Описание

Что вас ожидает: Мы проедем по маршруту императоров, которые посещали Ижевск в XIX веке, побываем в знаковых местах, познакомимся с историей и жизнью Сибирского тракта, посетим этапную избу на южной ветке тракта, где содержали заключённых во время этапирования, у вас будет возможность не только найти надписи, выцарапанные на стенах заключёнными, но и даже примерить арестантскую робу и кандалы. Следующим нашим пунктом будет Глазов, стоящий на северной ветке, где мы познакомимся со страницами его истории. Увидим дом, в котором останавливался цесаревич Александр II, прогуляемся по Привокзальной площади и Свободы, улице Кирова с купеческими домами, Горсаду и Театральному парку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.