Дерево притягивает! Это особенный, тёплый материал — его приятно ощущать в руках и работать с ним. Я предлагаю вам пройти под моим чутким руководством по тропинке в детство: отпустить сомнения, разрешить себе творить от души, расписать именно свой деревянный домик и оставить его на память.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Наша мастерская находится в настоящей деревне. Вы погрузитесь в атмосферу старинного дома с его чуткой тишиной, послушаете пение птиц или треск огня в печке, замедлитесь, расслабитесь и погрузитесь в мелодии старых пластинок. В таком чудесном настроении мы и начнём творить.

Работаем с деревом

В процессе мастер-класса я расскажу вам о разных породах дерева, о способах ухода за ним, о нюансах применения в интерьере. А вы:

освоите приём имитации состаренного дерева

научитесь расписывать деревянную поверхность мраморными и меловыми красками

узнаете, как защитить изделия из дерева и ухаживать за ними

ощутите свободу творчества и наполнитесь тактильными ощущениями от общения с древесиной

заберёте с собой 2 интерьерных домика, изготовленных собственноручно

Навыки, приобретенные на мастер-классе, вы можете применить в дальнейшем для изготовления деревянного декора для дома.

В перерыве, пока будет подсыхать краска на домиках, я угощу вас чаем с домашними кексиками. А после мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по территории. В летнее время — полюбоваться на семью аистов, в зимнее — слепить снежную бабу.

Кому подойдёт мастер-класс

Для взрослых. Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям.

Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям. Для детей. Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше.

Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше. Для новичков. Художественного образования не требуется

Организационные детали