Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Ёмко и душевно об Ижевске
Формат знакомства предполагает как переезды на машине, так и небольшие пешие прогулки там, где захочется поближе рассмотреть здания или исторические памятники. Будем следовать такому плану:
прогулку начнем с Монумента Дружбы народов, с этой точки открывается самая красивая панорама Ижевска;
далее попадём на Площадь Оружейников, где я расскажу почему наш город называют оружейной столицей России;
затем мы отправимся к Главному корпусу оружейного завода — это первое в России многоэтажное производственное здание, его интересно обойти и познакомиться с архитектурой;
оттуда поедем в Арсенал, здесь вы узнаете о заводской школе и секретах хранения оружия;
закончим экскурсию самым красивым храмом Удмуртии Михаило-Архангельским кафедральным собором — если вам захочется, обязательно зайдём внутрь полюбоваться его убранством.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Reno Arkana
Дополнительных расходов не предвидится
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Монумента Дружбы народов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Katrin
Добрый день, меня зовут Екатерина! Я гид-историк, живу в Ижевске. Я провожу прогулки, на которых люди отдыхают душой, влюбляются в Ижевск и Удмуртию. Рада делиться своими знаниями с теми, кто хочет открыть для себя историю города и прочувствовать его атмосферу. С 2008 года я провела более 300 экскурсий.