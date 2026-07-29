21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Ижевску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям в полной мере.

На прогулке с гидом можно почувствовать в Ижевске дух Петербурга, отыскав все параллели между двумя городами. Архитектор Семён Дудин, будучи петербуржцем, задумал Ижевск с сетью параллельных улиц и проспектов. Главная

магистраль города - Невский проспект. Экскурсия начнётся на площади Дружбы Народов, откуда открывается панорама города. Далее по эспланаде спустимся к набережной Ижевского пруда, пройдём к заводской плотине и первому многоэтажному производственному зданию. Поднимемся на площадь Оружейников, а затем отправимся к Арсеналу на Артиллерийской площади. Завершим маршрут у Свято-Михайловского собора на Красной площади

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Интересно, что есть в России города, построенные по образу и подобию Санкт-Петербурга. Первый архитектор Ижевска Семён Дудин, будучи петербуржцем, задумывал город именно таким: сеть параллельных улиц и перпендикулярных к ним проспектов. Этим сходство не ограничивается: главная городская магистраль Ижевска – Невский проспект.

Что вас ожидает

Наша обзорная экскурсия начнётся на площади Дружбы Народов — точки, откуда открывается захватывающая панорама города.

Отсюда по эспланаде мы спустимся к набережной Ижевского пруда, пройдём к заводской плотине и первому в России многоэтажному производственному зданию, где веками ковалось оружие для защиты рубежей нашей Родины.

Поднимемся на площадь Оружейников — самую обзорную точку Невского проспекта. Если в Петербурге Невский проспект начинается с Адмиралтейства, то в Ижевске — с башни оружейного завода. Сходства добавляет и архитектурный стиль — русский классицизм.

Далее мы будем держать курс на Артиллерийскую площадь к Арсеналу – главному оружейному хранилищу, а по дороге я расскажу вам, почему же знаменитых оружейных мастеровых называли ижевскими крокодилами. И, конечно, мы не пройдём мимо шедевра вятского архитектора Ивана Чарушина – Свято-Михайловского собора на Красной площади, где вы узнаете его непростую историю.

В ходе экскурсии мы также посмотрим ансамбль купеческих зданий конца 19 века, жилую застройку середины прошлого столетия в сталинском ампире, полюбуемся Михайловской колонной, а также подумаем над разгадками тайн, которые хранит в себе Ижевский пруд.

Организационные детали