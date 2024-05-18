1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сарапул-город, который хотел стать столицей
Сарапул очарует своей купеческой архитектурой и знаменитым скрипом сапогов. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте о славных традициях купечества
Начало: Заеду по адресу
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
7 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На Родину Петра Ильича Чайковского: индивидуальная экскурсия в Ижевске
Воткинск - родина Петра Чайковского. Усадьба Чайковских, история металлургии и культурное наследие ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Заеду по адресу
Расписание: Любые дни кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
7 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прикоснись к Удмуртии: экскурсия по Ижевску и музею «Лудорвай»
Погрузитесь в культуру удмуртов, узнайте их мифы и легенды, попробуйте национальные блюда в музее под открытым небом «Лудорвай»
Начало: Заеду по адресу
Расписание: В любое время кроме понедельника
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Ижевска в Елабугу: история и культура
Путешествие в Елабугу из Ижевска - это шанс посетить Чёртово городище и узнать, как начиналась история этого удивительного города
Начало: По вашему адресу в Ижевске
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
13 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Императорский маршрут: из Ижевска в Глазов
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам императоров XIX века. Посетите знаковые места Ижевска и Глазова, узнайте историю Сибирского тракта
Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах Ижевска
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсия18 мая 2024Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
- ССергей17 мая 2024Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
- ООлеся13 мая 2024Посетили Лудорвай и Сарапул, остались довольны! Сергей отличный рассказчик, путешествие было увлекательным.
- ВВера2 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
- ААнна29 апреля 2024Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
- ССветлана27 апреля 2024Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
- ННадежда15 апреля 2024Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
- ССергей2 февраля 2024Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
- ААлексей20 ноября 2023Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
- ААлександр15 сентября 202313 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Ижевска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август