Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана из Избербаша

Погулять по извилистым старинным улочкам, посетить сторожевую башню и заглянуть в гости к ювелирам
Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными видами и ощущением застывшего времени.

Здесь ничего не напоминает о движении веков: местные занимаются древними ремеслами и живут в «налепленных» друг на друга домиках на крутых склонах. Я расскажу богатую историю этого колоритного села и познакомлю вас со златокузнецами!
Описание экскурсии

Путешествие сквозь столетия

Гуляя по старой части Кубачи, вы поймете, как устроен традиционный дагестанский аул. Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заплутаете в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями. Кроме того, подниметесь на сторожевую башню XII-XIV веков и посетите музей народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара.

Мир древних ремесел

Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Это место, где издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Кубачинские мастера веками ковали великолепные мечи, шашки, кинжалы, кольчуги и другие доспехи, которые пользовались популярностью далеко за пределами Кавказа и России. Вы узнаете, как называлась первая местная кузница и где заготавливали уголь для плавки металла. А также посетите домашний музей мастера-златокузнеца!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле. Это включено в стоимость
  • Билеты в музеи не включены в стоимость — 300 ₽ за чел.
  • По желанию можно устроить обед с национальными блюдами — 700 ₽ за чел.
  • Запрещено употребление алкоголя во время экскурсии
  • Рекомендация по одежде: колени и плечи прикрыты, обувь закрытая
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

