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Экскурсии в Изборске

Найдено 14 экскурсий в Изборске, цены от 1870 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
Сегодня в 14:00
11 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
140 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
1870 ₽ за человека
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
от 7890 ₽ за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне
Откройте для себя мир крафтовых напитков в Сигово. Дегустация элей, сидров и мёда в уютной обстановке. Узнайте больше о напитках и их истории
Начало: В деревне Сигово
10 авг в 14:00
11 авг в 11:00
от 2000 ₽ за человека
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 2 чел.
Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску
Заглянуть в крепость и Труворово городище, побывать на Городищенском озере и пройти по центру
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7450 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
Приветствуем всех путешественников! Устали от суеты? Посетите Старый Изборск, его крепость и музейный квартал. Откройте для себя новые грани истории
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Псков и Изборск
Пешая
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Псков и Изборск
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 авг в 14:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Изборск - или откуда началась наша история
На машине
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Изборск - или откуда началась наша история
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
8700 ₽ за всё до 50 чел.
Изборск: оплечье земли русской
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Изборск: оплечье земли русской
Прогуляться по крепости, увидеть Труворов крест и попробовать фермерские деликатесы (из Пскова)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Изборск: от древности до современности (на вашем автомобиле)
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск: от древности до современности (на вашем автомобиле)
Труворово городище, ручные лебеди и страусы на месте средневековой крепости
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
6 часов
Индивидуальная
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Уникальные исторические памятники и природные красоты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
14 900 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Чудесная экскурсия - Изборск покорил наши сердца! Алена прекрасный рассказчик, мы открыли для себя очень много нового, было интересно и
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увлекательно! Маршрут хорошо продуман, мы не устали, но при этом отлично прогулялись по красивым местам, подышали свежим воздухом, сделали множество фотографий! Наша компания в полном восторге! Рекомендуем к посещению! Благодарим Алену за отличное времяпрепровождение и желаем процветания!

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Леонид
Древняя Русь без тоски: Изборск
Очень интересная и познавательная экскурсия с красивыми видами! Гид Данил великолепно рассказывает,готов ответить на любой вопрос,в том числе и не по теме. Всем рекомендую!
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Мария
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Прекрасная экскурсия! Бодро и интересно. Алена профессионал высокого класса. Информации много, но подается она легко и доступно для понимания. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо Алене!
Прекрасная экскурсия! Бодро и интересно. Алена профессионал высокого класса. Информации много, но подается она легко и
Прекрасная экскурсия! Бодро и интересно. Алена профессионал высокого класса. Информации много, но подается она легко и
Прекрасная экскурсия! Бодро и интересно. Алена профессионал высокого класса. Информации много, но подается она легко и
Прекрасная экскурсия! Бодро и интересно. Алена профессионал высокого класса. Информации много, но подается она легко и
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У
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Спасибо большое. Было познавательно, увлекательно для всех туристов. И дети и мы взрослые в восторге!
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В
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
огромное спасибо за чудесную экскурсию! Алена - великолепный рассказчик! мы были с тремя детьми, которые выдержали весь маршрут, и очень
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высоко оценили нашу экскурсию. было очень интересно и нам, и подросткам и даже младшей дочке 👍🏻 маршрут проходил по живописнецшим местам и не оставил нас равнодушными. алену однозначно рекомендуем 👍🏻👍🏻👍🏻🌺

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Екатерина
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
потрясающий гид!!! Экскурсия вышла такой душевной, насыщенной и интересной - и шутили, и рассказывали легенды, и много интересной информации про
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сам Изборск, а мы с подругой очень любим еще задавать вопросы и историю саму по себе)) Спасибо большое, что сделали наш день значительно лучше, мы уезжали из Изборска строго с положительными эмоциями!

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Е
Древняя Русь без тоски: Изборск
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Из пожеланий: мы посещали несколько экскурсий
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с радиогидом и это очень удобно, мне кажется здесь тоже можно его использовать, иногда отстаёшь из-за фото и видео, а с радиогидом нестрашно что-то прослушать. 😊 К посещение рекомендую 👍

Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.+6
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
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Л
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Алёна очень приятная девушка и большой знаток истории и своей программы. У неё большой опыт, поэтому видно как она подстроилась
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под наши знания, нас лично и поэтому её история так хорошо до нас дошла. Мы задавали вопросы по экскурсии, всегда получали интересные ответы. Не буду открывать все "фишечки" экскурсии, но их много!)) Единственное что расстроило… очень быстро пролетело время, надо было ехать в Печоры и Алену было с собой не забрать) В следующий раз, когда поедем по Пскову, выясним у неё ещё программы, рекомендую 100%!!!

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О
Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Это было восхитительно, очень позновательно, эмоционально и интересно. Алёна, Вы огромная молодец, я в полном восторге. У нас за 4ре дня было несколько экскурссии, запомнилась только Ваша)) Спасибо Вам!!!
Это было восхитительно, очень позновательно, эмоционально и интересно. Алёна, Вы огромная молодец, я в полном восторге.
Это было восхитительно, очень позновательно, эмоционально и интересно. Алёна, Вы огромная молодец, я в полном восторге.
Это было восхитительно, очень позновательно, эмоционально и интересно. Алёна, Вы огромная молодец, я в полном восторге.
Это было восхитительно, очень позновательно, эмоционально и интересно. Алёна, Вы огромная молодец, я в полном восторге.
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А
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод интересно и понятно рассказывает, прекрасно владеет материалом! Спасибо огромное!
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Всего 386 отзывов в Изборске

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Ответы на вопросы от путешественников по Изборску

Самые популярные экскурсии в Изборске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля;
  2. Древняя Русь без тоски: Изборск;
  3. Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске;
  4. Забрать домик из деревни;
  5. Авторское чаепитие в музее изборского пряника.
Что посмотреть в Изборске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Труворово городище;
  2. Словенские ключи;
  3. Городищенское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2026
Сейчас в Изборске можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1870 до 15 550. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Откройте для себя город Изборск и его достопримечательности вместе с нашими однодневными экскурсиями. Мы предлагаем автобусные, пешеходные и детские экскурсии по Изборску по ценам от 1870₽. Выберите лучший для вас день и наслаждайтесь прекрасными впечатлениями