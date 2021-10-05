Отзыв на: День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью К Ксения 5 Это было очень приятно, интересно и познавательно! Сплошное удовольствие)

Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Т Татьяна 5 Благодарим за экскурсию Данила, несмотря на плохую погоду экскурсия оставила прекрасное впечатление. Изборск очень атмосферное место. Сочетание древней истории и нереальной природы вокруг, побывали в сказке.

Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Т Татьяна 5 Благодарим нашего гида Данила за отличную работу, материал подавался интересно и легко. Два с половиной часа пролетели совершенно незаметно.

Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске В Валерия 5 Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут непринуждённый, с очень профессиональным, легким, информативным рассказом, с акцентами на интересные детали и факты - все вместе складывается в историческую полную картину, подкрепленную просто невероятными пейзажами нашей Великой страны. Очень советую Данила как экскурсовода!

Отзыв на: Треккинг по Изборско-Мальской долине А Анна 5 Данил - СПАСИБО. возвращаясь домой, мы ни раз другу другу сказали: "как здорово, что мы не отменили экскурсию, что дождь нас не напугал". Отличная прогулка; дети(11, 12 и 14 лет), такое ощущение запомнили каждое Ваше слово, каждый рассказ:-) - супер результат. а какой красивый маршрут! холмы - родники, идешь и вроде ничего не видишь, а через секунду - церковь, небольшая деревенька или озеро:-) В следующий раз пойдем по "большому маршруту" - с Вами было очень интересно!

Отзыв на: Треккинг по Изборско-Мальской долине М Марина 5 Эту экскурсию для нас с мужем провела Юлия. Это полный восторг! Невероятно красивые места! Гид Юля очень дружелюбный и комфортный человек, интересный и. знающий рассказчик. Столько всего интересного Юля показала нам по пути! От экскурсии остались яркие впечатления и желание пройти маршрут осенью и весной. Юлии огромное спасибо.

Отзыв на: Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина Ю Юлия 5 Спасибо огромное Татьяне. Рекомендую

Отзыв на: Треккинг по Изборско-Мальской долине Е Елена 5 Что было: великолепная прогулка по историческим, но неисхоженным толпами туристов местам в сопровождении интеллигентного знающего гида. Что получили: новые места, незабываемые впечатления, море энергии и желание повторить тур ещё и ещё раз. Спасибо, Изборск! Спасибо, Данил!

Отзыв на: Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине М Марина 5 Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё повезло с погодой и удалось увидеть всю красоту монастыря и золотую осень в этих прекрасных местах. Сама экскурсия очень интересная и познаватальная, прошла на одном дыхании.