Выездные экскурсии из Ижевска

Найдено 11 экскурсий в категории «Выездные» в Ижевске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Сарапул-город, который хотел стать столицей
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Сарапул-город, который хотел стать столицей
Сарапул очарует своей купеческой архитектурой и знаменитым скрипом сапогов. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте о славных традициях купечества
Начало: Заеду по адресу
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
7 750 за всё до 4 чел.
На Родину Петра Ильича Чайковского
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На Родину Петра Ильича Чайковского: индивидуальная экскурсия в Ижевске
Воткинск - родина Петра Чайковского. Усадьба Чайковских, история металлургии и культурное наследие ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Заеду по адресу
Расписание: Любые дни кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
7 750 за всё до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Прикоснись к Удмуртии: экскурсия по Ижевску и музею «Лудорвай»
Погрузитесь в культуру удмуртов, узнайте их мифы и легенды, попробуйте национальные блюда в музее под открытым небом «Лудорвай»
Начало: Заеду по адресу
Расписание: В любое время кроме понедельника
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Путешествие из Ижевска в Елабугу
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Ижевска в Елабугу: история и культура
Путешествие в Елабугу из Ижевска - это шанс посетить Чёртово городище и узнать, как начиналась история этого удивительного города
Начало: По вашему адресу в Ижевске
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
13 150 за всё до 3 чел.
Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Индивидуальная
9 часов
Императорский маршрут: из Ижевска в Глазов
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам императоров XIX века. Посетите знаковые места Ижевска и Глазова, узнайте историю Сибирского тракта
Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах Ижевска
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асия
    18 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
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    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Прикоснись к Удмуртии
    Посетили Лудорвай и Сарапул, остались довольны! Сергей отличный рассказчик, путешествие было увлекательным.
  • В
    Вера
    2 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
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    Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно

  • Н
    Надежда
    15 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
  • С
    Сергей
    2 февраля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
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    познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно.

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    13 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
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    основных объектов города в сочетании с рассказом. Как всегда Сегрей блистал своими знаниями и смог донести до нас историю этого города, его глубокое и недавнее прошлое. Эта экскурсия, как и предыдущая в Сарапул, нам очень понравилась. Мы искренне благодарны Сергею за то, что он их провёл на столь высоком уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Выездные»

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  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Выездные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 4 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Ижевска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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