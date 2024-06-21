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в том числе об известных его жителях, таких как семья Шишкиных (отец глава города и его сын Иван будущий известный художник), жили в этом городе выдающийся русский психиатор В. Бехтерев и кавалерист-девица Надежда Дурова, правда и печаль здесь тоже имеется, это известная поэтесса М. Цветаева - которая прожила здесь в эвакуации 10 дней покончила с собой. Очень большой вклад в развитие Елабуга внесли род купцов Стахеевых, освещение, водопровод, епархиальное училище. Еще одна известная личность этих краев это Петр Ушков и его керамическая плитка. Сама Елабуга, находится в Республике Татарстан, и если вы уже бывали в таких местах как Волжские Булгары или Свияжск, то туристическая концепция примерно такая же. Запомнились церкви: - собор Покрова Пресвятой Богородицы; - ⁠кафедральный собор Спаса Нерукотворного образа (в нем больше колокольня на которую можно залезть и увидеть красоту природы, реку Тойма, которая впадает в реку Кама и соседние города Нижнекамск и Набережные Челны. Еще один объект привлек мое внимание - это «Портомойня», которая сломалась не то в 70х, не в 80х годах прошлого столетия, печально. В целом очень познавательная экскурсия с интересными историческими артефактами, большое спасибо Сергей!