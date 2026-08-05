Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭто ли не сказочная Русь - древняя изборская земля
Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Начало: У Изборской крепости
Сегодня в 14:00
11 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
1870 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
от 7890 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
В гостях у пивовара: дегустация ремесленных напитков в деревне
Откройте для себя мир крафтовых напитков в Сигово. Дегустация элей, сидров и мёда в уютной обстановке. Узнайте больше о напитках и их истории
Начало: В деревне Сигово
10 авг в 14:00
11 авг в 11:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике в старинном амбаре
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Железный город и Словенские ключи: прогулка по Изборску
Заглянуть в крепость и Труворово городище, побывать на Городищенском озере и пройти по центру
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
Приветствуем всех путешественников! Устали от суеты? Посетите Старый Изборск, его крепость и музейный квартал. Откройте для себя новые грани истории
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Псков и Изборск
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 авг в 14:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Изборск - или откуда началась наша история
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
8700 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Изборск: оплечье земли русской
Прогуляться по крепости, увидеть Труворов крест и попробовать фермерские деликатесы (из Пскова)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск: от древности до современности (на вашем автомобиле)
Труворово городище, ручные лебеди и страусы на месте средневековой крепости
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Уникальные исторические памятники и природные красоты ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
14 900 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Чудесная экскурсия - Изборск покорил наши сердца! Алена прекрасный рассказчик, мы открыли для себя очень много нового, было интересно и
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная и познавательная экскурсия с красивыми видами! Гид Данил великолепно рассказывает,готов ответить на любой вопрос,в том числе и не по теме. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия! Бодро и интересно. Алена профессионал высокого класса. Информации много, но подается она легко и доступно для понимания. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо Алене!
Вам был полезен этот отзыв?
У
Спасибо большое. Было познавательно, увлекательно для всех туристов. И дети и мы взрослые в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
В
огромное спасибо за чудесную экскурсию! Алена - великолепный рассказчик! мы были с тремя детьми, которые выдержали весь маршрут, и очень
Вам был полезен этот отзыв?
потрясающий гид!!! Экскурсия вышла такой душевной, насыщенной и интересной - и шутили, и рассказывали легенды, и много интересной информации про
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо Даниле за интересную экскурсию. Всей нашей семье очень понравилась и прогулка, и сам Изборск.
Из пожеланий: мы посещали несколько экскурсий
Из пожеланий: мы посещали несколько экскурсий
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Алёна очень приятная девушка и большой знаток истории и своей программы. У неё большой опыт, поэтому видно как она подстроилась
Вам был полезен этот отзыв?
О
Это было восхитительно, очень позновательно, эмоционально и интересно. Алёна, Вы огромная молодец, я в полном восторге. У нас за 4ре дня было несколько экскурссии, запомнилась только Ваша)) Спасибо Вам!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод интересно и понятно рассказывает, прекрасно владеет материалом! Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 386 отзывов в Изборске
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску
Самые популярные экскурсии в Изборске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
Что посмотреть в Изборске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Изборску в августе 2026
Сейчас в Изборске можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1870 до 15 550. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Откройте для себя город Изборск и его достопримечательности вместе с нашими однодневными экскурсиями. Мы предлагаем автобусные, пешеходные и детские экскурсии по Изборску по ценам от 1870₽. Выберите лучший для вас день и наслаждайтесь прекрасными впечатлениями