И Ирина Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Получили большое удовольствие от экскурсии.

Е Елена Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))



Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась и взрослым и подросткам!

Уже хочется приехать сюда снова!

Ю Юлия Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Спасибо огромное Данилу за проведённое с нами время и погружение в историю Изборска. Мы получили колосальное удовольствие от самого Изборска и от исторических фактов, которые узнали от нашего гида.

С Сергей Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске читать дальше о нелегкой жизни наших предков, наполненной мужеством и отвагой при защите передовых рубежей нашей Родины. Очень грамотный, эрудированный и обаятельный организатор, уважающий исторические ценности нашего государства, коммуникабельный и общительный. Своими рассказами умеет увлечь слушателей так, что как будто на яву ощущаешь себя в то, очень непростое и тревожное время. Желаем Вам, Данил, удачи и дальнейших творческих успехов на этом благородном и очень важном поприще. Вы молодец! Выражаем слова благодарности Даниле за увлекательнейшее путешествие по старинному городу Изборску, наполненному духом Древней Руси, за его очень интересный рассказ

Г Галина Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Данил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл много исторических фактов. Экскурсия была очень интересная и познавательная

М Мария Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Нас было трое, в том числе ребенок 11 лет, который не выпускает телефон из рук. Интересно было всем! Комфортный маршрут, доброжелательная атмосфера, прекрасные виды.

Е Елена Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Нам всё очень понравилось! Изборск прекрасен! Формат индивидуалной экскурсии, когда можно задать вопрос прямо во время рассказа и никто никуда не торопится, это очень приятно! Спасибо, Данил!

Е Егор Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Прошлись с Данилой по окрестностям Изборска и нам очень понравилось. Приятный рассказчик и человек. Время пролетело незаметно даже для самого гида, так как мы даже немного превысили регламент в увлекательном разговоре.

Т Татьяна Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске читать дальше было легко и приятно общаться. Прекрасный круговой маршрут вокруг древней крепости, в который встроено посещение Словенских ключей, Городищенского озера, древнего Труворова городища и маленькой уютной церкви Николая Чудотворца. За время, проведенное с Алёной, мы узнали очень много нового об истории одного из древнейших городов (сейчас деревушка) Древней Руси, а также успели насладиться прохладой святых ключей, полюбоваться прекрасными лебедями, забраться на стену Изборской крепости, спуститься с подземелье, оценить стратегические хитрости древних славян, восхититься красотой русской природы, вспомнить сцены из советских фильмов, снимавшихся в этих удивительно живописных местах, оценить, насколько реально было существование Трувора, увидеть знаменитый крест и даже поставить свечи за здравие родных в одном из самых крохотных храмов России, приписанном, кстати, к Псково-Печерскому монастырю, последнему оплоту православия! Нам всё очень понравилось, слушали, затаив дыхание, все два с лишним часа. Были с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный и весёлый человек. С ней

Е Елена Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!

А Анастасия Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске читать дальше за увлекательный рассказ об этих местах. Больше всего понравилось что экскурсия не была перегружена датами и событиями. Мы много узнали о жизни и быте Изборска и полюбовались великолепной природой. Потрясающие впечатления. Были до этого зимой на автобусной экскурсии Псков-Изборск-Печоры. И больше всего захотелось вернуться именно в Изборск. Спасибо Данилу

Э Элеонора Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Однозначно рекомендую! Очень интересно!

Ю Юрий Обзорная экскурсия по Старому Изборску Замечательно провели время, в компании интересного и образованного экскурсовода. Узнали много интересных фактов.

Все было очень вежливо, профессионально и пунктуально!

За что Наталье огромная благодарность! Рекомендую всем!

н наталья Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Огромное спасибо Алёне за прекрасную экскурсию. Нашей семье Кирпичевых очень понравилось. Интересно, позитивно, информативно и весело. С удовольствием рекомендуем Гида.

С Светлана Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Благодаря Даниле мы познакомились с историей и современной жизнью Изборска, посмотрели Труворово городище и Словенские ключи, полюбовались прекрасными видами. Экскурсия была насыщенной и живой, Данил вел диалог, а не просто рассказывал. Нам очень понравилось! Благодарим за великолепную экскурсию!

Д Дмитрий Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!

Д Дмитрий Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Очень интересная экскурсия и маршрут.

О Ольга Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске Прекрасный! Надеемся еще увидимся и послушаем замечательную экскурсию