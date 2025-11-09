2 день

Экскурсия по Ижевску, музей-заповедник «Лудорвай», музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Ижевску – «оружейной столице» России: вы увидите Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаете, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют «Лыжи Кулаковой».

Среди известнейших достопримечательностей города: Свято-Михайловский собор, один из красивейших храмов России, Александро-Невский собор, здание нового цирка, зоопарк, архитектурный ансамбль Резиденции Главы Удмуртии и Площадь Оружейников.

Переезд в музей-заповедник «Лудорвай».

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

Посещение этого уникального музея-заповедника под открытым небом самым наглядным образом продемонстрирует главные стороны материальной культуры удмуртов.

На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных и южных удмуртов. Здесь же находится усадьба бесермян – одного из самых загадочных народов России.

Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка». Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.

Возвращение в Ижевск.

Обед.

Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова.

Главный герой музейного повествования – Михаил Тимофеевич Калашников, – своеобразная «точка отсчета», от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры оружейного мастерства России.

На заводе «Ижмаш» в специальном КБ родились все пять поколений оружия «семейства Калашникова». Михаил Тимофеевич прожил здесь всю дальнейшую жизнь, став почетным гражданином Ижевска и Удмуртской республики.

Основная экспозиция музея представляет отечественную историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160