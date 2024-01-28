Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Индивидуальная экскурсия в Ижевске

Императорский маршрут

Давайте отправимся в увлекательное путешествие по следам императоров, прокладывая свой маршрут по старинным дорогам XIX века в Ижевске и посетим Глазов, где в каждом уголке раскроем перед вами страницы его уникальной истории.
Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Ближайшие даты:
28
янв
30
янв
4
фев
6
фев
7
фев
9
фев
13
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает: Мы проедем по маршруту императоров, которые посещали Ижевск в XIX веке, побываем в знаковых местах, познакомимся с историей и жизнью Сибирского тракта, посетим этапную избу на южной ветке тракта, где содержали заключённых во время этапирования, у вас будет возможность не только найти надписи, выцарапанные на стенах заключёнными, но и даже примерить арестантскую робу и кандалы. Следующим нашим пунктом будет Глазов, стоящий на северной ветке, где мы познакомимся со страницами его истории. Увидим дом, в котором останавливался цесаревич Александр II, прогуляемся по Привокзальной площади и Свободы, улице Кирова с купеческими домами, Горсаду и Театральному парку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Ижевск-Глазов-Ижевск
  • Экскурсия по маршруту
Что не входит
  • Посещение этапной избы и экскурсия оплачивается отдельно в кассу музея
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах Ижевска
Завершение: По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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