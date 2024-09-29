3 день

«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).

10:00-15:00 Туристический комплекс «Варяжская дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с комплексом, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на 9-ый Фестиваль исторических реконструкций, проходящий тут каждый год.

Театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».

С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.

Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.

Прогулка по набережной.

Фото на память в сквере Высоцкого.

16:00-17:00 Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт г. Ижевска.

Окончание экскурсионной программы.