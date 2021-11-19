Добрый день, меня зовут Екатерина! Я гид-историк, живу в Ижевске. Я провожу прогулки, на которых люди отдыхают душой, влюбляются в Ижевск и Удмуртию. Рада делиться своими знаниями с теми, кто хочет открыть для себя историю города и прочувствовать его атмосферу. С 2008 года я провела более 300 экскурсий.