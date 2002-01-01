Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Удивительная архитектура Сарапула

Вы погрузитесь в жизнь старинного уездного города и рассмотрите архитектуру в стилях модерн, необарокко и эклектика. Я покажу «Дом-торт», «Царь-дом», роскошную дачу городского главы и единственную каменную Пожарную каланчу Удмуртии. А также раскрою, кто такой Павел Башенин, и научу считывать «башенинскую» архитектуру с первого взгляда.

Захватывающие виды и знаменитые люди

Вы познакомитесь со славными городскими традициями и услышите о местных купеческих династиях и периоде расцвета Сарапула. Прогуляетесь 👣 по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы!

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