1 день

Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»

Первое свидание с Удмуртией обещает перерасти в головокружительный роман, где главными героями станут наши гости, Удмуртия во всем разнообразии впечатлений и… яркие фото на память.

11:50 Прибытие туристов в г. Ижевск.

Участников тура на перроне ж/д вокзала встречают с табличкой «Влюбиться в Удмуртию».

Первые впечатления ждут вас уже в первые минуты: национальное угощение — горячие перепечи, как первый поцелуй для каждого участника тура и традиционные удмуртские песни и танцы в исполнении образцового коллектива «Чебеляй».

Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.

12:30 Обед с удмуртским акцентом в ресторане «Концепт».

Меню обеда: салат удмуртский с золотым яйцом, телятина по-можгински, кожыпог (сырно-нутовые шарики), травяной чай «удмуртский сбор».

13:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии.

Именно здесь 64 года жил и работал знаменитый оружейник Михаил Калашников (создавал легендарный АК-47), здесь находятся самый большой рукотворный водоем в Европе и один из самых больших и красивых в Поволжье храмов — Михаило-Архангельский собор, который местные жители называют «пряничным» за его своеобразные архитектурные элементы.

А с эспланады Центральной площади открывается ошеломительный вид на уходящие в горизонт бесконечные просторы воды и неба.

15:00 Гастрономическая экскурсия в «Лудорвай» — живописный архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом в 4 км от Ижевска.

Здесь, в окружении деревянных усадеб и стоящей на большой поляне 110-летней ветряной мельницы, гости смогут погрузиться в подлинную культуру и быт удмуртского народа 19-20 веков.

Хозяйки «Лудорвая», позванивая монисто, напевая старинные песни, встретят каждого гостя с радушием и сердечностью и угостят самыми главными блюдами удмуртской кухни.

Вы попробуете перепечи (открытые ватрушки) из дровяной печи, табани (пышные лепешки) с традиционным соусом «зырет» и настоящую удмуртскую кумышку «посятэм».

19:00 Размещение в гостинице — отеле международного уровня в самом сердце Ижевска.

Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: Центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтам под музыку гениального Чайковского — нашего земляка.

С 19:00 свободное время для свиданий и романтичных приключений в Ижевске.