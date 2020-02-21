21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На прогулке со мной вы сможете почувствовать в Ижевске дух Петербурга, отыскав все параллели между двумя городами, а также услышите много интересных рассказов об архитектуре и истории города.

Интересно, что есть в России города, построенные по образу и подобию Санкт-Петербурга. Первый архитектор Ижевска Семён Дудин, будучи петербуржцем, задумывал город именно таким: сеть параллельных улиц и перпендикулярных к ним проспектов. Этим сходство не ограничивается: главная городская магистраль Ижевска – Невский проспект.

Маршрут

Наша обзорная экскурсия начнётся на площади Оружейников – самой обзорной точки Невского проспекта. Если в Петербурге Невский проспект начинается с Адмиралтейства, то в Ижевске – с башни оружейного завода. Сходства добавляет и архитектурный стиль – русский классицизм.

Отсюда мы спустимся к заводской плотине и первому в России многоэтажному производственному зданию, где веками ковалось оружие для защиты рубежей нашей Родины. Пройдёмся по Невскому проспекту, во дворах которого найдём прекрасные творения заводского архитектора.

Далее мы будем держать курс на Артиллерийскую площадь к Арсеналу – главному оружейному хранилищу, а по дороге я расскажу вам, почему же знаменитых оружейных мастеровых называли ижевскими крокодилами. И, конечно, мы не пройдём мимо шедевра вятского архитектора Ивана Чарушина – Свято-Михайловского собора на Красной площади, где вы узнаете его непростую историю.

В ходе экскурсии мы также посмотрим ансамбль купеческих зданий конца XIX века, Генеральский парк, жилую застройку середины прошлого столетия в сталинском ампире, спустимся по эспланаде и пройдемся по набережной Дудина, а также подумаем над разгадками тайн, которые хранит в себе Ижевский пруд.