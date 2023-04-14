Документ, удостоверяющий личность.

Удобную обувь.

Головной убор.

Солнцезащитный крем.

Наличные средства.

Воду.

Перекус.

Село златокузнецов Посетите с нами знаменитое село златокузнецов. Кубачинцы являются непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве. Именно оно принесло промыслу мировую славу: многие изделия, созданные творцами Кубачей, хранятся даже в таких музеях с громкими названиями, как Лувр и Эрмитаж! Аул Кала-Корейш Также мы с вами посетим аул Кала-Корейш — средневековую столицу Кайтагского уцмийства — крупного феодального владения. Ныне это заброшенное даргинское селение, которое непременно поразит вас своей древностью и красотой. Важная информацияПеший подъем в одну сторону составит примерно 30 минут. С собой рекомендуется взять: