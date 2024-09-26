Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз — туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
«Вы рассмотрите редкий памятник русского военного зодчества 14–17 веков и храм Святого Николая Чудотворца»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску
Заглянуть в крепость и Труворово городище, побывать на Городищенском озере и пройти по центру
«Никольский храм — вы увидите старинную церковь с богатой историей, в которой собраны предания и рассказы о духовной жизни Изборска»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
- ЯЯна26 сентября 2024Огромное спасибо нашему чудесному экскурсоводу Данилу. Маршрут получился просто удивительный. На пути мы любовались не только красотами мира природы, но
- ДДмитрий3 июля 2024Наиприятнейший мини-поход по живописным местам, сочетание истории и природы.
- ЕЕлена3 июня 2024Мероприятие интересное и необычное)
Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км.
Данил привозит на своей машине к
- ААнастасия17 мая 2024Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
- ННадежда14 ноября 2023Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.
- иирина23 сентября 2023Отличная прогулка с приятным гидом Данилом к скрытым в Мальской долине старинным церквям и погосту, к родникам со сладкой водой,
- ННаталья14 августа 2023Очень рекомендую это путешествие по Изборско-Мальской долине. Завораживающая красота этих мест в сопровождении рассказа Данила, запомнится на всю жизнь!
- ИИрина5 августа 2023Очень понравился наш маленький поход с Данилом. Замечательный маршрут, сами мы никогда так бы не прошли и не увидели такие
- ВВладислава8 июля 2023Большое спасибо Данилу за потрясающий маршрут. 4 часа пролетели совершенно незаметно. Данил интересный рассказчик, доброжелательный человек. Все очень понравилось, несмотря
- ЕЕлена2 июля 2023Отличная познавательная экскурсия! Спасибо Данилу за все. Кроме интересного рассказа, Данил отвечал на все наши вопросы и по теме экскурсии
