АмберЛэнд
За 5 дней своего путешествия вы посетите: город сыра Тильзит-Советск, старинный Гвардейск, с его знаменитым замком Тапиау, Куршскую косу, включенную в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, вас ждет знакомство с самим Калининградом.
ноя
ноя
ноя
ноя
дек
дек
дек
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 часов.
12:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь
Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8-9 часов.
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
10:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81)
Поездка в город Славск.
Двадцать лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада зазвучала молитва.
А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России.
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни, вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.
В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.
Мы предложим вам посетить расположенный рядом с монастырем "Парк птиц"
Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.
Экскурсия «Янтарный Берег»
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
Поездка в посёлок Янтарный — город Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892г, аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016г. получает ежегодно голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».
К мору вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау»
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку.
А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.
В сохранившейся части замка Тапиау вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау.
В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин».
Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику.
Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX - начала XX века.
Вы познакомитесь с творчеством Л. Коринта в доме его родителей, ставшим новым музеем города.
Обед по желанию за доплату
Завершение программы
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
По желанию за доплату экскурсия «Кирха-Замки-Сыроварня», (5ч,3000 руб/чел)
09:50 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки.
Мы обязательно осмотрим внутри средневековую церковь-кирха Нойхаузен в г. Гурьевске (1292), где услышим настоящий орган.
Затем посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово.
Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет вас в эпоху средневековья.
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным дополнением станет для вас сыроварня "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.
Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фото-пауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании, здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград.
Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
15:00-15:30 Прибытие в Калининград.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|13900
|19500
|13000
Гостиница «Академическая» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|15000
|19000
|14000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
|18000
|24000
|17500
Гостиница «Турист» 3*
Завтраки входят в стоимость тура
|19500
|27000
|18500
Отель «Холидей Инн» 4*
Завтраки оплачиваются на месте
|25500
|43000
|27000
Посадка в экскурсионный автобус: туристы, проживающие в гостинице «Робинзон», «Академическая» и «Вилла Надежда» – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10-15 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53. Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас» и «Холидей инн» – к отелю Калининград, Ленинский пр-т 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи
- Питание – 4 завтрака «шведский стол» при проживании в гостинице Турист и Мартон палас, завтрак накрытие при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда»
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Обеды и ужины
- Завтраки в гостинице Робинзон (от 300 руб. /чел.), Академическая (400 руб. /чел.), гост. Калининград (500 руб. /чел.), в отеле Холидей инн (1000 руб. /чел.)
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом «Робинзон»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать
Раздельные кровати+ диван
Гостиница «Академическая» Раздельные кровати Одноместное размещение в двухместном номере Три раздельные кровати Гостевой дом «Вилла Надежда»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Номер стандарт мини/ стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница «Турист»
Раздельные кровати Одноместный номер 1 категории
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница «Калининград»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Отель «Холидей инн» Двуспальные кровати, раздельные кровати Одноместное размещение в двухместном стандарте
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер экзекьютив)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в гостинице «Робинзоне», «Академическая» и «Вилла Надежда» – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10-15 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53.
Проживающие в гостинице «Мартон палас» и «Холидей инн» – к отелю Калининград, Ленинский пр-т 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за отличный отдых!