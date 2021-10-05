Все экскурсии в Изборске
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Изборске на 2021 год, 60 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 800₽
за 1-40 чел.
Псков и Изборск
Увидим Труворово городище - куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 940₽
за 1-7 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
7 800₽
за 1-6 чел.
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
Путешествие к малочисленному народу в поисках культурного кода Северо-Западной Руси
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 950₽
за 1-6 чел.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
5 200₽
за 1-5 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Последние отзывы «Экскурсии Изборска»
- ККсения5 октября 2021Это было очень приятно, интересно и познавательно! Сплошное удовольствие)
- ТТатьяна25 сентября 2021Благодарим за экскурсию Данила, несмотря на плохую погоду экскурсия оставила прекрасное впечатление. Изборск очень атмосферное место. Сочетание древней истории и нереальной природы вокруг, побывали в сказке.
- ТТатьяна15 сентября 2021Благодарим нашего гида Данила за отличную работу, материал подавался интересно и легко. Два с половиной часа пролетели совершенно незаметно.
- ВВалерия6 сентября 2021Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут непринуждённый, с очень профессиональным, легким, информативным рассказом, с акцентами на интересные детали и факты - все вместе складывается в историческую полную картину, подкрепленную просто невероятными пейзажами нашей Великой страны. Очень советую Данила как экскурсовода!
- ААнна14 августа 2021Данил - СПАСИБО. возвращаясь домой, мы ни раз другу другу сказали: "как здорово, что мы не отменили экскурсию, что дождь нас не напугал". Отличная прогулка; дети(11, 12 и 14 лет), такое ощущение запомнили каждое Ваше слово, каждый рассказ:-) - супер результат. а какой красивый маршрут! холмы - родники, идешь и вроде ничего не видишь, а через секунду - церковь, небольшая деревенька или озеро:-) В следующий раз пойдем по "большому маршруту" - с Вами было очень интересно!
- ММарина8 августа 2021Эту экскурсию для нас с мужем провела Юлия. Это полный восторг! Невероятно красивые места! Гид Юля очень дружелюбный и комфортный человек, интересный и. знающий рассказчик. Столько всего интересного Юля показала нам по пути! От экскурсии остались яркие впечатления и желание пройти маршрут осенью и весной. Юлии огромное спасибо.
- ЮЮлия3 июля 2021Спасибо огромное Татьяне. Рекомендую
- ЕЕлена28 июня 2021Что было: великолепная прогулка по историческим, но неисхоженным толпами туристов местам в сопровождении интеллигентного знающего гида. Что получили: новые места, незабываемые впечатления, море энергии и желание повторить тур ещё и ещё раз. Спасибо, Изборск! Спасибо, Данил!
- ММарина12 октября 2020Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё повезло с погодой и удалось увидеть всю красоту монастыря и золотую осень в этих прекрасных местах. Сама экскурсия очень интересная и познаватальная, прошла на одном дыхании.
- ЛЛия13 августа 2020Татьяна прекрасно владеет информацией. Подстраивалась под нашу компанию.