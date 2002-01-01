Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Из Ижевска в Сарапул!

Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии

Сергей
Сергей – Гид из Ижевска
Сарапул очарует вас тихими живописными улицами, многоликой архитектурой, чудесными особняками и видами на матушку-Каму.

Я расскажу, почему он стремился стать губернской столицей ⭐️, когда и при каком городском главе достиг своего расцвета и как вышло, что именно Сарапул стал родиной знаменитых сапог со скрипом.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Из Ижевска в Сарапул!
Из Ижевска в Сарапул!

Что вас ожидает

Удивительная архитектура Сарапула
Вы погрузитесь в жизнь старинного уездного города и рассмотрите архитектуру в стилях модерн, необарокко и эклектика. Я покажу «Дом-торт», «Царь-дом», роскошную дачу городского главы и единственную каменную Пожарную каланчу Удмуртии. А также раскрою, кто такой Павел Башенин, и научу считывать «башенинскую» архитектуру с первого взгляда.

Захватывающие виды и знаменитые люди
Вы познакомитесь со славными городскими традициями и услышите о местных купеческих династиях и периоде расцвета Сарапула. Прогуляетесь 👣 по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы!

Организационные детали

  • Трансфер из Ижевска и обратно включен в стоимость
  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 с фотостопами и небольшими пешими прогулками. В машине нет детских кресел.
  • По желанию вы сможете самостоятельно посетить дачу Башенина — 120 рублей с человека. Пн выходной.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Ижевска в Сарапул!
Из Ижевска в Сарапул!
Из Ижевска в Сарапул!
Из Ижевска в Сарапул!
Из Ижевска в Сарапул!
Из Ижевска в Сарапул!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Сергей. Дизайнер, архитектор, путешественник, гид автобусных и круизных туров. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой город!
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