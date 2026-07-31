Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Сарапул очарует вас тихими живописными улицами, многоликой архитектурой, чудесными особняками и видами на матушку-Каму.
Я расскажу, почему он стремился стать губернской столицей, когда и при каком городском главе достиг своего расцвета и как вышло, что именно Сарапул стал родиной знаменитых сапог со скрипом.
Я расскажу, почему он стремился стать губернской столицей, когда и при каком городском главе достиг своего расцвета и как вышло, что именно Сарапул стал родиной знаменитых сапог со скрипом.
Описание экскурсии
Удивительная архитектура Сарапула
Вы погрузитесь в жизнь старинного уездного города и рассмотрите архитектуру в стилях модерн, необарокко и эклектика. Я покажу «Дом-торт», «Царь-дом», роскошную дачу городского главы и единственную каменную Пожарную каланчу Удмуртии. А также раскрою, кто такой Павел Башенин, и научу считывать «башенинскую» архитектуру с первого взгляда.
Захватывающие виды и знаменитые люди
Вы познакомитесь со славными городскими традициями и услышите о местных купеческих династиях и периоде расцвета Сарапула. Прогуляетесь по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы!
Организационные детали
- Трансфер из Ижевска и обратно включен в стоимость
- Экскурсия проходит на автомобиле с фотостопами и небольшими пешими прогулками. В машине нет детских кресел.
- По желанию вы сможете самостоятельно посетить дачу Башенина — входной билет 300 ₽ с чел. Понедельник выходной. Индивидуальная экскурсия — 1000 ₽
- По желанию вместо дачи Башенина можно посетить музей парфюмерии — 700 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2172 туристов
Я дизайнер, архитектор, путешественник, турлидер на круизных турах, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
XIX веке Сарапул стал крупным центром хлеботорговли и лесозаготовок. Здесь процветали кожевенное и обувное производства. Благодаря богатым купцам (Башениным, Курбатовым и другим) в городе сформировался уникальный архитектурный ансамбль с множеством
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О
Дата посещения: 9 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
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Ю
Отлично подготовленная экскурсия и очень хорошая подача материала. Мгновенные ответы на дополнительные вопросы. В общем, повезло и с выбором города и с выбором гида.
Удобная машина, неторопливые прогулки, красивые виды
Удобная машина, неторопливые прогулки, красивые виды
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юрий, большое спасибо за отзыв! Показал вам города с большим удовольствием! Приезжайте к нам ещё!
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А
Экскурсия, осуществленная гидом Сергеем в Сарапул, нам очень понравилась. И маршрут был хорошо выстроен и материал излагался в доступной форме. Еще и с погодой повезло. Большое спасибо Сергею и команде "Трипстера". Рекомендуем.
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Спасибо Сергею за приятное погружение в атмосферу купеческого города. Кроме истории города много историй об интересных фактах и деталях из жизни известных людей города и края и построенных ими зданиях. Экскурсия проведена в комфортном темпе, информация четко структурирована, познавательна и интересна. Рекомендую
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Т
Добрый день. 24 февраля были с Сергеем на экскурсии в старинном городе Сарапул. Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду. Материал был очень интересный. Сразу видно, что Сергей прекрасно знает историю своего края. Было очень здорово!
+2
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