Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными видами и ощущением застывшего времени. Здесь ничего не напоминает о движении веков: местные занимаются древними ремеслами и живут в «налепленных» друг на друга домиках на крутых склонах. Я расскажу богатую историю этого колоритного села и познакомлю вас со златокузнецами!

Путешествие сквозь столетия

Гуляя по старой части Кубачи, вы поймете, как устроен традиционный дагестанский аул. Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заплутаете в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями. Кроме того, подниметесь на сторожевую башню XII-XIV веков и посетите музей народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара.

Мир древних ремесел

Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Это место, где издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Кубачинские мастера веками ковали великолепные мечи, шашки, кинжалы, кольчуги и другие доспехи, которые пользовались популярностью далеко за пределами Кавказа и России. Вы узнаете, как называлась первая местная кузница и где заготавливали уголь для плавки металла. А также посетите домашний музей мастера-златокузнеца!

