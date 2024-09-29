Вас ждут дегустации национальных блюд, увлекательные мастер-классы, новые знакомства и, конечно же, яркие выходные! Каждый, кто уже стал частью этого путешествия, навсегда влюбляется в наш край!
Программа тура по дням
Первое свидание: город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»
Первое свидание с Удмуртией обещает перерасти в головокружительный роман, где главными героями станут наши гости, Удмуртия во всем разнообразии впечатлений и… яркие фото на память.
11:50 Прибытие туристов в г. Ижевск.
Участников тура на перроне ж/д вокзала встречают с табличкой «Влюбиться в Удмуртию».
Первые впечатления ждут вас уже в первые минуты: национальное угощение — горячие перепечи, как первый поцелуй для каждого участника тура и традиционные удмуртские песни и танцы в исполнении образцового коллектива «Чебеляй».
Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.
12:30 Обед с удмуртским акцентом в ресторане «Концепт».
Меню обеда: салат удмуртский с золотым яйцом, телятина по-можгински, кожыпог (сырно-нутовые шарики), травяной чай «удмуртский сбор».
13:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии.
Именно здесь 64 года жил и работал знаменитый оружейник Михаил Калашников (создавал легендарный АК-47), здесь находятся самый большой рукотворный водоем в Европе и один из самых больших и красивых в Поволжье храмов — Михаило-Архангельский собор, который местные жители называют «пряничным» за его своеобразные архитектурные элементы.
А с эспланады Центральной площади открывается ошеломительный вид на уходящие в горизонт бесконечные просторы воды и неба.
15:00 Гастрономическая экскурсия в «Лудорвай» — живописный архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом в 4 км от Ижевска.
Здесь, в окружении деревянных усадеб и стоящей на большой поляне 110-летней ветряной мельницы, гости смогут погрузиться в подлинную культуру и быт удмуртского народа 19-20 веков.
Хозяйки «Лудорвая», позванивая монисто, напевая старинные песни, встретят каждого гостя с радушием и сердечностью и угостят самыми главными блюдами удмуртской кухни.
Вы попробуете перепечи (открытые ватрушки) из дровяной печи, табани (пышные лепешки) с традиционным соусом «зырет» и настоящую удмуртскую кумышку «посятэм».
19:00 Размещение в гостинице — отеле международного уровня в самом сердце Ижевска.
Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: Центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтам под музыку гениального Чайковского — нашего земляка.
С 19:00 свободное время для свиданий и романтичных приключений в Ижевске.
Мелодия любви: город Воткинск и музей-усадьба П.И. Чайковского
Удмуртия – родина Петра Ильича Чайковского, самого исполняемого в мире композитора. Именно здесь он почувствовал страсть к музыке, научился играть на рояле и написал свои первые мелодии — и все это за первые 8 лет жизни в доме с мезонином на берегу Воткинского пруда.
Здесь, в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского, и сейчас бережно сохранена атмосфера дворянской усадьбы середины 19 века — с многочисленными постройками и тенистым липовым садом.
Путешествие сюда — это настоящая машина времени. Экскурсии здесь — театрализованные, артистические, позволяющие хорошо узнать и семью Чайковских, и то время.
07:00-09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в отеле ресторана «Космос Ижевск /Cosmos Izhevsk 4*», освобождение номеров.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевск) — на родину Петра Ильича Чайковского.
10:00 Экскурсия в туристический военно-исторический комплекс «Варяжская дружина», который основали и развивают супруги Николай и Ольга Сергеевы.
Здесь царит дух эпохи Средних веков. Неслучайно именно в «Варяжской дружине», у ее неприступных стен, каждый год проходит масштабный всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Русь дружинная».
Здесь вы познакомитесь с обычаями и традициями Средневековья и попробуете традиционные русские блюда, которые сейчас уже почти позабыты.
12:00 Посещение Музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского и театрализованная экскурсия.
С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.
13:00 Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.
14:00 Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.
Фотосессия на память в сквере Высоцкого.
Обзорная экскурсия по городу.
15:00-16:00 Трансфер в г. Ижевск (60 км).
Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт г. Ижевска.
Окончание экскурсионной программы.
Внимание! Заезд 6 июля предполагает участие туристов в мероприятиях Международного Фестиваля Искусств «На Родине П. И. Чайковского».
Заезд 3 августа — посещение 10-го Фестиваля исторических реконструкций «Русь Дружинная».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Cosmos Izhevsk” 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|14 000
|16 500
Подселение недоступно.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4
Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.
К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
- Трансферы аэропорт/вокзал - отель и обратно
- Питание по программе (завтраки, обеды)
- Все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа, входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Как организована встреча в первый день?
Встречаем:
- в аэропорту г. Ижевска. Время встречи ориентировочно: 10:00-12:00;
- на железнодорожном вокзале г. Ижевска (адрес – г. Ижевск, ул. Дружбы, 16). Время встречи ориентировочно: 11:30-12:00.
Накануне тура организаторы создают общий чат в WhatsApp на период поездки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано хорошо. Отдельно хотелось отметить работу гидов Юлии и Марии.
Открыла для себя чудесный регион нашей страны.