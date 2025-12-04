Мои заказы

Необычные дома в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Изборске, цены от 1867 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
111 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
3 янв в 10:30
4 янв в 10:30
1867 ₽ за человека
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 декабря 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Очень и очень понравился нам Данил!
    Великолепный рассказчик, есть изюминки в рассказе, не обыденно, интересно!
    Освежила в памяти исторические моменты!
    Благодарю!
    Изборск - очень живописен!
  • Т
    Татьяна
    1 декабря 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Спасибо за интересную прогулку по Изборску! Очень впечатлила история места, крепость, дивные виды и озеро с лебедями. Данилу уверенная 5)
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Экскурсия понравилась. На доступном языке Данила рассказал об истории возникновения Изборска, сопровождая рассказ показом достопримечательностей. Очень красивые виды открываются с холма.
    Вместо заявленных 2,5 часов экскурсия длилась 3 часа, тк все были заинтересованы и задавали вопросы, а Данила на все отвечал.
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Это было великолепно!
    Даниил устроил целое путешествие в эпоху.
    От души рекомендуем!!!
    Это было великолепно!
  • Х
    Харалд
    3 ноября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Данил - прекрасный рассказчик, способный погрузить в атмосферу места и времени и ответить на практически любой вопрос, в том числе и не связанный напрямую с темой экскурсии. Однозначно рекомендую всем интересующимся историей становления Руси!
  • Е
    Елена
    2 ноября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Спасибо Данилу за погружение в историю и истории Изборска!
    Формат групповой экскурсии нам подошёл. Данил пунктуален, место встречи легко найти.
  • В
    Вера
    2 ноября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Данил чудесный рассказчик, было интересно, познавательно и весело. Так же спасибо ему за рекомендацию питейного заведения недалеко от маршрута экскурсии.
  • С
    Светлана
    2 ноября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Были с семьей 1.11.25. Нас было две семьи по 5 человек с детьми. Даниил интересно составил маршрут и повествование. Интересно
    читать дальше

    было всем! Прошли настоящим походом😃 Обошли крепость со всех сторон. Увидели Труворово городище. Послушали историю. Очень понравилось нам! Экскурсовод,которого не стыдно рекомендовать. Даниил удачи вам в ваших делах и пусть будет больше отдыхающих, интересующихся историей вашего любимого Изборска! Спасибо за интересную экскурсию!

  • А
    Антонина
    28 октября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Данил замечательный расказчик и увлеченный экскуросовод! С ним было нескучно бродить по Изборску. И комфортно и интересно разговаривать.
  • М
    Максим
    27 октября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Отличная экскурсия! Спасибо большое Данилу. Прекрасный расказчик и знаток истории, внимательный и отзывчивый человек. С готовностью отвечал на множество вопросов
    читать дальше

    маленьких туристов (время каникул, в мини-группе было много детей). Взрослые тоже получили очень много интереснейшей информации. Очень продуманный и полный маршрут, несмотря на моросящий временами дождь, 2,5 часа пролетели незаметно. Много информации, еще больше впечатлений, спасибо большое. Обязательно будем рекомендовать знакомым.

  • С
    Севара
    16 октября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Мы влюбились в эти края благодаря Даниилу. Действительно без тоски пролетели 3 часа! Мы окунулись в историю старой Руси,разыгралось воображение! Душевно,увлекательно,будем рекомендовать всем друзьям! Думаю ещё вернемся! 😍
  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Эта экскурсия для всех будет комфортной и увлекательной! Получили удовольствие от прогулки, видов и рассказа! Искренняя рекомендация:)
  • М
    Михаил
    21 сентября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Все прошло отлично
  • Л
    Лариса
    19 сентября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Благодарим за интересную экскурсию. Познавательно, интересно, на все вопросы получили ответы. Спасибо!
  • Н
    Никита
    4 сентября 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Рекомендую! Данил провёл просто замечательную экскурсию по Изборску, первое знакомство с самой красивой деревней Псковской области должно проходить именно с
    читать дальше

    ним. Благодаря ему Вы влюбитесь в эту деревню и захотите в ней остаться жить. Спасибо Данилу за то, что показал лучшие места деревни! Было очень интересно познакомиться с таким увлеченным своим делом профессиональным гидом!

  • Д
    Дарья
    27 августа 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Это лучшая из возможных экскурсий. Данил - отличный рассказчик, с невероятным спокойным немного ироничным вайбом, ведет экскурсию так, что это
    читать дальше

    увлекательная прогулка по Изборску, когда ты не стоишь почти на месте, а проходишь весь городок. Такая полноценная прогулка на природе с уникальным рассказчиком. Просто мечта!

  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Прекрасная и очень содержательная экскурсия в спокойном темпе по сложному рельефу. В компании Данила было интересно, познавательно и можно было спокойно наслаждаться потрясающими видами.
  • И
    Ирина
    23 августа 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Замечательная познавательная экскурсия! Гид великолепный! Однозначно, рекомендую! 💪
  • С
    Светлана
    18 августа 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Замечательная экскурсия-прогулка!
    Данил знающий историю и очень приятный в общении. Много интересного узнали из истории Изборска. Данил отвечал на все вопросы.
    читать дальше

    Понравился хорошо продуманный маршрут, почти три часа пролетели быстро, никто не устал. Очень запоминающееся знакомство с Изборском.
    Рекомендую всем, кто хочет получить историческую, но при этом не скучную и малоинтересную информацию. Спасибо!

  • Л
    Лариса
    17 августа 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    2,5 часа провели незаметно, Данил отличный рассказчик, провел замечательную экскурсию!

