1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ижевск на велосипеде: индивидуальная экскурсия по городу
Проезжая по живописным набережным, старинному центру и новым кварталам, вы раскроете историю Ижевска от первых поселений до «города будущего»
Начало: У пункта проката в Октябрьском сквере
Завтра в 14:00
10 июня в 10:30
3 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сарапул-город, который хотел стать столицей
Сарапул очарует своей купеческой архитектурой и знаменитым скрипом сапогов. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте о славных традициях купечества
Начало: Заеду по адресу
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
7 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На Родину Петра Ильича Чайковского: индивидуальная экскурсия в Ижевске
Воткинск - родина Петра Чайковского. Усадьба Чайковских, история металлургии и культурное наследие ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Заеду по адресу
Расписание: Любые дни кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
7 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прикоснись к Удмуртии: экскурсия по Ижевску и музею «Лудорвай»
Погрузитесь в культуру удмуртов, узнайте их мифы и легенды, попробуйте национальные блюда в музее под открытым небом «Лудорвай»
Начало: Заеду по адресу
Расписание: В любое время кроме понедельника
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам и узнавая тайны купеческих особняков, легенды Генеральского дома и многое другое
Начало: Красноармейская, 129
Расписание: В любой день
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Квест
1 час
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Увлекательная квест-экскурсия для всей семьи по историческому центру Ижевска. Узнайте о классицизме, визите Александра I и Захарии Лятушевиче
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1 час
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в жизнь ижевцев XIX века с квест-экскурсией «Град оружейный». Интересные задания для детей и взрослых на улицах Ижевска
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восточный Петербург: индивидуальная экскурсия по Ижевску
Пешеходная экскурсия по Ижевску, раскрывающая тайны города и его связь с Петербургом. Узнайте о первых многоэтажных зданиях и загадках Ижевского пруда
Начало: У монумента Дружбы народов
Расписание: В любой день
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Ижевска с индивидуальной обзорной экскурсией. Вас ждут памятники, соборы, мосты и другие знаковые места города. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Ижевска в Елабугу: история и культура
Путешествие в Елабугу из Ижевска - это шанс посетить Чёртово городище и узнать, как начиналась история этого удивительного города
Начало: По вашему адресу в Ижевске
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
13 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Императорский маршрут: из Ижевска в Глазов
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам императоров XIX века. Посетите знаковые места Ижевска и Глазова, узнайте историю Сибирского тракта
Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах Ижевска
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
2 630₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
- ТТатьяна21 мая 2024Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
- ААсия18 мая 2024Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
- ССергей17 мая 2024Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
- ААлина16 мая 2024Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
- ВВилкова14 мая 2024Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
- ООлеся13 мая 2024Посетили Лудорвай и Сарапул, остались довольны! Сергей отличный рассказчик, путешествие было увлекательным.
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Индивидуальные»
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