Программа тура по дням
Прибытие в Ижевск
Перелет в Ижевск. Встреча с гидом в зале прибытия с рекомендованных рейсов.
Трансфер в отель.
Заселение в отель. Свободное время.
Ночь в отеле.
Экскурсия по Ижевску, музей-заповедник «Лудорвай», музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Ижевску – «оружейной столице» России: вы увидите Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле; узнаете, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют «Лыжи Кулаковой».
Среди известнейших достопримечательностей города: Свято-Михайловский собор, один из красивейших храмов России, Александро-Невский собор, здание нового цирка, зоопарк, архитектурный ансамбль Резиденции Главы Удмуртии и Площадь Оружейников.
Переезд в музей-заповедник «Лудорвай».
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».
Посещение этого уникального музея-заповедника под открытым небом самым наглядным образом продемонстрирует главные стороны материальной культуры удмуртов.
На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных и южных удмуртов. Здесь же находится усадьба бесермян – одного из самых загадочных народов России.
Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка». Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.
Возвращение в Ижевск.
Обед.
Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова.
Главный герой музейного повествования – Михаил Тимофеевич Калашников, – своеобразная «точка отсчета», от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры оружейного мастерства России.
На заводе «Ижмаш» в специальном КБ родились все пять поколений оружия «семейства Калашникова». Михаил Тимофеевич прожил здесь всю дальнейшую жизнь, став почетным гражданином Ижевска и Удмуртской республики.
Основная экспозиция музея представляет отечественную историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ночь в отеле.
Музей-усадьба П.И. Чайковского, экскурсия по Воткинску, Старые Быги
Завтрак в отеле.
Переезд в Воткинск.
Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.
Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского.
Мы побываем в Музее-усадьбе – месте где в он родился и вырос, осмотрим комплекс построек, полностью восстановленный в 1980 году, познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских, а также прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.
Обзорная экскурсия по Воткинску.
Воткинск – небольшой город, основанный в 1759 году в связи со строительством железоделательного завода.
Немалую роль в развитии города сыграл горный инженер Илья Петрович Чайковский, отец великого русского композитора, работавший управляющим производства с 1837 по 1848 гг. В заречной части города, напротив завода расположились жилые районы, где сохранилась интересная деревянная застройка.
Также мы осмотрим памятник якорю, Воткинскую плотину, памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.
Обед.
Посещение деревни Старые Быги – столицы финно-Угорского мира
Деревня Старые Быги была основана в 1588 году. Первые жители пришли сюда из деревни Бектемыр-Пурга из-за нехватки воды. Среди густого леса мужчины нашли красивое место с множеством родников. На том месте, где были построены первые дома, рос густой мох — быг-быг небыт жуй (густой мягкий мох). Отсюда и название деревни — Быги.
В 2014 году деревня Старые Быги Шарканского района стала первой культурной столицей финно-угорского мира. Здесь проходит фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг».
Возвращение в Ижевск.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ночь в отеле.
Сарапул, Дача Башенина
Завтрак.
Переезд в Сарапул.
Знакомство с купеческим уездным городом.
Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.
Благодаря, богатому архитектурному наследию его с полным правом можно называть «удмуртским Суздалем». А богатейшая история делает его одним из самых привлекательных мест не только Удмуртии, но и России.
С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.
Посещение Дачи Башенина.
Дача Башенина – одно из самых красивых зданий Сарапула, бережно хранящих культурное наследие ушедших эпох. Владельцем этого атмосферного купеческого особняка был купец, городской голова П. А. Башенин, внесший немалый вклад в развитие Сарапула.
«Купеческий обед».
Возвращение в Ижевск.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ночь в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Свободное время.
Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.
Для уезжающих на поезде – самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Ижевска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты заездов
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|03.01.26
|49 600
|60 200
Варианты проживания
Отель «ДерябинЪ» 3
«ДерябинЪ» — современный отель в центре Ижевска. Отель окружает своих постояльцев теплом и уютом, предоставляет им все необходимое для полноценной работы и отдыха, а также обеспечивает безопасность и спокойствие.
Комфорт и уют отеля по достоинству оценили не только российские, но и иностранные бизнесмены. Помимо размещения в комфортабельных номерах, отель предлагает своим постояльцам целый ряд дополнительных услуг, позволяющих разнообразить досуг. Интернет Wi-Fi есть во всех номерах и гостевых зонах.
Гостиница удивительным образом сочетает русское гостеприимство и европейское качество обслуживания. За годы работы «ДерябинЪ» заслужил деловую репутацию.
Благодаря столь удобному расположению, «ДерябинЪ» позволяет своим гостям ознакомиться со многими достопримечательностями города.
Гостиница «Амакс Центральная» 3
Гостиница «Амакс Центральная» располагается на Центральной площади Ижевска, в самом центре города. Удобное расположение к важным объектам инфраструктуры, высокий уровень сервиса и качество предоставляемых услуг понравится каждому желающему остановиться в отеле, а большое разнообразие номерного фонда понравится как одинокому путешественнику, так и приехавшим в столицу Удмуртии с деловым визитом, как семейной паре, так и компании друзей.
Номерной фонд представлен как бюджетными номерами категории «Эконом», «Стандарт» так и более солидными, представительскими «Люкс», «Бизнес» и «Апартаменты». Комфортабельные и по-домашнему уютные номера оформлены в теплых красных и синих тонах.
Каждый из них оборудован рабочим столом, удобной кроватью, шкафом для одежды, телевизором, телефоном, мини-холодильником, кондиционером и мини-баром. В ванной комнате имеется набор полотенец, халат, средства индивидуальной гигиены. В зависимости от категории установлен душ, ванна, в некоторых номерах предусмотрено джакузи. На территории предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi.
В двух шагах от гостиницы находятся Дом Правительства и Дворец Президента. Рядом также располагаются различные живописные парки, кинотеатры, торговые дома и все основные достопримечательности. Расстояние до аэропорта Завьялово составляет 15 км, до железнодорожного вокзала — 6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3* в центре города
- Питание: завтраки в отеле, 3 обеда в соответствии с программой
- Входные билеты в музейные объекты, заповедники, этнографические центры
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе / автобусе туристического класса в соответствии с программой
- Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
- Сопровождение профессионального гида по маршруту
- Трансфер от/до аэропорта к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендованные рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:
Прямой рейс: I8 926 (ИжАвиа).
Обратный рейс: I8 925 (ИжАвиа).
Возможно прибытие на прямом поезде из Санкт-Петербурга.
Возможно обратное отправление на поезде, с пересадкой в Москве.
Отправление из Москвы:
Прямой рейс: I8 306 (ИжАвиа).
Обратный рейс: I8 305 (ИжАвиа).
Возможно прибытие и обратное отправление на поезде.