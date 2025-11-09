Мои заказы

Яркие краски заповедной Удмуртии

Небольшая, но такая богатая на достопримечательности Удмуртия всегда рада встретить своих гостей. Здесь находятся около двух тысяч памятников истории и культуры и 32 музея. Слава таких городов региона, как Ижевск,
Глазов, Сарапул и Воткинск выходит даже за пределы России.

Именно здесь в разное время жили и работали Петр Ильич Чайковский, Надежда Дурова и Михаил Тимофеевич Калашников. В нашем маршруте мы собрали всё самое интересное на древней земле удмуртов.

Яркие краски заповедной Удмуртии
Ближайшие даты:
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ижевск

Перелет в Ижевск. Встреча с гидом в зале прибытия с рекомендованных рейсов.

Трансфер в отель.

Заселение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

2 день

Экскурсия по Ижевску, музей-заповедник «Лудорвай», музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Ижевску – «оружейной столице» России: вы увидите Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаете, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют «Лыжи Кулаковой».

Среди известнейших достопримечательностей города: Свято-Михайловский собор, один из красивейших храмов России, Александро-Невский собор, здание нового цирка, зоопарк, архитектурный ансамбль Резиденции Главы Удмуртии и Площадь Оружейников.

Переезд в музей-заповедник «Лудорвай».

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

Посещение этого уникального музея-заповедника под открытым небом самым наглядным образом продемонстрирует главные стороны материальной культуры удмуртов.

На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных и южных удмуртов. Здесь же находится усадьба бесермян – одного из самых загадочных народов России.

Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка». Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.

Возвращение в Ижевск.

Обед.

Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова.

Главный герой музейного повествования – Михаил Тимофеевич Калашников, – своеобразная «точка отсчета», от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры оружейного мастерства России.

На заводе «Ижмаш» в специальном КБ родились все пять поколений оружия «семейства Калашникова». Михаил Тимофеевич прожил здесь всю дальнейшую жизнь, став почетным гражданином Ижевска и Удмуртской республики.

Основная экспозиция музея представляет отечественную историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

3 день

Музей-усадьба П.И. Чайковского, экскурсия по Воткинску, Старые Быги

Завтрак в отеле.

Переезд в Воткинск.

Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.

Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского.

Мы побываем в Музее-усадьбе – месте где в он родился и вырос, осмотрим комплекс построек, полностью восстановленный в 1980 году, познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских, а также прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.

Обзорная экскурсия по Воткинску.

Воткинск – небольшой город, основанный в 1759 году в связи со строительством железоделательного завода.

Немалую роль в развитии города сыграл горный инженер Илья Петрович Чайковский, отец великого русского композитора, работавший управляющим производства с 1837 по 1848 гг. В заречной части города, напротив завода расположились жилые районы, где сохранилась интересная деревянная застройка.

Также мы осмотрим памятник якорю, Воткинскую плотину, памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.

Обед.

Посещение деревни Старые Быги – столицы финно-Угорского мира

Деревня Старые Быги была основана в 1588 году. Первые жители пришли сюда из деревни Бектемыр-Пурга из-за нехватки воды. Среди густого леса мужчины нашли красивое место с множеством родников. На том месте, где были построены первые дома, рос густой мох — быг-быг небыт жуй (густой мягкий мох). Отсюда и название деревни — Быги.

В 2014 году деревня Старые Быги Шарканского района стала первой культурной столицей финно-угорского мира. Здесь проходит фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг».

Возвращение в Ижевск.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

4 день

Сарапул, Дача Башенина

Завтрак.

Переезд в Сарапул.

Знакомство с купеческим уездным городом.

Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.

Благодаря, богатому архитектурному наследию его с полным правом можно называть «удмуртским Суздалем». А богатейшая история делает его одним из самых привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.

С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.

Посещение Дачи Башенина.

Дача Башенина – одно из самых красивых зданий Сарапула, бережно хранящих культурное наследие ушедших эпох. Владельцем этого атмосферного купеческого особняка был купец, городской голова П. А. Башенин, внесший немалый вклад в развитие Сарапула.

«Купеческий обед».

Возвращение в Ижевск.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

5 день

Отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Свободное время.

Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.

Для уезжающих на поезде – самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Ижевска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Даты заездовДвухместное размещениеОдноместное размещение
03.01.2649 60060 200

Варианты проживания

Отель «ДерябинЪ» 3

4 ночи

«ДерябинЪ» — современный отель в центре Ижевска. Отель окружает своих постояльцев теплом и уютом, предоставляет им все необходимое для полноценной работы и отдыха, а также обеспечивает безопасность и спокойствие.

Комфорт и уют отеля по достоинству оценили не только российские, но и иностранные бизнесмены. Помимо размещения в комфортабельных номерах, отель предлагает своим постояльцам целый ряд дополнительных услуг, позволяющих разнообразить досуг. Интернет Wi-Fi есть во всех номерах и гостевых зонах.

Гостиница удивительным образом сочетает русское гостеприимство и европейское качество обслуживания. За годы работы «ДерябинЪ» заслужил деловую репутацию.

Благодаря столь удобному расположению, «ДерябинЪ» позволяет своим гостям ознакомиться со многими достопримечательностями города.

Гостиница «Амакс Центральная» 3

4 ночи

Гостиница «Амакс Центральная» располагается на Центральной площади Ижевска, в самом центре города. Удобное расположение к важным объектам инфраструктуры, высокий уровень сервиса и качество предоставляемых услуг понравится каждому желающему остановиться в отеле, а большое разнообразие номерного фонда понравится как одинокому путешественнику, так и приехавшим в столицу Удмуртии с деловым визитом, как семейной паре, так и компании друзей.

Номерной фонд представлен как бюджетными номерами категории «Эконом», «Стандарт» так и более солидными, представительскими «Люкс», «Бизнес» и «Апартаменты». Комфортабельные и по-домашнему уютные номера оформлены в теплых красных и синих тонах.

Каждый из них оборудован рабочим столом, удобной кроватью, шкафом для одежды, телевизором, телефоном, мини-холодильником, кондиционером и мини-баром. В ванной комнате имеется набор полотенец, халат, средства индивидуальной гигиены. В зависимости от категории установлен душ, ванна, в некоторых номерах предусмотрено джакузи. На территории предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi.

В двух шагах от гостиницы находятся Дом Правительства и Дворец Президента. Рядом также располагаются различные живописные парки, кинотеатры, торговые дома и все основные достопримечательности. Расстояние до аэропорта Завьялово составляет 15 км, до железнодорожного вокзала — 6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 3* в центре города
  • Питание: завтраки в отеле, 3 обеда в соответствии с программой
  • Входные билеты в музейные объекты, заповедники, этнографические центры
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе / автобусе туристического класса в соответствии с программой
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
  • Сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Трансфер от/до аэропорта к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендованные рейсы

Отправление из Санкт-Петербурга:

Прямой рейс: I8 926 (ИжАвиа).

Обратный рейс: I8 925 (ИжАвиа).

Возможно прибытие на прямом поезде из Санкт-Петербурга.

Возможно обратное отправление на поезде, с пересадкой в Москве.

Отправление из Москвы:

Прямой рейс: I8 306 (ИжАвиа).

Обратный рейс: I8 305 (ИжАвиа).

Возможно прибытие и обратное отправление на поезде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

