1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Изборск - или откуда началась наша история
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Псков и Изборск
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Начало: Псков
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира4 июня 2024Спасибо большое Данилу за увлекательное путешествие по Изборску! Очень познавательно, живо интересно и позитивно! Советую для неспешной прогулки и погружения в исторический аспект этой местности!
- ЕЕлена3 июня 2024Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ЕЕлена2 июня 2024Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Огромное спасибо Алёне за экскурсию 🌸🌸🌸 Увлекательная прогулка, исторические факты без перегрузки, захватывающие виды🌳🌳🌳 Вся семья осталась очень довольна🤗 Всем, кто приезжает в Изборск, рекомендуем от души 🫶🏻
- ААнастасия17 мая 2024Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
- ИИрина11 марта 2024Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»Добрый день! Мы большой компанией родственников посетили авторскую экскурсию" Воин и святой". Экскурсовод Ольга в увлекательной и доступной для понимания
- ННадежда15 ноября 2023Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.
- ЯЯрослава9 мая 2023Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Изборске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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