началу маршрута, а потом мы идем по холмам и лесам в сторону Изборской крепости, по дороге встречая храмы, ручьи, пряничный домик😄 и так далее.



Я волновалась, смогут ли дети 12, 14 и 16 лет осилить. Осилили)



Все сказали, что к концу путешествия будто прошло несколько недель.

У меня было такое ощущение. Как будто прошли через время)

Очень необычный опыт - я рада, что мы его получили)



Данил очень приятный рассказчик, ненавязчивый, информации достаточно. Не много и не мало. Она и не нужна в большом количестве. Суть экскурсии - природа и ощущение причастности к большой истории нашей границы последние 800 лет.

В общем, мы попали в Белогорье😀

Strongly recommended.