Забрать домик из деревни

Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Дерево притягивает! Это особенный, тёплый материал — его приятно ощущать в руках и работать с ним.

Я предлагаю вам пройти под моим чутким руководством по тропинке в детство: отпустить сомнения, разрешить себе творить от души, расписать именно свой деревянный домик и оставить его на память.
Забрать домик из деревни
Забрать домик из деревни
Забрать домик из деревни
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Наша мастерская находится в настоящей деревне. Вы погрузитесь в атмосферу старинного дома с его чуткой тишиной, послушаете пение птиц или треск огня в печке, замедлитесь, расслабитесь и погрузитесь в мелодии старых пластинок. В таком чудесном настроении мы и начнём творить.

Работаем с деревом

В процессе мастер-класса я расскажу вам о разных породах дерева, о способах ухода за ним, о нюансах применения в интерьере. А вы:

  • освоите приём имитации состаренного дерева
  • научитесь расписывать деревянную поверхность мраморными и меловыми красками
  • узнаете, как защитить изделия из дерева и ухаживать за ними
  • ощутите свободу творчества и наполнитесь тактильными ощущениями от общения с древесиной
  • заберёте с собой 2 интерьерных домика, изготовленных собственноручно

Навыки, приобретенные на мастер-классе, вы можете применить в дальнейшем для изготовления деревянного декора для дома.

В перерыве, пока будет подсыхать краска на домиках, я угощу вас чаем с домашними кексиками. А после мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по территории. В летнее время — полюбоваться на семью аистов, в зимнее — слепить снежную бабу.

Кому подойдёт мастер-класс

  • Для взрослых. Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям.
  • Для детей. Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше.
  • Для новичков. Художественного образования не требуется

Организационные детали

  • В стоимость включены все необходимые материалы для работы: кисти, краски (мы используем на водной основе), финишное покрытие и 2 деревянные заготовки домиков высотой 7 и 8 см, а также чаепитие с кексиком
  • При раннем бронировании (больше, чем за сутки) вы можете выбрать один из шести видов кексов, которые я испеку для вас
  • Если вы носите очки для мелкой работы, не забудьте взять их с собой
  • Группа может быть увеличена до 6 человек: + 1000 руб. за каждого дополнительного участника
  • Если вы остановились в гостевом доме или гостинице с подходящим для мастер-класса пространством и хотите провести его на вашей территории — напишите мне, обсудим индивидуальные условия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Сигово Псковской области
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Изборска

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеДля студентов

Похожие экскурсии из Изборска

Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 670 за всё до 6 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340 за человека
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
Завтра в 14:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Изборске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Изборске
ХорошоТам