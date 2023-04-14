Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша

Индивидуальная экскурсия

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Ваш путь лежит к селу Кубачи — еще в средние века оно прославилось своими искусными мастерами. Недаром название аула переводится как «кольчужники» или «изготовители доспехов».

Вы познакомитесь с историей Кубачей, увидите, как работают ювелиры, и даже сможете попробовать себя в этой роли, приняв участие в мастер-классе. А далее вы отправитесь в удивительный заброшенный аул Кала-Корейш, притягивающий толпы туристов.
Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша
Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша
Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша
Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша
Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша
Индивидуальная экскурсия: Кубачи и Кала-Корейш из Избербаша
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Аул Кубачи
  • Комбинат ювелирных изделий
  • Музей в кубачинской башне
  • Джума-мечеть
  • Кала-Корейша
  • Мавзолей кайтагских уцмиев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Село златокузнецов Посетите с нами знаменитое село златокузнецов. Кубачинцы являются непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве. Именно оно принесло промыслу мировую славу: многие изделия, созданные творцами Кубачей, хранятся даже в таких музеях с громкими названиями, как Лувр и Эрмитаж! Аул Кала-Корейш Также мы с вами посетим аул Кала-Корейш — средневековую столицу Кайтагского уцмийства — крупного феодального владения. Ныне это заброшенное даргинское селение, которое непременно поразит вас своей древностью и красотой. Важная информацияПеший подъем в одну сторону составит примерно 30 минут. С собой рекомендуется взять:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.
  • Перекус.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
  • Вход в крепость
  • Вход в музей
  • Вход в ювелирный комбинат
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн или Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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