Я предлагаю вам пройти под моим чутким руководством по тропинке в детство: отпустить сомнения, разрешить себе творить от души, расписать именно свой деревянный домик и оставить его на память.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Наша мастерская находится в настоящей деревне. Вы погрузитесь в атмосферу старинного дома с его чуткой тишиной, послушаете пение птиц или треск огня в печке, замедлитесь, расслабитесь и погрузитесь в мелодии старых пластинок. В таком чудесном настроении мы и начнём творить.
Работаем с деревом
В процессе мастер-класса я расскажу вам о разных породах дерева, о способах ухода за ним, о нюансах применения в интерьере. А вы:
- освоите приём имитации состаренного дерева
- научитесь расписывать деревянную поверхность мраморными и меловыми красками
- узнаете, как защитить изделия из дерева и ухаживать за ними
- ощутите свободу творчества и наполнитесь тактильными ощущениями от общения с древесиной
- заберёте с собой 2 интерьерных домика, изготовленных собственноручно
Навыки, приобретенные на мастер-классе, вы можете применить в дальнейшем для изготовления деревянного декора для дома.
В перерыве, пока будет подсыхать краска на домиках, я угощу вас чаем с домашними кексиками. А после мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по территории. В летнее время — полюбоваться на семью аистов, в зимнее — слепить снежную бабу.
Кому подойдёт мастер-класс
- Для взрослых. Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям.
- Для детей. Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше.
- Для новичков. Художественного образования не требуется
Организационные детали
- В стоимость включены все необходимые материалы для работы: кисти, краски (мы используем на водной основе), финишное покрытие и 2 деревянные заготовки домиков высотой 7 и 8 см, а также чаепитие с кексиком
- При раннем бронировании (больше, чем за сутки) вы можете выбрать один из шести видов кексов, которые я испеку для вас
- Если вы носите очки для мелкой работы, не забудьте взять их с собой
- Группа может быть увеличена до 6 человек: + 1000 руб. за каждого дополнительного участника
- Если вы остановились в гостевом доме или гостинице с подходящим для мастер-класса пространством и хотите провести его на вашей территории — напишите мне, обсудим индивидуальные условия