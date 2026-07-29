21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
На прогулке с гидом можно почувствовать в Ижевске дух Петербурга, отыскав все параллели между двумя городами. Архитектор Семён Дудин, будучи петербуржцем, задумал Ижевск с сетью параллельных улиц и проспектов. Главная читать дальшеуменьшить
магистраль города - Невский проспект. Экскурсия начнётся на площади Дружбы Народов, откуда открывается панорама города.
Далее по эспланаде спустимся к набережной Ижевского пруда, пройдём к заводской плотине и первому многоэтажному производственному зданию. Поднимемся на площадь Оружейников, а затем отправимся к Арсеналу на Артиллерийской площади. Завершим маршрут у Свято-Михайловского собора на Красной площади
Лучшие месяцы для экскурсии по Ижевску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Дружбы Народов
Набережная Ижевского пруда
Заводская плотина
Площадь Оружейников
Артиллерийская площадь
Свято-Михайловский собор
Описание экскурсии
Интересно, что есть в России города, построенные по образу и подобию Санкт-Петербурга. Первый архитектор Ижевска Семён Дудин, будучи петербуржцем, задумывал город именно таким: сеть параллельных улиц и перпендикулярных к ним проспектов. Этим сходство не ограничивается: главная городская магистраль Ижевска – Невский проспект.
Что вас ожидает
Наша обзорная экскурсия начнётся на площади Дружбы Народов — точки, откуда открывается захватывающая панорама города.
Отсюда по эспланаде мы спустимся к набережной Ижевского пруда, пройдём к заводской плотине и первому в России многоэтажному производственному зданию, где веками ковалось оружие для защиты рубежей нашей Родины.
Поднимемся на площадь Оружейников — самую обзорную точку Невского проспекта. Если в Петербурге Невский проспект начинается с Адмиралтейства, то в Ижевске — с башни оружейного завода. Сходства добавляет и архитектурный стиль — русский классицизм.
Далее мы будем держать курс на Артиллерийскую площадь к Арсеналу – главному оружейному хранилищу, а по дороге я расскажу вам, почему же знаменитых оружейных мастеровых называли ижевскими крокодилами. И, конечно, мы не пройдём мимо шедевра вятского архитектора Ивана Чарушина – Свято-Михайловского собора на Красной площади, где вы узнаете его непростую историю.
В ходе экскурсии мы также посмотрим ансамбль купеческих зданий конца 19 века, жилую застройку середины прошлого столетия в сталинском ампире, полюбуемся Михайловской колонной, а также подумаем над разгадками тайн, которые хранит в себе Ижевский пруд.
Организационные детали
Поедем на KIA Rio
Встреча в отеле, а также трансфер из отеля и обратно оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В самом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2172 туристов
Я дизайнер, архитектор, путешественник, турлидер на круизных турах, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лариса
Это восторг,это культурный экстаз, Сергей настолько интересно рассказывает что не хочется чтобы экскурсия закончилась. Спасибо большое,это так интересно. Всем рекомендую, не пожалеете. Надеюсь на встречу через год. Сергей,ты лучший 👍👍👍👍👍🔥
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Маргарита
Чтобы узнать Ижевск и понять его жителей надо обязательно побывать на экскурсии Сергея. Нам очень понравилось! Подача информации очень интересная, и мы как жители Санкт-Петербурга подтвержаем, что в архитектуре Ижевска много похожего с Питером. Очень понравилось, что Сергей радеет о своем городе, принимает активное участие в восстановлении исторических зданий. Мы влюбились в Ижевск и захотелось приехать еще. Спасибо!
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Анна
Хорошая экскурсия, насыщенная программа, интересная подача материала и комфортный темп прогулки. Остались самые приятные впечатления, большое спасибо)
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Наталья
Экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с городом и узнать его историю.
Сергей - настоящий знаток истории своего города. Его умение подать материал доступно и увлекательно сделало первый вечер в городе незабываемым.
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Глеб
Сергей - потрясающий экскурсовод, вызывает восхищение своими глубокими знаниями о родном крае 🤗🙏🏻 Маршрут составлен четко 👍 все знаковые локации столицы Удмуртии изложены лаконично, с горящими глазами! Вождение миллион из десяти 🚘💫⭐️ Благодарен tripster, что удалось познакомиться с Сергеем, именно такие люди влюбляют в свою страну и дают стимул к новым путешествиям 🤗🤟
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О
Олеся
Сергей, благодарим за экскурсию! Однозначно рекомендуем! С любовью к городу, с уважением к истории, жителям прошедших лет и настоящего времени, где-то с юмором, а где-то с иронией, Сергей раскрывал нам Ижевск. Ижевск открывался нам с исторической стороны, с православной, промышленной, космической, кофейной)) Сергей, благодарю Вас за время проведенное с нами, за неравнодушное отношение к своему делу и тому пространству что Вас окружает.
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