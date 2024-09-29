Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа

Окунитесь в три вкусных дня с многочисленными мастер-классами и дегустациями, душевными тостами и увлекательным погружением в историю и культуру самобытной Удмуртии.

Вас ждут прогулки по городам республики, поездки в интересные деревни
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и поселения, а также знакомство с радушными жителями и кухней родникового края. Тур — обладатель Гран-при Всероссийской премии "Маршрут года 2020" в номинации “Лучший железнодорожный тур”.Заезд 6 июля предполагает участие в мероприятиях Международного фестиваля искусств «На Родине П. И. Чайковского».Заезд 3 августа — посещение 10-го Фестиваля исторических реконструкций «Русь Дружинная».С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/udmurtiya/vkusno-edem-udmurtiya-ugoshchaet-255101

5
2 отзыва
Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа
Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа
Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник Лудорвай

11:50 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (указано местное время).

Торжественная встреча на перроне ж/д вокзала (контакты гидов указаны в ваучере).

12:30-13:30 Обед в ресторане города.

Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.

13:30-15:00 Обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии.

15:00-19:00 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.

В программе:

  • обряд гостеприимства удмуртов;
  • экскурсия по территории, знакомство с 117-летней Мельницей — символом музея-заповедника;
  • встреча в Усадьбе южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;
  • мастер-класс по приготовлению традиционных пельменей;
  • веселые тосты, интересные истории.

19:00 Размещение в гостинице — отеле международного уровня в самом сердце Ижевска.

Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: Центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтам под музыку гениального Чайковского — нашего земляка.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

Знакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник ЛудорвайЗнакомство с Ижевском, гастрономическая экскурсия в музей-заповедник Лудорвай
2 день

Гастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-класс

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00-10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от Ижевска).

Наш гастрономический тур в Сарапул — настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!

На званом обеде в Сарапуле вы почувствуете себя долгожданным и желанным гостем! Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!

10:00-12:45 Чаепитие в Купеческой чайной на даче головы Сарапула Павла Андреевича Башенина.

Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, бисквитное печенье, варенье.

Экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина».

Экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города.

Прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Большую Каму.

13:00-15:00 Званый купеческий обед в ресторане г. Сарапула со сменой 5 блюд обновленного меню по восстановленным рецептам 19 века:

  • «Собака» (горячий форшмак из говядины с сельдью, гарнировка сметаной и соленым огурцом);
  • пирог заливной с квашеной капустой и рыбой;
  • суп-«паштет» с курицей, мясными тефтелями и полбой;
  • котлета из щуки, томленая в овощном бульоне, с опаренным хреном, картофелем и «битыми» огурцами;
  • блинчик Сюзетт, фламбе, с пломбиром;
  • 3 вида алкогольных настоек — тыква, банан, лимон.

Встреча с хозяйкой ресторана, мастер-класс от шеф-повара и тосты «за любовь и разведку» — в подарок!

15:00 Трансфер в г. Ижевск (50 км).

С 16:00 свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

Гастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-классГастрономический тур в Сарапул, экскурсии и мастер-класс
3 день

«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).

10:00-15:00 Туристический комплекс «Варяжская дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с комплексом, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на 9-ый Фестиваль исторических реконструкций, проходящий тут каждый год.

Театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».

С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.

Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.

Прогулка по набережной.

Фото на память в сквере Высоцкого.

16:00-17:00 Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт г. Ижевска.

Окончание экскурсионной программы.

«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Cosmos Izhevsk» 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
28 00031 500

Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

2 ночи

Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.

К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
  • Трансферы аэропорт/вокзал - отель и обратно
  • Питание, указанное в программе (завтраки, обеды, ужины)
  • Все дегустации и мастер-классы
  • Экскурсионная программа, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Как организована встреча в первый день?

Встречи организованы:

  • в аэропорту г. Ижевска. Время встречи ориентировочно: 10:00-12:00;
  • на железнодорожном вокзале г. Ижевска (адрес – г. Ижевск, ул. Дружбы, 16). Время встречи ориентировочно: 11:30-12:00.

Накануне тура организаторы создают общий чат в WhatsApp на период поездки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
29 сен 2024
Тур организован хорошо.
Огромное спасибо гидам Юлии и Марии! Рассказывали очень интересно.
Высокая клиентоориентированность: пожелания туристов учитывались, проблемы решались оперативно.
Мы посетили все места и попробовали все блюда, заявленные в программе.
Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.Тур организован хорошо.
Д
29 сен 2024
Брала тур "Вкусно едем. Удмуртия угощает. " на 3 дня.
Организовано хорошо. Отдельно хотелось отметить работу гидов Юлии и Марии.
Открыла для себя чудесный регион нашей страны.
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