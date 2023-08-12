авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Ижевском. «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова
12:20 Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.
В ходе экскурсии вам расскажут про историю возникновения и развития города с XVIII века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.
Основные объекты: Свято-Михайловский собор, плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, площадь оружейников и др.
Экскурсия в этнографический музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».
Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.
В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть- летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.
Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – перепечами (корзинка из теста с начинкой), табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.
Дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).
Удмуртский суп и каша.
Возвращение в Ижевск.
Интерактивная экскурсия в музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова.
Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.
Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.
Посещение тира за доп. плату.
Посещение сувенирной лавки.
Выставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в Ижевск
Завтрак в отеле по системе «шведский стол».
Экскурсия на выставку «Ижевские мотоциклы».
На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск».
Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.
На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.
Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км.) с путевой информацией.
Посещение мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П. И. Чайковского».
Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.
Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.
Ориентировочное окончание программы в 16.30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
- за взрослого: 12 900 руб.;
- за ребенка (до 17 лет включительно): 12 500 руб.
Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница АМАКС «Центральная» 3
Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.
Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.
Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание по программе (угощение в Лудорвае, завтрак и обед во второй день)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе входные и экскурсионные билеты по программе
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
- Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
- Питание (обед и ужин в первый день, ужин во второй день)
- Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.
- Тир в музее Калашникова
- Сувениры, личные расходы
- Место начала и завершения?
- Удмуртская Республика, Ижевск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли будет пострелять в тире?
Тир за доп. плату.
В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время т. к. там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.
- Как организована встреча в первый день?
Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.
- Будет ли трансфер в аэропорт?
Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.
- Где можно оставить вещи во второй день тура?
Можно взять в автобусе с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.