1 день

Знакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова

12:20 Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы.



Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.

В ходе экскурсии вам расскажут про историю возникновения и развития города с XVIII века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.

Основные объекты: Свято-Михайловский собор, плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, площадь оружейников и др.

Экскурсия в этнографический музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».

Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.

В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть- летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.



Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – перепечами (корзинка из теста с начинкой), табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.

Дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).

Удмуртский суп и каша.



Возвращение в Ижевск.

Интерактивная экскурсия в музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова.

Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.

Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.

Посещение тира за доп. плату.

Посещение сувенирной лавки.