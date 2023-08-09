За 5 дней своего путешествия Вы посетите: город сыра Тильзит-Советск, старинный Гвардейск с его знаменитым замком Тапиау, приморский поселок Янтарный. И, конечно, Вас ждет близкое знакомство с самим Калининградом.
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу с органным концертом
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
В программу включён органный мини-концерт под сводами собора, Вы услышите самый большой в нашей стране орган и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в старинных Бранденбургских воротах.
Советск
Экскурсия» Советск — бывший Тильзит, история о сыре и мире», 8 часов.
Маршрут: г. Советск.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир». Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города. Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.
Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Посещение экспозиции частного музея «Тильзитский мир» (при наличии паспорта РФ).
Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доп. плату.
Янтарный и Светлогорск
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл». Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шопинг, магазины янтаря.
Гвардейск и замок Тапиау
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).
09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Гвардейск.
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку.
А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости. В сохранившейся части замка Тапиау Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау.
В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945 г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин». Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века.
Обед по желанию за доп. плату.
Завершение программы, экскурсии на выбор за доп. плату
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
По желанию за доп. плату экскурсия на выбор:
Экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф», 4 часа — 2500 руб. /чел.
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
Или
Экскурсия в НП Куршская коса + Зеленоградск, 8 часов — 2000 руб. /чел.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
10:00 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП Куршская коса, г. Зеленоградск.
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна- высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск). Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Окончание экскурсии в Калининграде.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Гостевой дом «Робинзон»
Завтраки оплачиваются на месте
16500
22800
16000
Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Завтраки оплачиваются на месте
18600
27800
17500
Отель «Гламур»
Завтраки входят в стоимость
20500
31500
19000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
22900
32700
21500
Гостиница «Калининград»
Завтраки оплачиваются на месте
Стандарт 22700
Студия 24800
31500
21800
Гостиница «Турист»
Завтраки входят в стоимость тура
24200
32600
22600
Отель «Холидей Инн»
Завтраки оплачиваются на месте
Цены в период 26-30.04, 03-07.05,10-14.05, 07-11.06 под запрос
36000
62700
34000
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в отеле “Вилла Гламур”, “Вилла Татьяна”, “Робинзон” и “Вилла Надежда”, посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53, для проживающих в гостинице “Холидей Инн” — посадка от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Гостиница «Вилла Татьяна на Линейной» сочетает в себе покой и красоту, встречает своих постояльцев безграничным гостеприимством и дает возможность расслабиться и восстановить силы.
С учетом ваших предпочтений вам могут быть предложены номера самой различной категории и размера. Их эксклюзивный интерьер и роскошный дизайн не оставят равнодушным ни одного гостя. Дополнительные удобства обеспечивают мягкая мебель и личный санузел.
Для тех, кто во время отдыха желает оградить себя от кухонной работы, настоящим спасением станет отельный ресторан, двери которого открыты на протяжении всего дня. Повара готовят вкуснейшую домашнюю еду, а фирменное оформление каждого блюда вызовет у вас еще больший аппетит.
В распоряжении гостиницы имеется современный банкетный зал с максимальной вместимостью до 45 человек. А экскурсионное бюро поможет вам подобрать программу для досуга.
Расстояние до аэропорта 17,9 км, до ж/д вокзала 3,9 км. Расположение отеля в центральной части Калининграда дает возможность за короткое время дойти до главных достопримечательностей, торгово-развлекательных центров, парка. Рядом есть остановка общественного транспорта.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Отель «Гламур»
Гостиница "Вилла Гламур" находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.
При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.
Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.
Гостиница «Калининград» 3
Гостиница Калининград располагается в одноименном городе в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи
- Питание - 4 завтрака при проживании в гостиницах "Вилла Гламур", "Турист", "Вилла Надежда"
- Входные билеты по программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Завтраки (оплачиваются на месте):в отеле "Вилла Татьяна" на Линейной - 450 руб. /чел. в отеле "Робинзон" - 350 руб. /чел. в отеле "Калининград" - 500 руб. /чел. в отеле "Холидей Инн" 4* - 1100 руб. /чел
- В отеле «Вилла Татьяна» на Линейной - 450 руб. /чел
- В отеле «Робинзон» - 350 руб. /чел
- В отеле «Калининград» - 500 руб. /чел
- В отеле «Холидей Инн» 4* - 1100 руб. /чел
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Доп. экскурсии: "Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф" - 2500 руб. /чел. НП "Куршская коса" + Зеленоградск - 2000 руб. /чел
- «Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф» - 2500 руб. /чел
- НП «Куршская коса» + Зеленоградск - 2000 руб. /чел
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
|Гостевой дом «Робинзон»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать
Раздельные кровати+ диван
|Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
Отель «Гламур»
Раздельные кровати, двуспальные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные/ раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостевой дом «Вилла Надежда»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
|Гостиница «Калининград»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные/раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница «Турист»
Двуспальные кровати, Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Отель «Холидей инн»
Двуспальные кровати, раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном стандарте
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер экзекьютив)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Для туристов, проживающих в отеле “Вилла Гламур”, “Вилла Татьяна”, “Робинзон” и “Вилла Надежда”, посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53, для проживающих в гостинице “Холидей Инн” — посадка от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.