Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску

Комфортное знакомство с главными достопримечательностями столицы Удмуртии

Эта экскурсия идеально подойдёт путешественникам, которые плохо знают Ижевск или прибыли к нам впервые.

Автомобиль позволит охватить все важные и интересные локации за 2.5 часа, а также не беспокоиться о погоде.

Как гид-историк, я поделюсь достоверной информацией о городе, а как местный житель — постараюсь передать частичку любви к родному месту.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ёмко и душевно об Ижевске

Формат знакомства предполагает как переезды на машине, так и небольшие пешие прогулки там, где захочется поближе рассмотреть здания или исторические памятники. Будем следовать такому плану:

  • прогулку начнем с Монумента Дружбы народов, с этой точки открывается самая красивая панорама Ижевска;
  • далее попадём на Площадь Оружейников, где я расскажу почему наш город называют оружейной столицей России;
  • затем мы отправимся к Главному корпусу оружейного завода — это первое в России многоэтажное производственное здание, его интересно обойти и познакомиться с архитектурой;
  • оттуда поедем в Арсенал, здесь вы узнаете о заводской школе и секретах хранения оружия;
  • закончим экскурсию самым красивым храмом Удмуртии Михаило-Архангельским кафедральным собором — если вам захочется, обязательно зайдём внутрь полюбоваться его убранством.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Reno Arkana
  • Дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Монумента Дружбы народов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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