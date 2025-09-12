Эта экскурсия предлагает путешествие в прошлое. Старый Изборск славится своей древней крепостью и Труворовым городищем.
Здесь можно увидеть уникальные выставки в музейном квартале и попробовать блюда русской кухни в местных кафе. Не упустите шанс спуститься к целебным ключам, которые дарят здоровье и бодрость.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться историей и природой
Здесь можно увидеть уникальные выставки в музейном квартале и попробовать блюда русской кухни в местных кафе. Не упустите шанс спуститься к целебным ключам, которые дарят здоровье и бодрость.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться историей и природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная древняя крепость
- 🌿 Целебные ключи
- 🍽 Вкусная русская кухня
- 🖼 Уникальные музейные выставки
- 🗺 Историческое Труворово городище
Что можно увидеть
- Труворово городище
- Изборская крепость
- Музейный квартал
Описание экскурсииЗдравствуйте, любители путешествий! Если Вы устали от дорог и городской суеты, приезжайте в Старый Изборск. Найдите Труворово городище, зайдите в древнюю крепость, чтобы удивиться их сохранности и попытаться разгадать их тайны. Спуститесь к ключам, которые напоят Вас целебной водой. Посетите музейный квартал с его уникальными выставкам. А в местных кафе отведайте очень вкусные блюда настоящей русской кухни. Буду Вашим экскурсоводом, если Вы того пожелаете. Очень жду именно Вас!
Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по маршруту (дорожная экскурсия)
- Экскурсия в Старом Изборске
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билеты в крепость
- Обед
Место начала и завершения?
Псков (по договоренности место может меняться)
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
12 сен 2025
Ю
Юрий
17 авг 2025
Замечательно провели время, в компании интересного и образованного экскурсовода. Узнали много интересных фактов.
Все было очень вежливо, профессионально и пунктуально!
За что Наталье огромная благодарность! Рекомендую всем!
Все было очень вежливо, профессионально и пунктуально!
За что Наталье огромная благодарность! Рекомендую всем!
Е
Ермолаева
21 июл 2025
Все очень понравилось, особенно подача материала! время пролетело очень быстро и захватывающее интересно)). Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
Похожие экскурсии из Изборска
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
7867 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
23 ноя в 11:00
24 ноя в 10:30
1867 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
Сегодня в 09:00
17 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.