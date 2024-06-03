Индивидуальные экскурсии в Ижевске с личным гидом

Найдено 26 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ижевске, цены от 2 630 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ижевск, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
129 отзывов
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Ижевск на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ижевск на велосипеде: индивидуальная экскурсия по городу
Проезжая по живописным набережным, старинному центру и новым кварталам, вы раскроете историю Ижевска от первых поселений до «города будущего»
Начало: У пункта проката в Октябрьском сквере
Завтра в 14:00
10 июня в 10:30
3 340 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 250 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
12 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 14:00
13 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Сарапул-город, который хотел стать столицей
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Сарапул-город, который хотел стать столицей
Сарапул очарует своей купеческой архитектурой и знаменитым скрипом сапогов. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте о славных традициях купечества
Начало: Заеду по адресу
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
7 750 за всё до 4 чел.
На Родину Петра Ильича Чайковского
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На Родину Петра Ильича Чайковского: индивидуальная экскурсия в Ижевске
Воткинск - родина Петра Чайковского. Усадьба Чайковских, история металлургии и культурное наследие ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Заеду по адресу
Расписание: Любые дни кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
7 750 за всё до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Прикоснись к Удмуртии: экскурсия по Ижевску и музею «Лудорвай»
Погрузитесь в культуру удмуртов, узнайте их мифы и легенды, попробуйте национальные блюда в музее под открытым небом «Лудорвай»
Начало: Заеду по адресу
Расписание: В любое время кроме понедельника
Завтра в 14:30
13 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Жизнь старого Ижевска: купечество, генералы, фабриканты
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам и узнавая тайны купеческих особняков, легенды Генеральского дома и многое другое
Начало: Красноармейская, 129
Расписание: В любой день
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 5 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Квест
1 час
1 отзыв
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ижевск: от завода к столице
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 30 чел.
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Квест
1 час
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Увлекательная квест-экскурсия для всей семьи по историческому центру Ижевска. Узнайте о классицизме, визите Александра I и Захарии Лятушевиче
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Квест
1 час
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в жизнь ижевцев XIX века с квест-экскурсией «Град оружейный». Интересные задания для детей и взрослых на улицах Ижевска
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
«Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Восточный Петербург
Индивидуальная
2 часа
Восточный Петербург: индивидуальная экскурсия по Ижевску
Пешеходная экскурсия по Ижевску, раскрывающая тайны города и его связь с Петербургом. Узнайте о первых многоэтажных зданиях и загадках Ижевского пруда
Начало: У монумента Дружбы народов
Расписание: В любой день
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Ижевска с индивидуальной обзорной экскурсией. Вас ждут памятники, соборы, мосты и другие знаковые места города. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Ижевска в Елабугу
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Ижевска в Елабугу: история и культура
Путешествие в Елабугу из Ижевска - это шанс посетить Чёртово городище и узнать, как начиналась история этого удивительного города
Начало: По вашему адресу в Ижевске
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
13 150 за всё до 3 чел.
Императорский маршрут. Из Ижевска в Глазов
Индивидуальная
9 часов
Императорский маршрут: из Ижевска в Глазов
Отправьтесь в увлекательное путешествие по следам императоров XIX века. Посетите знаковые места Ижевска и Глазова, узнайте историю Сибирского тракта
Начало: Заберу вас по вашему адресу в пределах Ижевска
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
2 630 за всё до 5 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
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    пожеланиями. Показал все, что мы хотели видеть. Подробно все рассказал. Молодец!!! Очень хорошо знает историю своего города и готов поделиться своими знаниями. Рекомендуем!!!

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
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    Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!

  • А
    Асия
    18 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
    Вместе с Сергеем съездили в Воткинск на родину Чайковского (усадьба очень понравилась) и в Глазов. В Глазов очень хотелось добраться
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    - отдалённый старинный город Удмуртии на севере республики. Сергей приготовил потрясающий путевой рассказ о Великом кандальном пути, Сибирском тракте и императорской дороге) Заехали в чудесный деревенский музейчик, посвящённый тюрьме и пересылке каторжных в царские времена. А затем погуляли по Глазову. Сергей - профи, хороший рассказчик, организатор, маршрута и кладезь знаний! Рекомендую!

  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Ижевск: от завода к столице
    Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
  • В
    Вилкова
    14 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Прикоснись к Удмуртии
    Посетили Лудорвай и Сарапул, остались довольны! Сергей отличный рассказчик, путешествие было увлекательным.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Ижевск, который вас удивит
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  3. Ижевск - восточный Петербург
  4. Из Ижевска в Сарапул
  5. Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 2 630 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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