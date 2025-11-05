Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Изборска

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Изборске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Пешая
2 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
«Но при необходимости к основным достопримечательностям можно подъезжать на машине гида (бесплатно в пределах Изборска) — пожалуйста, сообщите о такой необходимости заранее»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7867 ₽ за всё до 6 чел.
Псков и Изборск
Пешая
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков и Изборск
Начало: По договоренности
«Погуляем по историческому центру Пскова — Кремлю и увидите главные достопримечательности в центре Пскова»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Изборску
Приветствуем всех путешественников! Устали от суеты? Посетите Старый Изборск, его крепость и музейный квартал. Откройте для себя новые грани истории
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
24 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Получили большое удовольствие от экскурсии.
  • Е
    Елена
    28 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))

    Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась и взрослым и подросткам!
    Уже хочется приехать сюда снова!
    Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))
  • Ю
    Юлия
    25 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Спасибо огромное Данилу за проведённое с нами время и погружение в историю Изборска. Мы получили колосальное удовольствие от самого Изборска и от исторических фактов, которые узнали от нашего гида.
  • С
    Сергей
    19 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Выражаем слова благодарности Даниле за увлекательнейшее путешествие по старинному городу Изборску, наполненному духом Древней Руси, за его очень интересный рассказ
    читать дальше

    о нелегкой жизни наших предков, наполненной мужеством и отвагой при защите передовых рубежей нашей Родины. Очень грамотный, эрудированный и обаятельный организатор, уважающий исторические ценности нашего государства, коммуникабельный и общительный. Своими рассказами умеет увлечь слушателей так, что как будто на яву ощущаешь себя в то, очень непростое и тревожное время. Желаем Вам, Данил, удачи и дальнейших творческих успехов на этом благородном и очень важном поприще. Вы молодец!

  • Г
    Галина
    12 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Данил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл много исторических фактов. Экскурсия была очень интересная и познавательная
    Данил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл многоДанил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл многоДанил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл многоДанил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл много
  • М
    Мария
    5 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Нас было трое, в том числе ребенок 11 лет, который не выпускает телефон из рук. Интересно было всем! Комфортный маршрут, доброжелательная атмосфера, прекрасные виды.
  • Е
    Елена
    5 сентября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Нам всё очень понравилось! Изборск прекрасен! Формат индивидуалной экскурсии, когда можно задать вопрос прямо во время рассказа и никто никуда не торопится, это очень приятно! Спасибо, Данил!
    Нам всё очень понравилось! Изборск прекрасен! Формат индивидуалной экскурсии, когда можно задать вопрос прямо во время
  • Е
    Егор
    4 сентября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прошлись с Данилой по окрестностям Изборска и нам очень понравилось. Приятный рассказчик и человек. Время пролетело незаметно даже для самого гида, так как мы даже немного превысили регламент в увлекательном разговоре.
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Были с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный и весёлый человек. С ней
    читать дальше

    было легко и приятно общаться. Прекрасный круговой маршрут вокруг древней крепости, в который встроено посещение Словенских ключей, Городищенского озера, древнего Труворова городища и маленькой уютной церкви Николая Чудотворца. За время, проведенное с Алёной, мы узнали очень много нового об истории одного из древнейших городов (сейчас деревушка) Древней Руси, а также успели насладиться прохладой святых ключей, полюбоваться прекрасными лебедями, забраться на стену Изборской крепости, спуститься с подземелье, оценить стратегические хитрости древних славян, восхититься красотой русской природы, вспомнить сцены из советских фильмов, снимавшихся в этих удивительно живописных местах, оценить, насколько реально было существование Трувора, увидеть знаменитый крест и даже поставить свечи за здравие родных в одном из самых крохотных храмов России, приписанном, кстати, к Псково-Печерскому монастырю, последнему оплоту православия! Нам всё очень понравилось, слушали, затаив дыхание, все два с лишним часа.

    Были с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный иБыли с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный иБыли с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный и
  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!
    Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!
  • А
    Анастасия
    25 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Потрясающие впечатления. Были до этого зимой на автобусной экскурсии Псков-Изборск-Печоры. И больше всего захотелось вернуться именно в Изборск. Спасибо Данилу
    читать дальше

    за увлекательный рассказ об этих местах. Больше всего понравилось что экскурсия не была перегружена датами и событиями. Мы много узнали о жизни и быте Изборска и полюбовались великолепной природой.

  • Э
    Элеонора
    19 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Однозначно рекомендую! Очень интересно!
  • Ю
    Юрий
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Старому Изборску
    Замечательно провели время, в компании интересного и образованного экскурсовода. Узнали много интересных фактов.
    Все было очень вежливо, профессионально и пунктуально!
    За что Наталье огромная благодарность! Рекомендую всем!
  • н
    наталья
    12 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Огромное спасибо Алёне за прекрасную экскурсию. Нашей семье Кирпичевых очень понравилось. Интересно, позитивно, информативно и весело. С удовольствием рекомендуем Гида.
    Огромное спасибо Алёне за прекрасную экскурсию. Нашей семье Кирпичевых очень понравилось. Интересно, позитивно, информативно и весело
  • С
    Светлана
    7 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Благодаря Даниле мы познакомились с историей и современной жизнью Изборска, посмотрели Труворово городище и Словенские ключи, полюбовались прекрасными видами. Экскурсия была насыщенной и живой, Данил вел диалог, а не просто рассказывал. Нам очень понравилось! Благодарим за великолепную экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!
    Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Очень интересная экскурсия и маршрут.
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасный! Надеемся еще увидимся и послушаем замечательную экскурсию
  • Н
    Наталья
    28 июля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасная экскурсия по Изборску с профессионалом, разбирающимся в истории, археологии и умеющим увлечь слушающих взрослых и детей и вести диалог так, чтобы все стали исследователями! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
  2. Псков и Изборск
  3. Обзорная экскурсия по Старому Изборску
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в ноябре 2025
Сейчас в Изборске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Изборска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Изборске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025