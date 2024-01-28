Императорский маршрут
Давайте отправимся в увлекательное путешествие по следам императоров, прокладывая свой маршрут по старинным дорогам XIX века в Ижевске и посетим Глазов, где в каждом уголке раскроем перед вами страницы его уникальной истории.
Ближайшие даты:
28
янв
янв
30
янв
янв
4
фев
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7
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9
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает: Мы проедем по маршруту императоров, которые посещали Ижевск в XIX веке, побываем в знаковых местах, познакомимся с историей и жизнью Сибирского тракта, посетим этапную избу на южной ветке тракта, где содержали заключённых во время этапирования, у вас будет возможность не только найти надписи, выцарапанные на стенах заключёнными, но и даже примерить арестантскую робу и кандалы. Следующим нашим пунктом будет Глазов, стоящий на северной ветке, где мы познакомимся со страницами его истории. Увидим дом, в котором останавливался цесаревич Александр II, прогуляемся по Привокзальной площади и Свободы, улице Кирова с купеческими домами, Горсаду и Театральному парку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Ижевск-Глазов-Ижевск
- Экскурсия по маршруту
- Что не входит
- Посещение этапной избы и экскурсия оплачивается отдельно в кассу музея
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах ИжевскаЗавершение: По вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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