Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Идите на запах! В воздухе вокруг моего пряничного музея «Дом в Броду» стоит настолько вкусный аромат, что мимо пройти невозможно. Вы окажетесь в деревенском доме в самом сердце заповедной Изборской долины, на берегу реки Сходница.
Здесь мы осмотрим музейную коллекцию, устроим чаепитие с печатным пряником и поведём разговоры о его увлекательной судьбе.
Здесь мы осмотрим музейную коллекцию, устроим чаепитие с печатным пряником и поведём разговоры о его увлекательной судьбе.
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Описание
Что вас ожидает
Авторские чаепития я провожу с 2020 года — это уже устоявшееся мероприятие, интересное как взрослым, там и детям школьного возраста.
- Летом мы с вами почаёвничаем на открытой летней террасе, а зимой — в настоящем музейном пространстве, которое находится в каменном подклете моего дома
- Вы окунётесь в атмосферу 100-летней деревенской усадьбы зажиточных хозяев. Увидите музейную коллекцию, посвящённую пряничному ремеслу.
- Я расскажу легенды о происхождении печатного пряника. Поделюсь пословицами и поговорками, историческими казусами и загадками, а также археологическими сведениями о пряниках — я их собираю.
- Освещу все этапы производства и покажу коллекцию пряничных досок из разных городов и стран
- На чаепитии вас будет ждать душистый травяной чай, мёд, яблочная пастила и свежеиспечённый изборский пряник — деликатный, в меру сладкий, по-настоящему пряный, но без перебора. Идеальный!
Организационные детали
- До моего музея вы можете дойти пешком по «Тропе здоровья» от Изборской крепости — это займёт 20 минут. Либо доехать на машине или небольшом автобусе — дорога проезжая почти всегда, кроме сильных снегопадов и ледяных дождей.
- У меня прекрасно ловит мобильный интернет, есть «деревенские удобства» во дворе, в симпатичном домике с картинами — умыться и помыть руки с дороги вы сможете всегда
- Можете взять наличные деньги для покупки сувениров в моей пряничной лавке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в музее «Дом в Броду»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Изборске
Привет! Меня зовут Татьяна. Некогда столичный житель, я переехала в деревню в 2011 году и создала свою пряничную мастерскую, в которой и по сей день выпекаются одни из лучших печатных пряников в нашей стране. Я долго искала именно свой дом и в 2017 году приобрела заброшенную крестьянскую усадьбу в самом сердце заповедной Изборской долины. С этого момента я начала долгий путь реставрации и восстановления усадебного хозяйства, а с 2020 года рада гостям, которые мою усадьбу посещают!
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