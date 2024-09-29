4 день

Самобытная деревня, обед у местных жителей с мастер-классом и студия удмуртского платья

08:00-09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля, освобождение номеров.

09:50 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в Малопургинский район (40 км).

11:00 Деревня Баграш-Бигра.

Именно здесь — в сердце самого удмуртского района, по соседству с Ижевском и Сарапулом, живут удивительно щедрые и открытые люди, готовые рассказать вам о традициях гостеприимства.

Поехать в гости к целой деревне? Это реально.

Мы узнаем, что такое "воршуд","боляки" и поучаствуем в обряде приема гостей.

Побываем в новой достопримечательности региона — Даур Шыкыс (Сундук времени) — так называют местные жители дом-красавец, вместивший в себя Музей родов Баграш-Бигры, макет действующей мельницы, Туристский информационный центр Малопургинского района и целый ворох легенд, преданий и вкусных историй.

Познакомимся с главой деревни и увидим родовой тотем — оберег деревни.

12:00 Трансфер в Малую Пургу.

Именно здесь находится колыбель южных удмуртов. Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых:

хозяйка, как и принято, у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;

хозяин с красавцем-конем и историями удмуртского народа;

гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни – табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев;

кулинарный мастер-класс по приготовлению удмуртского национального блюда.

14:00-16:00Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основательницей студии удмуртского платья «Дэрем».

Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.

16:00-17:00 Трансфер на ж/д вокзал или аэропорт г. Ижевска.

Окончание экскурсионной программы.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.