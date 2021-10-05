Экскурсии Изборска

Все экскурсии в Изборске

Доступно 7 экскурсий 🚌 в Изборске на 2021 год, 60 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько...
Ежедневно по договоренности
Псков и Изборск
Индивидуальная экскурсия
4 800
за 1-40 чел.
Псков и Изборск
Увидим Труворово городище - куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка, Изборскую и...
Ежедневно
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Индивидуальная экскурсия
5
43
4 940
за 1-7 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
Индивидуальная экскурсия
5
2
5ч 30м
7 800
за 1-6 чел.
День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
Путешествие к малочисленному народу в поисках культурного кода Северо-Западной Руси
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Индивидуальная экскурсия
5
4
1ч 30м
1 950
за 1-6 чел.
Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
Духовное сокровище и природные красоты Псковской земли
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
4ч 30м
5 200
за 1-5 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Индивидуальная экскурсия
5
9
6 500
за 1-6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику

Последние отзывы «Экскурсии Изборска»

  • Отзыв на: День в Сетомаа: где Русь встречается с Чудью
    К
    Ксения
    5 октября 2021
    5
    Это было очень приятно, интересно и познавательно! Сплошное удовольствие)
  • Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Т
    Татьяна
    25 сентября 2021
    5
    Благодарим за экскурсию Данила, несмотря на плохую погоду экскурсия оставила прекрасное впечатление. Изборск очень атмосферное место. Сочетание древней истории и нереальной природы вокруг, побывали в сказке.
  • Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Т
    Татьяна
    15 сентября 2021
    5
    Благодарим нашего гида Данила за отличную работу, материал подавался интересно и легко. Два с половиной часа пролетели совершенно незаметно.
  • Отзыв на: Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    В
    Валерия
    6 сентября 2021
    5
    Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут непринуждённый, с очень профессиональным, легким, информативным рассказом, с акцентами на интересные детали и факты - все вместе складывается в историческую полную картину, подкрепленную просто невероятными пейзажами нашей Великой страны. Очень советую Данила как экскурсовода!
  • Отзыв на: Треккинг по Изборско-Мальской долине
    А
    Анна
    14 августа 2021
    5
    Данил - СПАСИБО. возвращаясь домой, мы ни раз другу другу сказали: "как здорово, что мы не отменили экскурсию, что дождь нас не напугал". Отличная прогулка; дети(11, 12 и 14 лет), такое ощущение запомнили каждое Ваше слово, каждый рассказ:-) - супер результат. а какой красивый маршрут! холмы - родники, идешь и вроде ничего не видишь, а через секунду - церковь, небольшая деревенька или озеро:-) В следующий раз пойдем по "большому маршруту" - с Вами было очень интересно!
  • Отзыв на: Треккинг по Изборско-Мальской долине
    М
    Марина
    8 августа 2021
    5
    Эту экскурсию для нас с мужем провела Юлия. Это полный восторг! Невероятно красивые места! Гид Юля очень дружелюбный и комфортный человек, интересный и. знающий рассказчик. Столько всего интересного Юля показала нам по пути! От экскурсии остались яркие впечатления и желание пройти маршрут осенью и весной. Юлии огромное спасибо.
  • Отзыв на: Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Ю
    Юлия
    3 июля 2021
    5
    Спасибо огромное Татьяне. Рекомендую
  • Отзыв на: Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Е
    Елена
    28 июня 2021
    5
    Что было: великолепная прогулка по историческим, но неисхоженным толпами туристов местам в сопровождении интеллигентного знающего гида. Что получили: новые места, незабываемые впечатления, море энергии и желание повторить тур ещё и ещё раз. Спасибо, Изборск! Спасибо, Данил!
  • Отзыв на: Легендарный монастырь и неоглядные дали в Мальской долине
    М
    Марина
    12 октября 2020
    5
    Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё повезло с погодой и удалось увидеть всю красоту монастыря и золотую осень в этих прекрасных местах. Сама экскурсия очень интересная и познаватальная, прошла на одном дыхании.
  • Отзыв на: Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
    Л
    Лия
    13 августа 2020
    4
    Татьяна прекрасно владеет информацией. Подстраивалась под нашу компанию.
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