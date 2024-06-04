Индивидуальные экскурсии в Изборске с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Изборске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Изборск - или откуда началась наша история
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Изборск - или откуда началась наша история
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Псков и Изборск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Псков и Изборск
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Индивидуальная
8 часов
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 5 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Начало: Псков
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Забрать домик из деревни
Индивидуальная
2 часа
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    4 июня 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Спасибо большое Данилу за увлекательное путешествие по Изборску! Очень познавательно, живо интересно и позитивно! Советую для неспешной прогулки и погружения в исторический аспект этой местности!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
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    началу маршрута, а потом мы идем по холмам и лесам в сторону Изборской крепости, по дороге встречая храмы, ручьи, пряничный домик😄 и так далее. Я волновалась, смогут ли дети 12, 14 и 16 лет осилить. Осилили) Все сказали, что к концу путешествия будто прошло несколько недель. У меня было такое ощущение. Как будто прошли через время) Очень необычный опыт - я рада, что мы его получили) Данил очень приятный рассказчик, ненавязчивый, информации достаточно. Не много и не мало. Она и не нужна в большом количестве. Суть экскурсии - природа и ощущение причастности к большой истории нашей границы последние 800 лет. В общем, мы попали в Белогорье😀 Strongly recommended.

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам.
    Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Огромное спасибо Алёне за экскурсию 🌸🌸🌸 Увлекательная прогулка, исторические факты без перегрузки, захватывающие виды🌳🌳🌳 Вся семья осталась очень довольна🤗 Всем, кто приезжает в Изборск, рекомендуем от души 🫶🏻
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
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    4 часа мы увидели и все природно-ландшафтные местные красоты до которых сами точно не добрались бы: живописные ключи, водопадики, ручейки, горы и равнины, дикие яблоневые лесные сады, которые сейчас как раз все в цвету, потрогали разные виды известняка, из которого строилось большинство сооружений, узнали кучу исторических, географических и климатических фактов, рассмотрели вблизи древние храмы. Было очень познавательно интересно, комфортно и разносторонне. Спасибо большое! Всем рекомендую!

  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
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    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!! Красивое место лля прогулок!!! Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Добрый день! Мы большой компанией родственников посетили авторскую экскурсию" Воин и святой". Экскурсовод Ольга в увлекательной и доступной для понимания
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    форме рассказала историю крепости Изборск, Псково-Печерского монастыря. Все были в восторге. Огромное спасибо Ольге за столь познавательную и интересную экскурсию. Мы влюбились в псковскую землю. Ещё раз огромное спасибо!!!

  • Н
    Надежда
    15 ноября 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.
  • Я
    Ярослава
    9 мая 2023
    Псков и Изборск
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Индивидуальные»

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  1. Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
  2. Треккинг по Изборско-Мальской долине
  3. Авторское чаепитие в музее изборского пряника
  4. Изборск - или откуда началась наша история
  5. Псков и Изборск
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в июне 2024
Сейчас в Изборске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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