21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором

Сергей
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Сергей – ваш гид
На прогулке со мной вы сможете почувствовать в Ижевске дух Петербурга, отыскав все параллели между двумя городами, а также услышите много интересных рассказов об архитектуре и истории города.
2165 ₽
1949 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Встреча в самом центре города
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Ижевск — восточный Петербург
Ижевск — восточный Петербург

Интересно, что есть в России города, построенные по образу и подобию Санкт-Петербурга. Первый архитектор Ижевска Семён Дудин, будучи петербуржцем, задумывал город именно таким: сеть параллельных улиц и перпендикулярных к ним проспектов. Этим сходство не ограничивается: главная городская магистраль Ижевска – Невский проспект.

Маршрут

Наша обзорная экскурсия начнётся на площади Оружейников – самой обзорной точки Невского проспекта. Если в Петербурге Невский проспект начинается с Адмиралтейства, то в Ижевске – с башни оружейного завода. Сходства добавляет и архитектурный стиль – русский классицизм.

Отсюда мы спустимся к заводской плотине и первому в России многоэтажному производственному зданию, где веками ковалось оружие для защиты рубежей нашей Родины. Пройдёмся по Невскому проспекту, во дворах которого найдём прекрасные творения заводского архитектора.

Далее мы будем держать курс на Артиллерийскую площадь к Арсеналу – главному оружейному хранилищу, а по дороге я расскажу вам, почему же знаменитых оружейных мастеровых называли ижевскими крокодилами. И, конечно, мы не пройдём мимо шедевра вятского архитектора Ивана Чарушина – Свято-Михайловского собора на Красной площади, где вы узнаете его непростую историю.

В ходе экскурсии мы также посмотрим ансамбль купеческих зданий конца XIX века, Генеральский парк, жилую застройку середины прошлого столетия в сталинском ампире, спустимся по эспланаде и пройдемся по набережной Дудина, а также подумаем над разгадками тайн, которые хранит в себе Ижевский пруд.

Ижевск — восточный Петербург
Ижевск — восточный Петербург
Ижевск — восточный Петербург
Ижевск — восточный Петербург

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в самом центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Сергей. Дизайнер, архитектор, путешественник, гид автобусных и круизных туров. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой город!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 февраля 2020
Заявленная неожиданная тема экскурсии раскрыта. Сравнение неожиданное, но оказалось, что параллелей действительно много. Сергей с увлечением рассказывал об истории города, показывал приметы тех времён, на которые самостоятельно не обратишь внимание. Я услышала рассказ о героях и антигероях Ижевска, которые остались в истории города. Мы ходили по улицам, по набережной, заходили во дворы. Сергей действительно знаток города. Наверное, это очень правильно: приехать в Ижевск на день, на два, найти Сергея и с его помощью почувствовать душу города, открыть для себя ещё несколько страниц из истории России.
26 января 2020
Сергей приятный молодой человек. Очень любит и отлично знает свой город. Много интересной и неинтернетной информации.
25 ноября 2019
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей Ижевска. Прошлись по набережной, по многочисленным главным улицам города на одном дыхании. Экскурсовод Сергей — интересный рассказчик, влюбленный в город и своё дело. Советую всем выбрать Сергея гидом, не пожалеете ни на секунду!
5 ноября 2019
Были на экскурсии с подругами. Сергей замечательный гид! Очень много узнали нового про Ижевск, рассказ был очень содержательный, время пролетело незаметно! Кто будет в Ижевске советую взять экскурсию с Сергеем!
5 ноября 2019
Дорогие путешественники. Всем рекомендуем гида Сергея по теме Ижевск - Восточный Петербург. Очень познавательно и интересно. Никогда бы самостоятельно не увидел сходство Ижевска и Питера.
21 августа 2019
Сергей - замечательный экскурсовод и вообще очень интересный человек. Рассказал ооочень много интересного о прошлом и настоящем города. Несмотря на капризы погоды экскурсия была на высоте. Спасибо огромное!
11 августа 2019
Гид Сергей интересно и увлекательно рассказывал о своём городе, периодически вовлекая нас в беседу. Речь грамотная. На наши возникающие вопросы отвечал полно. Несмотря на проливной дождь, время экскурсии пролетело незаметно, мы остались очень довольны!
6 августа 2019
Отличный гид. Рассказ про город не академический, а осень живой. Сергей смог построить экскурсию так, чтобы было интересно и взрослым, и детям (12 лет).
4 августа 2019
Классно! 1. ходишь ногами в том темпе, в котором комфортно 2. познававательно и интересно - ооочень любопытные факты и возможность задать вопросы или просто поржать/обсудить 3. я по-другому увидела город - после возвращения еще несколько дней "рыли" интернет, потому что хотлось еще - значит, "зацепило"! Сергей, спасибо огромное! много любоптыных гостей вам!
6 июля 2019
Спасибо огромное Сергей! Три часа пролетели легко, насыщенно и динамично! Конечно цепляет название, даже если это только часть материала, это самая яркая часть и далее погружаешься в то, как как такие города основаны, как развивались и чем живут сегодня! И что мне очень импонирует в людях так это любовь и интерес к месту, где ты родился и вырос, а в вас Сергей это есть!
Ещё 11 отзывов

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10 отзывов
Нескучное путешествие по городу
Стоит хотя бы раз съездить в Ижевск, чтобы увидеть своими глазами город, не столько примечательный внешним обличием, сколько интересный своими любопытными фактами. Здесь во времена Гражданской войны ижевчане поддерживали "белых", впервые в нашей стране запустили серийное производство мотоциклов «Иж», а в настоящее время находится редкая для европейской части России буддистская ступа.

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