Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Изборска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Изборске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз — туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
«Вы рассмотрите редкий памятник русского военного зодчества 14–17 веков и храм Святого Николая Чудотворца»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску
Заглянуть в крепость и Труворово городище, побывать на Городищенском озере и пройти по центру
«Никольский храм — вы увидите старинную церковь с богатой историей, в которой собраны предания и рассказы о духовной жизни Изборска»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    26 сентября 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Огромное спасибо нашему чудесному экскурсоводу Данилу. Маршрут получился просто удивительный. На пути мы любовались не только красотами мира природы, но
    читать дальше

    и историческими достопремечательнастями. Данил очень интересно рассказывал нам про всё про всё. Прогулка получилась отличная. Ещё раз огромное спасибо за интересный день!

  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Наиприятнейший мини-поход по живописным местам, сочетание истории и природы.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Мероприятие интересное и необычное)
    Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км.

    Данил привозит на своей машине к
    читать дальше

    началу маршрута, а потом мы идем по холмам и лесам в сторону Изборской крепости, по дороге встречая храмы, ручьи, пряничный домик😄 и так далее.

    Я волновалась, смогут ли дети 12, 14 и 16 лет осилить. Осилили)

    Все сказали, что к концу путешествия будто прошло несколько недель.
    У меня было такое ощущение. Как будто прошли через время)
    Очень необычный опыт - я рада, что мы его получили)

    Данил очень приятный рассказчик, ненавязчивый, информации достаточно. Не много и не мало. Она и не нужна в большом количестве. Суть экскурсии - природа и ощущение причастности к большой истории нашей границы последние 800 лет.
    В общем, мы попали в Белогорье😀
    Strongly recommended.

  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
    читать дальше

    4 часа мы увидели и все природно-ландшафтные местные красоты до которых сами точно не добрались бы: живописные ключи, водопадики, ручейки, горы и равнины, дикие яблоневые лесные сады, которые сейчас как раз все в цвету, потрогали разные виды известняка, из которого строилось большинство сооружений, узнали кучу исторических, географических и климатических фактов, рассмотрели вблизи древние храмы. Было очень познавательно интересно, комфортно и разносторонне. Спасибо большое! Всем рекомендую!

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.
  • и
    ирина
    23 сентября 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Отличная прогулка с приятным гидом Данилом к скрытым в Мальской долине старинным церквям и погосту, к родникам со сладкой водой,
    читать дальше

    мимо яблонь, сплошь покрытых спелыми плодами, через деревню Брод, на Труворово городище, мимо свящённых языческих валунов к мощным стенам и башням Изборской крепости.

  • Н
    Наталья
    14 августа 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Очень рекомендую это путешествие по Изборско-Мальской долине. Завораживающая красота этих мест в сопровождении рассказа Данила, запомнится на всю жизнь!
    Очень рекомендую это путешествие по Изборско-Мальской долине. Завораживающая красота этих мест в сопровождении рассказа Данила, запомнится
  • И
    Ирина
    5 августа 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Очень понравился наш маленький поход с Данилом. Замечательный маршрут, сами мы никогда так бы не прошли и не увидели такие
    читать дальше

    красивые виды природы, речушки, луга, деревни и интересных людей. С Данилом легко и приятно общаться и путешествовать узнали много для себя интересного и нового (хотя муж историк)). 4 часа пролетели, как полчаса. Рекомендуем всем, кто хочет окунуться в прошлое страны и насладиться уникальной по-своему природой Северо-запада России.

  • В
    Владислава
    8 июля 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Большое спасибо Данилу за потрясающий маршрут. 4 часа пролетели совершенно незаметно. Данил интересный рассказчик, доброжелательный человек. Все очень понравилось, несмотря
    читать дальше

    на кратковременный дождь, который не испортил нам ни настроения, ни впечатления. Сделали много замечательных фотографий, попили и сравнили родниковую воду из разных источников. Это путешествие нам запомнится надолго!
    Совет туристам: в деревне Брод пряники очень вкусные и стоят дешевле, чем аналогичные в сувенирных лавках.

  • Е
    Елена
    2 июля 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Отличная познавательная экскурсия! Спасибо Данилу за все. Кроме интересного рассказа, Данил отвечал на все наши вопросы и по теме экскурсии
    читать дальше

    и на не касающиеся ее. Давал время на отдых и фотографии, не торопил нас даже не смотря на то, что мы не уложились в отведенные 4 часа. Рекомендую всем, мы в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Треккинг по Изборско-Мальской долине;
  2. Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля;
  3. Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску.
Какие места ещё посмотреть в Изборске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Труворово городище;
  2. Словенские ключи;
  3. Городищенское озеро;
  4. Музей-заповедник «Изборск»;
  5. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Изборску в январе 2026
Сейчас в Изборске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 22 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март