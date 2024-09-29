Вас ждут прогулки по городам республики, поездки в интересные деревни
Программа тура по дням
Знакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник Лудорвай
11:50 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (указано местное время).
Торжественная встреча на перроне ж/д вокзала (контакты гидов указаны в ваучере).
12:30-13:30 Обед в ресторане города.
Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.
13:30-15:00 Обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии.
15:00-19:00 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.
В программе:
- обряд гостеприимства удмуртов;
- экскурсия по территории, знакомство с 117-летней Мельницей — символом музея-заповедника;
- встреча в Усадьбе южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;
- мастер-класс по приготовлению традиционных пельменей;
- веселые тосты, интересные истории.
19:00 Размещение в гостинице — отеле международного уровня в самом сердце Ижевска.
Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: Центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтам под музыку гениального Чайковского — нашего земляка.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Гастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-класс
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00-10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от Ижевска).
Наш гастрономический тур в Сарапул — настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!
На званом обеде в Сарапуле вы почувствуете себя долгожданным и желанным гостем! Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!
10:00-12:45 Чаепитие в Купеческой чайной на даче головы Сарапула Павла Андреевича Башенина.
Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, бисквитное печенье, варенье.
Экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина».
Экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города.
Прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Большую Каму.
13:00-15:00 Званый купеческий обед в ресторане г. Сарапула со сменой 5 блюд обновленного меню по восстановленным рецептам 19 века:
- «Собака» (горячий форшмак из говядины с сельдью, гарнировка сметаной и соленым огурцом);
- пирог заливной с квашеной капустой и рыбой;
- суп-«паштет» с курицей, мясными тефтелями и полбой;
- котлета из щуки, томленая в овощном бульоне, с опаренным хреном, картофелем и «битыми» огурцами;
- блинчик Сюзетт, фламбе, с пломбиром;
- 3 вида алкогольных настоек — тыква, банан, лимон.
Встреча с хозяйкой ресторана, мастер-класс от шеф-повара и тосты «за любовь и разведку» — в подарок!
15:00 Трансфер в г. Ижевск (50 км).
С 16:00 свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).
10:00-15:00 Туристический комплекс «Варяжская дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с комплексом, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на 9-ый Фестиваль исторических реконструкций, проходящий тут каждый год.
Театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».
С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.
Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.
Прогулка по набережной.
Фото на память в сквере Высоцкого.
16:00-17:00 Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт г. Ижевска.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Cosmos Izhevsk» 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|28 000
|31 500
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4
Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.
К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
- Трансферы аэропорт/вокзал - отель и обратно
- Питание, указанное в программе (завтраки, обеды, ужины)
- Все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа, входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Как организована встреча в первый день?
Встречи организованы:
- в аэропорту г. Ижевска. Время встречи ориентировочно: 10:00-12:00;
- на железнодорожном вокзале г. Ижевска (адрес – г. Ижевск, ул. Дружбы, 16). Время встречи ориентировочно: 11:30-12:00.
Накануне тура организаторы создают общий чат в WhatsApp на период поездки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо гидам Юлии и Марии! Рассказывали очень интересно.
Высокая клиентоориентированность: пожелания туристов учитывались, проблемы решались оперативно.
Мы посетили все места и попробовали все блюда, заявленные в программе.
Организовано хорошо. Отдельно хотелось отметить работу гидов Юлии и Марии.
Открыла для себя чудесный регион нашей страны.