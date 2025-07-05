Ваш путь лежит к селу Кубачи — еще в средние века оно прославилось своими искусными мастерами. Недаром название аула переводится как «кольчужники» или «изготовители доспехов».
Вы познакомитесь с историей Кубачей, увидите, как работают ювелиры, и даже сможете попробовать себя в этой роли, приняв участие в мастер-классе.
Вы познакомитесь с историей Кубачей, увидите, как работают ювелиры, и даже сможете попробовать себя в этой роли, приняв участие в мастер-классе.
Описание экскурсииСело златокузнецов Посетите с нами знаменитое село златокузнецов. Кубачинцы являются непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве. Именно оно принесло промыслу мировую славу: многие изделия, созданные творцами Кубачей, хранятся даже в таких музеях с громкими названиями, как Лувр и Эрмитаж! В местном музее мы рассмотрим множество экспонатов, созданных кубачинцами, а на экскурсии по ювелирному комбинату познакомимся с тонкостями этого сложного искусства. А после вы сами сможете попробовать себя в роли ювелира на специальном мастер-классе. Важная информация Пеший подъем в одну сторону составит примерно 30 минут. С собой рекомендуется взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аул Кубачи
- Комбинат ювелирных изделий
- Музей в кубачинской башне
- Джума-мечеть
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (700р-800р//чел.)
- Вход в крепость (50-100р//чел.)
- Вход в музей (50-100р//чел.)
- Вход в ювелирный комбинат (150-200р//чел.)
- Мастер-класс 1000р/группа
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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