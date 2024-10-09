Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1160 лет.
Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших
Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Изборск старше Москвы, Пскова, Владимира и претендует на звание родины русского государства. Любая фотография отсюда – готовая иллюстрация к народным былинам. А от древности крепостных стен и храмов кружится голова. Здесь среди сногсшибательных видов и в обилии исторических фактов важно не потеряться. Я помогу.
Что вас ожидает
- Начнем с главного – холма, высотой с 14-этажный дом – Труворова Городища. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск – тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин. А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
- Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
- У Труворова креста – предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
- Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, зимующих на Городищенском озере (захватите для этого хлеб!).
- Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели – здесь все впечатляет.
- Поднимемся на самую старую крепостную башню – Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов.
- Увидим Никольский собор XIV века – один из старейший храмов Псковской земли. Службы в нем не прекращаются почти 700 лет.
- После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, вкусно жарят судаков из Псковского озера, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске, куда вам нужно приехать самостоятельно — гид подскажет удобные варианты
- Выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок — в Изборске много спусков-подъемов и мало асфальта. Гуляем пешком. Но при необходимости к основным достопримечательностям можно подъезжать на машине гида (бесплатно в пределах Изборска) — пожалуйста, сообщите о такой необходимости заранее.
Дополнительные расходы
- Билеты в Изборскую крепость: полный — 200 р., студенты — 50 р., дети до 16 лет – бесплатно
- Транспорт (при необходимости): рейсовый автобус Псков — Изборск 110 р., такси — 600 р.
- Трансфер Псков-Изборск-Псков (до 6 мест, в свободные дни) — 2000 р.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр Изборска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Изборске
Провели экскурсии для 5706 туристов
Привет! Возможно, вы читали мои репортажи в GEO или National Geographic. Объехав по работе почти всю страну, в 2015 я оставил журналистику и поселился на хуторе близ Изборска. И теперьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 98 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
9 окт 2024
Очень понравился Даниил, прекрасный гид и приятный человек, информацию подает интересно и не занудно. Изборск покорил историей, сохранившейся крепостью и пейзажами. Познавательная и очень активная экскурсия, маршрут довольно сложный, людям, которые имеют проблемы с передвижением это нужно учитывать.
Екатерина
8 окт 2024
Даниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобно. Узнали много про Изборск, да и про Псковский край в целом. Непременно вернемся к нему на другие предложения. Благодарим!
А
Андрей
7 окт 2024
Данил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной истории.
Н
Наталья
2 окт 2024
Прекрасная экскурсия!
Наш гид Даниил настолько увлек нас своим рассказом, что мы не заметили, как пролетело 2,5 часа. Показал глубокое знание материала, интересно преподнесенного.
Особая благодарность за то, что во-время пешеходной экскурсии, учитывался наш серьезный возраст. Экскурсия проходила в неспешном темпе.
Наш гид Даниил настолько увлек нас своим рассказом, что мы не заметили, как пролетело 2,5 часа. Показал глубокое знание материала, интересно преподнесенного.
Особая благодарность за то, что во-время пешеходной экскурсии, учитывался наш серьезный возраст. Экскурсия проходила в неспешном темпе.
Людмила
9 сен 2024
В восторге от экскурсии, проведенной Даниилом. Посмотрели большую территорию, остановились у всех интересных мест, послушали неспешный рассказ, погрузивший нас во времена средневековья и последующих поколений. Очень рекомендуем.
Кристина
25 авг 2024
Хотелось бы поблагодарить чудесного гида Алёну! Очень рада, что заказали экскурсию в Изборске, иначе не было бы и вполовину так интересно. Понравилось, что экскурсия динамичная, мы не стояли долго на
Б
Березина
20 авг 2024
Благодарим нашего экскурсовода - Данилу за проведенную интереснейшую экскурсию! Мы без него не узнали и не посмотрели бы столько всего в Изборске!
Е
Елена
22 июл 2024
Отличная экскурсия! Данил - замечательный гид и очень интересный собеседник! Все остались в восторге и от экскурсии и от Данила. Настоятельно рекомендую эту экскурсию! Изборск влюбляет в себя и историей и природой!!!
A
Alexandr
20 июл 2024
Супер гид! Погружает в историю с головой🤗
С
Сергей
16 июл 2024
Спасибо Данилу за обзорную экскурсию по старому Изборску. Окунулись с головой в древние времена. Очень доходчиво и информативно. Экскурсия прошла в виде дружеской прогулки, в формате диалога. У Данилы не только сухие факты и цифры, но и свои впечатления и собственные исторические изыскания. Спасибо!
Р
Роман
13 июн 2024
Изборск дал нам гораздо больше, чем мы от него ожидали. Название экскурсии ни разу не врёт — здесь и дух Древней Руси живёт, и былинных пейзажей в достатке. Прекрасно сохранившаяся
И
Игорь
9 июн 2024
Были на экскурсии рабочим коллективом.
Общались как будто знакомы с гидом сто лет)
Очень приятное впечатление и атмосфера, и интересная экскурсия, всем рекомендую!
Общались как будто знакомы с гидом сто лет)
Очень приятное впечатление и атмосфера, и интересная экскурсия, всем рекомендую!
К
Кира
4 июн 2024
Спасибо большое Данилу за увлекательное путешествие по Изборску! Очень познавательно, живо интересно и позитивно! Советую для неспешной прогулки и погружения в исторический аспект этой местности!
Елена
2 июн 2024
Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам.
Екатерина
27 мая 2024
Огромное спасибо Алёне за экскурсию 🌸🌸🌸 Увлекательная прогулка, исторические факты без перегрузки, захватывающие виды🌳🌳🌳 Вся семья осталась очень довольна🤗 Всем, кто приезжает в Изборск, рекомендуем от души 🫶🏻
Входит в следующие категории Изборска
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