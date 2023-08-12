Гостеприимная Удмуртия

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В этом туре вас ждут увлекательные выходные в Удмуртии. Вы попробуете местную кухню, погуляете по Ижевску и Воткинску, съездите в музей-усадьбу П. И. Чайковского и увидите знаменитые мотоциклы «Иж».
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Ближайшие даты:
12
авг

Что вас ожидает:

Местный колорит
Местный колорит
Познакомитесь с культурой и бытом удмуртского народа
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуете перепечи, табани и ароматную настойку «посятем»
Оружейная столица России
Оружейная столица России
Отправитесь на интерактивную экскурсию в музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова

12:20 Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы.

Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.

В ходе экскурсии вам расскажут про историю возникновения и развития города с XVIII века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.

Основные объекты: Свято-Михайловский собор, плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, площадь оружейников и др.

Экскурсия в этнографический музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».

Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.

В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть- летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.

Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – перепечами (корзинка из теста с начинкой), табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.

Дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).

Удмуртский суп и каша.

Возвращение в Ижевск.

Интерактивная экскурсия в музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова.

Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.

Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.

Посещение тира за доп. плату.

Посещение сувенирной лавки.

Знакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова
2 день

Выставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в Ижевск

Завтрак в отеле по системе «шведский стол».

Экскурсия на выставку «Ижевские мотоциклы».

На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск».

Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.

На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.

Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км.) с путевой информацией.

Посещение мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П. И. Чайковского».

Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.

Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.

Ориентировочное окончание программы в 16.30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

  • за взрослого: 12 900 руб.;
  • за ребенка (до 17 лет включительно): 12 500 руб.

Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница АМАКС «Центральная» 3

1 ночь

Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.

Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.

Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка)

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Питание по программе (угощение в Лудорвае, завтрак и обед во второй день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе входные и экскурсионные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
  • Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
  • Питание (обед и ужин в первый день, ужин во второй день)
  • Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.
  • Тир в музее Калашникова
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли будет пострелять в тире?

Тир за доп. плату.

В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время т. к. там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.

Как организована встреча в первый день?

Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.

Будет ли трансфер в аэропорт?

Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.

Где можно оставить вещи во второй день тура?

Можно взять в автобусе с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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