите! Не через камеру смартфона, а своими собственными глазами, откладывайте впечатления на старость.
А! И не забудьте помазать уязвимые места солнцезащитным кремом. Мой Вам совет. Руки и шея, если будет солнечно, сгорят! Если вы не обгорели ранее на море. Головной убор не забудьте и очки.
Все! Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Путешествуйте по возможности! Жизнь одна. В России тоже есть куда съездить.
Спасибо Дагестан!
По желанию и финансовым возможностям решитесь на прыжок вниз каньона (роуп-джампинг). Могут быть очереди и за час можно не успеть.
Вкусно и сытно пообедали. Прогуляйтесь по форелевому хозяйству. Весьма симпатичное местечко.
Последняя точка бархан Сарыкум, тоже не поленитесь подняться. Удивительное место. За один день сложилось впечатление, что побывал просто в абсолютно разных странах.
Очень круто. Рекомендую.
Конечно, лучше поехать на своем транспорте и задержаться на всех точках дольше, наделать кучу фотографий на память, пощелкать глазками, максимально насладиться и дополнительно покататься на катере по самой реке Сулак, внизу каньона. Правда, кажется, что мне бы дня и не хватило. Но, если вы на общественном транспорте, то данная экскурсия Вам в помощь.
И да, не присаживайтесь на самый последний ряд в автобусе, если есть свободные места. В дороге, когда начнется красота, вы пожалеете. Садитесь у окон. Лучше всего с левой стороны. И смотрите! Не через камеру смартфона, а своими собственными глазами, откладывайте впечатления на старость.
А! И не забудьте помазать уязвимые места солнцезащитным кремом. Мой Вам совет. Руки и шея, если будет солнечно, сгорят! Если вы не обгорели ранее на море. Головной убор не забудьте и очки.
Все! Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Путешествуйте по возможности! Жизнь одна. В России тоже есть куда съездить.
Спасибо Дагестан!
С
Сергей
8 июля 2023
Вы суперкоманда,очень позитивные ребята! Умар выше всех похвал!!! Четко,грамотно организован маршрут! Прибыли без опозданий,группа сразу же была заряжена позитивной энергетикой от ребят! Юмор,отличное настроение,музыкальное сопровождение в дороге,однозначно скучно не было! А как ребята любят Дагестан,так о регионе может рассказать только любящий свою Родину человек! Локации потрясающие,без очередей,простоев! Доброжелательные,а что говорить об угощениях в дороге: и мороженое,и холодная водичка,и конфеты детишкам,и персики… Но,главное сами ребята -настоящие профессионалы! Ну а водитель -Бог на дорогах Дагестана!!! Сама программа тура очень насыщенная,но не утомительная. Прошли по водохранилищу на катерах,Сулакский каньон,парк Главрыбы с обедом(форель божественная),песчаный бархан-на одном дыхании!!!
Успехов Вашей Компании и добрых туристов,а главное много. Вы лучшие!!!!!
Ваш друг Дядя Сергей!!!!
Успехов Вашей Компании и добрых туристов,а главное много. Вы лучшие!!!!!
Ваш друг Дядя Сергей!!!!
Евгения
6 июля 2023
Экскурсия - фотоохота: много классных локаций с потрясающими видами. Вкусный обед. Приятными бонусами были фрукты и мороженое. Но в конце случилась не очень приятная ситуация: водитель не привез нас на место, где забрал, а высадил просто на трассе напротив поворота в Избербаш. Для меня это полная дикость! В общем, будьте внимательны, такое вот может случиться(
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