Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Удивительная архитектура Сарапула Вы погрузитесь в жизнь старинного уездного города и рассмотрите архитектуру в стилях модерн, необарокко и эклектика. Я покажу «Дом-торт», «Царь-дом», роскошную дачу городского главы и единственную каменную Пожарную каланчу Удмуртии. А также раскрою, кто такой Павел Башенин, и научу считывать «башенинскую» архитектуру с первого взгляда.
Захватывающие виды и знаменитые люди Вы познакомитесь со славными городскими традициями и услышите о местных купеческих династиях и периоде расцвета Сарапула. Прогуляетесь 👣 по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы!
Организационные детали
Трансфер из Ижевска и обратно включен в стоимость
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 с фотостопами и небольшими пешими прогулками. В машине нет детских кресел.
По желанию вы сможете самостоятельно посетить дачу Башенина — 120 рублей с человека. Пн выходной.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.