Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа

Влюбиться в Удмуртию
Это путешествие позволит Вам погрузиться в историю и культуру гостеприимного родникового края.

Вас ждут дегустации национальных блюд, увлекательные мастер-классы, новые знакомства и, конечно же, яркие выходные! Каждый, кто уже стал частью этого путешествия, навсегда влюбляется в наш край!
5
1 отзыв
Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»

Первое свидание с Удмуртией обещает перерасти в головокружительный роман, где главными героями станут наши гости, Удмуртия во всем разнообразии впечатлений и… яркие фото на память.

11:50 Прибытие туристов в г. Ижевск.

Участников тура на перроне ж/д вокзала встречают с табличкой «Влюбиться в Удмуртию».

Первые впечатления ждут вас уже в первые минуты: национальное угощение — горячие перепечи, как первый поцелуй для каждого участника тура и традиционные удмуртские песни и танцы в исполнении образцового коллектива «Чебеляй».

Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.

12:30 Обед с удмуртским акцентом в ресторане «Концепт».

Меню обеда: салат удмуртский с золотым яйцом, телятина по-можгински, кожыпог (сырно-нутовые шарики), травяной чай «удмуртский сбор».

13:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии.

Именно здесь 64 года жил и работал знаменитый оружейник Михаил Калашников (создавал легендарный АК-47), здесь находятся самый большой рукотворный водоем в Европе и один из самых больших и красивых в Поволжье храмов — Михаило-Архангельский собор, который местные жители называют «пряничным» за его своеобразные архитектурные элементы.

А с эспланады Центральной площади открывается ошеломительный вид на уходящие в горизонт бесконечные просторы воды и неба.

15:00 Гастрономическая экскурсия в «Лудорвай» — живописный архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом в 4 км от Ижевска.

Здесь, в окружении деревянных усадеб и стоящей на большой поляне 110-летней ветряной мельницы, гости смогут погрузиться в подлинную культуру и быт удмуртского народа 19-20 веков.

Хозяйки «Лудорвая», позванивая монисто, напевая старинные песни, встретят каждого гостя с радушием и сердечностью и угостят самыми главными блюдами удмуртской кухни.

Вы попробуете перепечи (открытые ватрушки) из дровяной печи, табани (пышные лепешки) с традиционным соусом «зырет» и настоящую удмуртскую кумышку «посятэм».

19:00 Размещение в гостинице — отеле международного уровня в самом сердце Ижевска.

Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: Центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтам под музыку гениального Чайковского — нашего земляка.

С 19:00 свободное время для свиданий и романтичных приключений в Ижевске.

Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»
2 день

Мелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. Чайковского

Удмуртия – родина Петра Ильича Чайковского, самого исполняемого в мире композитора. Именно здесь он почувствовал страсть к музыке, научился играть на рояле и написал свои первые мелодии — и все это за первые 8 лет жизни в доме с мезонином на берегу Воткинского пруда.

Здесь, в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского, и сейчас бережно сохранена атмосфера дворянской усадьбы середины 19 века — с многочисленными постройками и тенистым липовым садом.

Путешествие сюда — это настоящая машина времени. Экскурсии здесь — театрализованные, артистические, позволяющие хорошо узнать и семью Чайковских, и то время.

07:00-09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в отеле ресторана «Космос Ижевск /Cosmos Izhevsk 4*», освобождение номеров.

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевск) — на родину Петра Ильича Чайковского.

10:00 Экскурсия в туристический военно-исторический комплекс «Варяжская дружина», который основали и развивают супруги Николай и Ольга Сергеевы.

Здесь царит дух эпохи Средних веков. Неслучайно именно в «Варяжской дружине», у ее неприступных стен, каждый год проходит масштабный всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Русь дружинная».

Здесь вы познакомитесь с обычаями и традициями Средневековья и попробуете традиционные русские блюда, которые сейчас уже почти позабыты.

12:00 Посещение Музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского и театрализованная экскурсия.

С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.

13:00 Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.

14:00 Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.

Фотосессия на память в сквере Высоцкого.

Обзорная экскурсия по городу.

15:00-16:00 Трансфер в г. Ижевск (60 км).

Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт г. Ижевска.

Окончание экскурсионной программы.

Внимание! Заезд 6 июля предполагает участие туристов в мероприятиях Международного Фестиваля Искусств «На Родине П. И. Чайковского».

Заезд 3 августа — посещение 10-го Фестиваля исторических реконструкций «Русь Дружинная».

Мелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. ЧайковскогоМелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. Чайковского

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Cosmos Izhevsk” 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
14 00016 500

Подселение недоступно.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

1 ночь

Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.

К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
  • Трансферы аэропорт/вокзал - отель и обратно
  • Питание по программе (завтраки, обеды)
  • Все дегустации и мастер-классы
  • Экскурсионная программа, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Страховка
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Как организована встреча в первый день?

Встречаем:

  • в аэропорту г. Ижевска. Время встречи ориентировочно: 10:00-12:00;
  • на железнодорожном вокзале г. Ижевска (адрес – г. Ижевск, ул. Дружбы, 16). Время встречи ориентировочно: 11:30-12:00.

Накануне тура организаторы создают общий чат в WhatsApp на период поездки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
29 сен 2024
Брала тур "Вкусно едем. Удмуртия угощает. " на 3 дня.
Организовано хорошо. Отдельно хотелось отметить работу гидов Юлии и Марии.
Открыла для себя чудесный регион нашей страны.
Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.

Тур входит в следующие категории Ижевска

Похожие туры из Ижевска

Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
3 янв в 10:00
31 500 за человека
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
3 янв в 10:00
43 500 за человека
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Расширенная программа
На автобусе
1 отзыв
5 дней
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Расширенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
3 янв в 10:00
55 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ижевске
Все туры из Ижевска
ХорошоТам