Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
«Но при необходимости к основным достопримечательностям можно подъезжать на машине гида (бесплатно в пределах Изборска) — пожалуйста, сообщите о такой необходимости заранее»
Псков и Изборск
Начало: По договоренности
«Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и увидите главные достопримечательности в центре Пскова»
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
Приветствуем всех путешественников! Устали от суеты? Посетите Старый Изборск, его крепость и музейный квартал. Откройте для себя новые грани истории
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 ноября 2025Получили большое удовольствие от экскурсии.
- ЕЕлена28 октября 2025Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))
Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась и взрослым и подросткам!
Уже хочется приехать сюда снова!
- ЮЮлия25 октября 2025Спасибо огромное Данилу за проведённое с нами время и погружение в историю Изборска. Мы получили колосальное удовольствие от самого Изборска и от исторических фактов, которые узнали от нашего гида.
- ССергей19 октября 2025Выражаем слова благодарности Даниле за увлекательнейшее путешествие по старинному городу Изборску, наполненному духом Древней Руси, за его очень интересный рассказ
- ГГалина12 октября 2025Данил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл много исторических фактов. Экскурсия была очень интересная и познавательная
- ММария5 октября 2025Нас было трое, в том числе ребенок 11 лет, который не выпускает телефон из рук. Интересно было всем! Комфортный маршрут, доброжелательная атмосфера, прекрасные виды.
- ЕЕлена5 сентября 2025Нам всё очень понравилось! Изборск прекрасен! Формат индивидуалной экскурсии, когда можно задать вопрос прямо во время рассказа и никто никуда не торопится, это очень приятно! Спасибо, Данил!
- ЕЕгор4 сентября 2025Прошлись с Данилой по окрестностям Изборска и нам очень понравилось. Приятный рассказчик и человек. Время пролетело незаметно даже для самого гида, так как мы даже немного превысили регламент в увлекательном разговоре.
- ТТатьяна28 августа 2025Были с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный и весёлый человек. С ней
- ЕЕлена27 августа 2025Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!
- ААнастасия25 августа 2025Потрясающие впечатления. Были до этого зимой на автобусной экскурсии Псков-Изборск-Печоры. И больше всего захотелось вернуться именно в Изборск. Спасибо Данилу
- ЭЭлеонора19 августа 2025Однозначно рекомендую! Очень интересно!
- ЮЮрий17 августа 2025Замечательно провели время, в компании интересного и образованного экскурсовода. Узнали много интересных фактов.
Все было очень вежливо, профессионально и пунктуально!
За что Наталье огромная благодарность! Рекомендую всем!
- ннаталья12 августа 2025Огромное спасибо Алёне за прекрасную экскурсию. Нашей семье Кирпичевых очень понравилось. Интересно, позитивно, информативно и весело. С удовольствием рекомендуем Гида.
- ССветлана7 августа 2025Благодаря Даниле мы познакомились с историей и современной жизнью Изборска, посмотрели Труворово городище и Словенские ключи, полюбовались прекрасными видами. Экскурсия была насыщенной и живой, Данил вел диалог, а не просто рассказывал. Нам очень понравилось! Благодарим за великолепную экскурсию!
- ДДмитрий2 августа 2025Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!
- ДДмитрий29 июля 2025Очень интересная экскурсия и маршрут.
- ООльга28 июля 2025Прекрасный! Надеемся еще увидимся и послушаем замечательную экскурсию
- ННаталья28 июля 2025Прекрасная экскурсия по Изборску с профессионалом, разбирающимся в истории, археологии и умеющим увлечь слушающих взрослых и детей и вести диалог так, чтобы все стали исследователями! Большое спасибо!
