Отличная экскурсия, откройте для себя частичку Дагестана. Приехать туда и не съездить на эту экскурсию - многое потерять. Замечательные люди. Просто великолепные виды. На всех смотровых площадках забирались как можно выше. Покатались на катере по водохранилищу. Бирюзовая вода визуально кажется максимально теплой, но это не так. Будете на третьей точке экскурсии после поселка Дубки, обязательно поднимитесь на самый верх по холму от общей площадки, откроется просто потрясающий вид на 360. Подъем не простой, требует сил. Как только приехали, сразу лучше туда, иначе можно не успеть по времени. Не поленитесь пройти через пещеру Нохъо на подвесной мост, там очень красиво. Выпейте воды из родника, наберите с собой в дорогу, она Вам пригодится. Честно говоря, вкуснее родниковой воды я еще не пробовал. Я был удивлен.

По желанию и финансовым возможностям решитесь на прыжок вниз каньона (роуп-джампинг). Могут быть очереди и за час можно не успеть.

Вкусно и сытно пообедали. Прогуляйтесь по форелевому хозяйству. Весьма симпатичное местечко.

Последняя точка бархан Сарыкум, тоже не поленитесь подняться. Удивительное место. За один день сложилось впечатление, что побывал просто в абсолютно разных странах.

Очень круто. Рекомендую.

Конечно, лучше поехать на своем транспорте и задержаться на всех точках дольше, наделать кучу фотографий на память, пощелкать глазками, максимально насладиться и дополнительно покататься на катере по самой реке Сулак, внизу каньона. Правда, кажется, что мне бы дня и не хватило. Но, если вы на общественном транспорте, то данная экскурсия Вам в помощь.



И да, не присаживайтесь на самый последний ряд в автобусе, если есть свободные места. В дороге, когда начнется красота, вы пожалеете. Садитесь у окон. Лучше всего с левой стороны. И смотрите! Не через камеру смартфона, а своими собственными глазами, откладывайте впечатления на старость.

А! И не забудьте помазать уязвимые места солнцезащитным кремом. Мой Вам совет. Руки и шея, если будет солнечно, сгорят! Если вы не обгорели ранее на море. Головной убор не забудьте и очки.

Все! Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Путешествуйте по возможности! Жизнь одна. В России тоже есть куда съездить.



Спасибо Дагестан!