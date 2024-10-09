О Ольга Очень понравился Даниил, прекрасный гид и приятный человек, информацию подает интересно и не занудно. Изборск покорил историей, сохранившейся крепостью и пейзажами. Познавательная и очень активная экскурсия, маршрут довольно сложный, людям, которые имеют проблемы с передвижением это нужно учитывать.

Екатерина Даниил очень грамотный, эрудированный экскурсовод и располагающий к себе человек. Маршрут был построен увлекательно и удобно. Узнали много про Изборск, да и про Псковский край в целом. Непременно вернемся к нему на другие предложения. Благодарим!

А Андрей Данил очень начитанный и образованный человек который доходчиво и познавательно расскажет о кусочке нашей многогранной истории.

Н Наталья Прекрасная экскурсия!

Наш гид Даниил настолько увлек нас своим рассказом, что мы не заметили, как пролетело 2,5 часа. Показал глубокое знание материала, интересно преподнесенного.

Особая благодарность за то, что во-время пешеходной экскурсии, учитывался наш серьезный возраст. Экскурсия проходила в неспешном темпе.

Людмила В восторге от экскурсии, проведенной Даниилом. Посмотрели большую территорию, остановились у всех интересных мест, послушали неспешный рассказ, погрузивший нас во времена средневековья и последующих поколений. Очень рекомендуем.

Кристина читать дальше одном месте, а много ходили, гуляли и всё это сопровождалось интереснейшим рассказом. Алена не перегружала нас датами, задавала наводящие вопросы, рассказывала легко и с юмором, порекомендовала, что ещё можно посмотреть в округе. Нашему взору открывались великолепные виды. Однозначно рекомендую! Хотелось бы поблагодарить чудесного гида Алёну! Очень рада, что заказали экскурсию в Изборске, иначе не было бы и вполовину так интересно. Понравилось, что экскурсия динамичная, мы не стояли долго на

Б Березина Благодарим нашего экскурсовода - Данилу за проведенную интереснейшую экскурсию! Мы без него не узнали и не посмотрели бы столько всего в Изборске!

Е Елена Отличная экскурсия! Данил - замечательный гид и очень интересный собеседник! Все остались в восторге и от экскурсии и от Данила. Настоятельно рекомендую эту экскурсию! Изборск влюбляет в себя и историей и природой!!!

A Alexandr Супер гид! Погружает в историю с головой🤗

С Сергей Спасибо Данилу за обзорную экскурсию по старому Изборску. Окунулись с головой в древние времена. Очень доходчиво и информативно. Экскурсия прошла в виде дружеской прогулки, в формате диалога. У Данилы не только сухие факты и цифры, но и свои впечатления и собственные исторические изыскания. Спасибо!

Р Роман читать дальше крепость, отличные виды с Труворова городища, древние каменные кресты, потрясающей красоты Словенские ключи, лебеди на Городищенском озере — всё это делает прогулку незабываемой. А Данил увлекательно расскажет не только о длинной истории этих мест, но и, на правах местного жителя, о современном быте Изборска. Изборск дал нам гораздо больше, чем мы от него ожидали. Название экскурсии ни разу не врёт — здесь и дух Древней Руси живёт, и былинных пейзажей в достатке. Прекрасно сохранившаяся

И Игорь Были на экскурсии рабочим коллективом.

Общались как будто знакомы с гидом сто лет)

Очень приятное впечатление и атмосфера, и интересная экскурсия, всем рекомендую!

К Кира Спасибо большое Данилу за увлекательное путешествие по Изборску! Очень познавательно, живо интересно и позитивно! Советую для неспешной прогулки и погружения в исторический аспект этой местности!

Елена Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам.