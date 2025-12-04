О Ольга Древняя Русь без тоски: Изборск Очень и очень понравился нам Данил!

Великолепный рассказчик, есть изюминки в рассказе, не обыденно, интересно!

Освежила в памяти исторические моменты!

Благодарю!

Изборск - очень живописен!

Т Татьяна Древняя Русь без тоски: Изборск Спасибо за интересную прогулку по Изборску! Очень впечатлила история места, крепость, дивные виды и озеро с лебедями. Данилу уверенная 5)

М Мария Древняя Русь без тоски: Изборск Экскурсия понравилась. На доступном языке Данила рассказал об истории возникновения Изборска, сопровождая рассказ показом достопримечательностей. Очень красивые виды открываются с холма.

Вместо заявленных 2,5 часов экскурсия длилась 3 часа, тк все были заинтересованы и задавали вопросы, а Данила на все отвечал.

Н Наталья Древняя Русь без тоски: Изборск Это было великолепно!

Даниил устроил целое путешествие в эпоху.

От души рекомендуем!!!

Х Харалд Древняя Русь без тоски: Изборск Данил - прекрасный рассказчик, способный погрузить в атмосферу места и времени и ответить на практически любой вопрос, в том числе и не связанный напрямую с темой экскурсии. Однозначно рекомендую всем интересующимся историей становления Руси!

Е Елена Древняя Русь без тоски: Изборск Спасибо Данилу за погружение в историю и истории Изборска!

Формат групповой экскурсии нам подошёл. Данил пунктуален, место встречи легко найти.

В Вера Древняя Русь без тоски: Изборск Данил чудесный рассказчик, было интересно, познавательно и весело. Так же спасибо ему за рекомендацию питейного заведения недалеко от маршрута экскурсии.

С Светлана Древняя Русь без тоски: Изборск читать дальше было всем! Прошли настоящим походом😃 Обошли крепость со всех сторон. Увидели Труворово городище. Послушали историю. Очень понравилось нам! Экскурсовод,которого не стыдно рекомендовать. Даниил удачи вам в ваших делах и пусть будет больше отдыхающих, интересующихся историей вашего любимого Изборска! Спасибо за интересную экскурсию! Были с семьей 1.11.25. Нас было две семьи по 5 человек с детьми. Даниил интересно составил маршрут и повествование. Интересно

А Антонина Древняя Русь без тоски: Изборск Данил замечательный расказчик и увлеченный экскуросовод! С ним было нескучно бродить по Изборску. И комфортно и интересно разговаривать.

М Максим Древняя Русь без тоски: Изборск читать дальше маленьких туристов (время каникул, в мини-группе было много детей). Взрослые тоже получили очень много интереснейшей информации. Очень продуманный и полный маршрут, несмотря на моросящий временами дождь, 2,5 часа пролетели незаметно. Много информации, еще больше впечатлений, спасибо большое. Обязательно будем рекомендовать знакомым. Отличная экскурсия! Спасибо большое Данилу. Прекрасный расказчик и знаток истории, внимательный и отзывчивый человек. С готовностью отвечал на множество вопросов

С Севара Древняя Русь без тоски: Изборск Мы влюбились в эти края благодаря Даниилу. Действительно без тоски пролетели 3 часа! Мы окунулись в историю старой Руси,разыгралось воображение! Душевно,увлекательно,будем рекомендовать всем друзьям! Думаю ещё вернемся! 😍

Е Елена Древняя Русь без тоски: Изборск Эта экскурсия для всех будет комфортной и увлекательной! Получили удовольствие от прогулки, видов и рассказа! Искренняя рекомендация:)

М Михаил Древняя Русь без тоски: Изборск Все прошло отлично

Л Лариса Древняя Русь без тоски: Изборск Благодарим за интересную экскурсию. Познавательно, интересно, на все вопросы получили ответы. Спасибо!

Н Никита Древняя Русь без тоски: Изборск читать дальше ним. Благодаря ему Вы влюбитесь в эту деревню и захотите в ней остаться жить. Спасибо Данилу за то, что показал лучшие места деревни! Было очень интересно познакомиться с таким увлеченным своим делом профессиональным гидом! Рекомендую! Данил провёл просто замечательную экскурсию по Изборску, первое знакомство с самой красивой деревней Псковской области должно проходить именно с

Д Дарья Древняя Русь без тоски: Изборск читать дальше увлекательная прогулка по Изборску, когда ты не стоишь почти на месте, а проходишь весь городок. Такая полноценная прогулка на природе с уникальным рассказчиком. Просто мечта! Это лучшая из возможных экскурсий. Данил - отличный рассказчик, с невероятным спокойным немного ироничным вайбом, ведет экскурсию так, что это

О Ольга Древняя Русь без тоски: Изборск Прекрасная и очень содержательная экскурсия в спокойном темпе по сложному рельефу. В компании Данила было интересно, познавательно и можно было спокойно наслаждаться потрясающими видами.

И Ирина Древняя Русь без тоски: Изборск Замечательная познавательная экскурсия! Гид великолепный! Однозначно, рекомендую! 💪

Данил знающий историю и очень приятный в общении. Много интересного узнали из истории Изборска. Данил отвечал на все вопросы. читать дальше Понравился хорошо продуманный маршрут, почти три часа пролетели быстро, никто не устал. Очень запоминающееся знакомство с Изборском.

Рекомендую всем, кто хочет получить историческую, но при этом не скучную и малоинтересную информацию. Спасибо! Замечательная экскурсия-прогулка!Данил знающий историю и очень приятный в общении. Много интересного узнали из истории Изборска. Данил отвечал на все вопросы.